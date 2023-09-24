أبو كبير: تعليق المشاركة غير مؤثر فنيا.. وهدف سحاب المربع الذهبي

مهند جويلس

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عمان- أكد مهاجم فريق سحاب أحمد أبو كبير، أن تعليق المشاركة من قبل أندية المحترفين في الأيام الماضية، وعدم خوض منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري، لن يؤثر على مستوى الفرق واللاعبين بشكل عام، طالما كان التغيب لمدة جولة فقط وفق التوقعات.وبين أبو كبير في حديثه لـ "الغد"، أن الأندية وصلت لمرحلة صعبة من الناحية المالية، جعلتها تطالب الاتحاد بمنحها حقوقها، وزيادة الدعم المقدم لها، مفيدا بأن غياب المال يؤدي إلى عدم منح الأندية رواتب للاعبين، والدخول في إضرابات وتراجع المستوى الفني وهو ما لا يخدم الكرة الأردنية.وأضاف: "نأمل بأن تجد الأندية واتحاد الكرة حلولا سريعة تمكن الفرق من العودة لخوض المباريات بشكل طبيعي، ونتمنى بأن تحل كافة الأمور المالية لأنها العصب الأساسي للرياضة في الفترات الحالية، وإضراب الأندية جاء بعد محاولات عديدة مع الاتحاد دون جدوى".ولفت أبو كبير إلى أن مدرب فريق سحاب الحالي أحمد عبد القادر، يمضي نحو تصحيح المسار بنتائج الفريق في بطولة الدوري، موضحا بأن غيابه عن المباريات بداعي عدم تسجيله بالكشوفات لأسباب مالية، يؤثر على اللاعبين داخل أرضية الملعب بصورة أو بأخرى".وتابع: "يضم فريقنا أسماء مميزة تعد الأفضل على الساحة المحلية بعد فرق ثلاثي المقدمة الحسين إربد، الوحدات والفيصلي، وبخبراتهم قادرون على التواجد بالمربع الذهبي، وهو الهدف الرئيسي الذي يتم العمل عليه مع مجلس الإدارة والجهاز الفني".وعن تسجيله أسرع هدفين في بطولة الدوري أمام الأهلي بأقل من دقيقتين على انطلاقة اللقاء في الجولة الثالثة، وإحرازه "الهاتريك" الأول في الدوري، كشف أبو كبير عن سعادته بتسجيله الأهداف لفريقه، وأنه استثمر الأخطاء من لاعبي المنافس وتمركز بصورة جيدة للتهديف، مفيدا بأنه يطمح للمنافسة على لقب الهداف رغم وجود أسماء مميزة محلية أو أجنبية في مركز الهجوم بجميع الفرق.وواصل: "أهدرنا الفوز بالدقائق الأخيرة أمام شباب العقبة والأهلي رغم أحقيتنا بالفوز، ولو لم نتعثر وقتها لتواجدنا في المركز الثاني حاليا على الأقل، ونتطلع لتعويض فقدان النقاط في المباريات المقبلة، وبطولة الكأس لا تقل أهمية عن بطولة الدوري ونسعى للتقدم بها قدر المستطاع".ويعد أبو كبير (33 عاما) أحد اللاعبين القلائل المتواجدين مع فريق سحاب والدوري المحلي بشكل عام، الذين لم يسبق لهم وأن خاضوا تجربة احترافية في الخارج بأوقات سابقة، إذ مثل في مسيرته أيضا كلا من منشية بني حسن، الوحدات، الحسين إربد، البقعة، معان والسلط.وتحدث عن هذا الموضوع قائلا: "تحصلت على العديد من العروض الاحترافية في أوقات سابقة، إذ تلقيت عرضا من الإمارات عندما كنت لاعبا مع المنشية، لكن قلة خبرتي في هذه الأمور وقتها جعلتني لا أفكر كثيرا بالأمر، كما تلقيت عرضا من نادي درجة أولى سعودي عندما لعبت مع الحسين، لكن النادي رفض التخلي عني وقتها، كما ساهمت الأوضاع الأمنية غير المستقرة في لبنان وسورية وليبيا لرفضي عروضا من فرق هناك، وذلك بفترة التوقف الأخيرة مطلع العام الحالي، والتي شهدت مغادرة عدد كبير من اللاعبين المحليين للاحتراف".واستغرب أبو كبير عدم استدعائه للمنتخب الوطني في التشكيلة الأخيرة، والتي خاض بها المنتخب مبارتين وديتين أمام النرويج وأذربيجان، خاصة وأن البعض أبلغه بإعجاب المدرب المغربي الحسين عموتة بقدراته بعد متابعته له في مباريات الدوري.وزاد: "توقعت استدعائي مؤخرا بعد صدارتي لهدافي الدوري برصيد 3 أهداف مع مهاجم الأهلي خالد الدردور، لكنني أحترم خيارات المدرب وجميع زملائي، وأتطلع لمواصلة العمل الجاد من أجل تمثيله في الاستحقاقات المقبلة وأهمها كأس آسيا في قطر".