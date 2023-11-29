أبو كبير.. صدفة تقوده إلى رحلة مكوكية في الكرة المحلية

مصطفى بالو

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عمان - يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها "من الصفر"، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.زاوية "من الصفر" تقف في جديد محطاتها، عند نجم سحاب "الثعلب" أحمد أبو كبير، الذي قادته الصدفة إلى احتراف ونجومية كرة القدم، عبر رحلة طويلة مثل فيها العديد من الأندية المحلية منها الجماهيرية والتي شاركها الألقاب، وكانت له محطة أيضا في صفوف المنتخب الوطني الأول.نجم بالصدفةيروي أبو كبير قصته الكروية الغريبة، مع لعبة لم ينظر إليها إلا كهواية يلعبها مع أقرانه في الحارة، شارحا: "لم أتوقع أن أسلك طريق احتراف كرة القدم، تلك اللعبة الشعبية التي لم أنظر إليها سوى كهواية أمارسها، خصوصا وأن والدي معلمين في وزارة التربية، ودائما ما يطالبانني وإخوتي بالاهتمام بالتحصيل الدراسي".وأضاف: "أنهيت الثانوية العامة وتوجهت لدراسة علم الحاسوب في جامعة فيلادلفيا، وعند التسجيل نصحوني بأن ألتحق بأحد فرق الجامعة الرياضية ما يساعدني بالحصول على خصم مالي في تخصصي، وهو ما حصل، وأعجب مدرب فريق الجامعة عامر القرعان بموهبتي، ورشحني أنا وعدد من زملائي إلى المدرب حينها إسلام ذيابات، وخضع 12 لاعبا من الجامعة للاختبار، وتم اختياري برفقة 3 لاعبين، وكانت أول مرة أنضم فيها إلى فريق كرة قدم وألعب على الملعب الكبير (11 لاعبا)، بعد أن اعتدت على خماسيات وسداسيات الكرة، وكان ذلك مع التحاقي بالجامعة في العام 2012".وأردف اللاعب الموهوب: "خضت أول تجربة مع فريق بلعما في رحاب الدرجة الأولى، خصوصا وأنه تم عرض مبلغ 1500 دينار علي لأشاركه الموسم، ولم أتردد، حيث كنت أبحث عن عمل لمساعدتي بمصاريف الجامعة، وكنت بالغالب لا ألعب أساسيا، ولكن مع إشراكي عند حاجة المدرب للحلول الفردية، أحدث برفقة زملائي تغييرا بالأداء والنتيجة".واصل أبو كبير سرد فصته قائلا: "كنا نتدرب في فريق بلعما على ملعب المفرق، وفي الوقت ذاته، كان يتدرب المنشية الذي كان يستعد لمنافسات المحترفين، وفي آخر التمرين عادة ما تجري تقسيمة بين الفريقين، ووقتها كان يدرب فريق المنشية المرحوم فارس شديفات، الذي أدين له بالفضل بعد الله في رحلتي الكروية".وزاد: "ناداني الراحل شديفات، وطالبني باللعب للمنشية بعد انتهاء موسمي مع بلعما، ولم أكترث لأنني في قرارة نفسي لا أريد إكمال مسيرتي بكرة القدم، وفي يوم من الأيام هاتفني رقم غريب، وعرفني بنفسه بأنه عضو إدارة نادي المنشية فؤاد شديفات، ويريد أن أحدد جلسة للتفاوض على اللعب بصفوف المنشية، وأجبته بأنني لا أريد اللعب، ولكنه أصر وأبلغني بأنه تم ترشيحي من المدرب، ووجدت الدعم الكبير من الراحل شديفات، الذي منحني الكثير من الاهتمام ووظفني للعب في مركز خط الوسط المهاجم، في الوقت الذي بقيت فيه اتصالات بلعما تطاردني للبقاء في صفوفه".انطلاق إلى النجوميةويرى أبو كبير، أن انطلاقته الحقيقية مع المنشية كانت بالموسم 2012-2013، موضحا: "انضممت إلى صفوف المنشية في فترة إياب الموسم 2011-2012، وكان الراحل شديفات يزج بي تدريجيا، للتأقلم مع المجموعة والانسجام في مركزي، وعندما ضمن المنشية الثبات كان يشركني في آخر 15 دقيقة".واستطرد: "في بداية الموسم 2012-2013 وقعت عقدا مع المنشية لمدة 3 سنوات، وبدأ المدرب يعتمد علي أساسيا، وبشهادة المتابعين والجماهير قدمت موسما مميزا، ولا أنسى وقفة الراحل شديفات ودعمه وتحفيزه لي، والذي توقع أن أكون من خيرة نجوم الكرة الأردنية في فترة وجيزة، وبقيت أدافع بقوة عن ألوان المنشية حتى نهاية الموسم 2013-2014".لم أكن مرتاحا بالوحداتوكشف أبو كبير عن أسرار انتقاله إلى الوحدات، وقال: "بالموسم 2014-2015 اشترى الوحدات عقدي من المنشية، حيث طلبني مدرب الفريق آنذاك عبدالله أبو زمع، إلا أنني لم أكن مرتاحا، لأسباب كثيرة لسنا بصدد ذكرها، وفي ذلك الموسم وما تبعه كان هناك عدم رضا جماهيري عن الأداء، رغم أننا أحرزنا العديد من الألقاب المحلية".وتابع: "استمريت في نادي الوحدات للموسم التالي 2015-2016، وهو الموسم الذي عانينا فيه من عدم الاستقرار الفني، حين بدأنا مع السوري عماد خانكان وانتهينا مع المحلي رائد عساف، وفيه حققنا لقب الدوري في ظل سخط جماهيري أدار لنا ظهره في مراسم التتويج، وقبلها كنت شاركت الوحدات بالفوز بألقاب الدوري وكأس الأردن وكأس الكؤوس في العامين 2014 و2015، إلا أن الفرحة كانت منقوصة بسبب غضب الجماهير".محطات نادويةويبين أبو كبير، أنه تلقى العديد من العروض المحلية بالموسم 2016-2017، إلا أنه فضل اللعب للحسين إربد، قائلا: "لم يكن الحسين إربد في أحسن أحواله، وكان همنا الثبات في ظل ظروف النادي التي انتهت بتشكيل إدارة مؤقتة، والتي حاولت تخفيض عقدي بصورة لم تعجبني، مما جعلني أقبل عرض البقعة في الموسم التالي، ورغم أننا قدمنا مباريات مرضية من حيث الأداء، لكن نتائجنا لم ترق للطموح".واسترسل أبو كبير قائلا: "بعدها تعاقد معي فريق معان في الموسم 2020 تحت قيادة المدير الفني عبدالله القططي، وتباينت نتائجنا إلا أننا نجحنا في الثبات في دوري المحترفين، لأعود إلى نادي الحسين إربد الذي لعبت له موسمين، قبل أن أنتقل للعب في سحاب الذي أشاركه منافسات الموسم الحالي 2023".وعن سبب تراجع أداء سحاب رغم امتلاك الفريق أسماء مميزة على المستوى الفردي، مع مرور 8 جولات على منافسات الدوري، رد أبو كبير: "التراجع له أسبابه، نقبع بالمركز الأخير برصيد 7 نقاط، جمعناها من فوز وحيد و4 تعادلات و3 خسائر، وأبرز هذه الأسباب غياب الاستقرار الفني، فقد تعاقب مدربون عدة، على قيادة الفريق في 8 جولات وأضف إلى ذلك أن اللاعب إنسان، وله التزاماته في ظل ارتفاع فاتورة الحياة، وهناك تأخير متواصل في الرواتب ما يزيد من معاناة اللاعب النفسية، ورغم أنني أشارك في صدارة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، إلا أن فرحتي منقوصة بسبب تراجع نتائج الفريق، ونتطلع إلى الأفضل في الجولات المقبلة ولدي محطة مع السلط حرمتني الإصابة من إتمامها كما يجب".منتخبات وطنيةوتناول أبو كبير حكايته مع المنتخبات الوطنية، قائلا: "عندما كنت ألعب في بلعما، كان المدرب إسلام ذيابات مهتما بضمي إلى منتخب تحت 22 سنة، واصطحبني إلى أحد التمارين، إلا أن عمري حال دون ذلك، حيث كنت مواليد العام 1990".وأوضح: "حظيت بفرصة الانضمام إلى المنتخب الوطني الأول بقيادة المصري حسام حسن، الذي تولى قيادة المنتخب الوطني العام 2013 خلفا للعراقي عدنان حمد، وشاركت في منافسات بطولة غرب آسيا التي أقيمت في قطر العام 2014، ووقتها وقفنا بالمركز الثاني بعد الخسارة من البلد المنظم في المباراة النهائية، ومنعتني الإصابة من مشاركة المنتخب الوطني في معسكر كولومبيا في العام ذاته، وبعدها لم أحظ بشرف تمثيل المنتخب الوطني الذي أتوق إلى نيله في كل موسم".وعن نتائج المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وحظوظه في النهائيات الآسيوية في قطر، قال أبو كبير: "تعرض المنتخب الوطني إلى هزتين عنيفتين، بالتعادل مع طاجكستان والخسارة من السعودية، لكن أرى أن صدمات البداية مفيدة في تصحيح المسار، وما يزال في جعبة المنتخب الوطني فرصة كبيرة للتعويض مع استثمار زيادة مقاعد قارة آسيا في نهائيات كأس العالم".وأكمل: "المنتخب الوطني يملك أفضل جيل يمر على تاريخ الكرة الأردنية، من حيث القيمة الفنية على المستوى الفردي والجماعي، وما يزال الحكم على المغربي حسين عموتة مبكرا وأتركه لأهل الاختصاص".دردشاتويعتقد أبو كبير، أن أكثر المدافعين الذين يشعر بصعوبة في اللعب أمامهم هم مهند خيرالله، مهند الباشا، يزن العرب، سالم العجالين، عمر قنديل، أدهم القريشي ومصطفى قزعر.أما اللاعبون الذين يرتاح إلى اللعب بجانبهم، فهم: عامر شفيع، عامر ذيب، باسم فتحي، محمد الدميري، حسام شديفات، عبدالله أبو زيتون، سمير رجا، محمود سوكت، أحمد ياسر، محمود شوكت، وخلدون الخوالدة، ويجد أبو كبير أن اللاعب محمد عبدالحليم هو أفضل المهاجمين الذين لعب إلى جانبهم.وعن أجمل مبارياته قال: "خلال مشواري مع الوحدات لعبت أجمل المباريات أمام الرمثا عندما أحرز المدافع البهداري التعادل في الوقت القاتل في الموسم 2014-2015، وفي صفوف الحسين اربد أتذكر مباراتنا مع الفيصلي بالكأس وفزنا 3-1".وحول أجمل هدف في مسيرته، قال: "في الموسم الحالي وفقني الله في تسجيل "هاتريك" في مرمى الأهلي، كان منها الهدف الأسرع في الثانية 26، ومن ضمنها أجمل أهدافي حين سجلت الهدف الثاني من تسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء".