أبو ليلى: سلامي يتشابه مع عموتة.. وأدرس 7 عروض بعد انتهاء تجربة الجبلين

مهند جويلس

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عمان - أكد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، أن هناك تشابها كبيرا بين المدرب السابق لـ “النشامى” الحسين عموتة، مع مواطنه المغربي جمال سلامي، الذي تسلم مهمته مؤخرا، مشيرا إلى أن الهدف واحد بالنسبة للاعبين والجهاز الفني وهو بلوغ كأس العالم 2026.وبين أبو ليلى في حديث خاص لـ “الغد”، أن الفترة التي قضاها المنتخب الوطني مع عموتة، كانت الأفضل في تاريخ “النشامى”، من خلال تحقيق إنجازات غير مسبوقة أهمها بلوغ نهائي كأس آسيا، مثنيا على جهود المدرب المغربي في الفترة الماضية.وأضاف: “جلس المدرب سلامي مع جميع اللاعبين خلال الأيام الماضية، وشخصيته قريبة من عموتة ولديه أفكار جيدة، ومن المتوقع أن يقيم المنتخب معسكرا للاعبين المحليين في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التجانس ووضع النقاط على الحروف”.وأشار أبو ليلى البالغ من العمر 31 عاما، إلى أن المنتخب الوطني وقع في مجموعة متوازنة، وأن الجميع يمتلك حظوظا في التأهل لكأس العالم، مبينا بأن اللاعبين يبدون احتراما لجميع المنتخبات المتنافسة، والتي تطورت مؤخرا وتحاول المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشرة.وحل “النشامى” في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة آسيا، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين والكويت.وتابع: “لعبت أفضل مباراتين في مسيرتي مع المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية والعراق في كأس آسيا الأخيرة، وتحديدا مواجهة العراق التي كانت مثيرة بأحداثها والغالبية اعتبرتها الأفضل في النهائيات الماضية، ومتحمسون لملاقاة العراقيين مجددا، والهدف هو تحقيق الفوز”.وذكر أبو ليلى أن مواجهة المنتخب العراقي تعتبر كغيرها من مباريات المجموعة، على الرغم من التنافس القوي بين الفريقين في المباراة الماضية، متمنيا من الجماهير التحلي بالروح الرياضية.وعلى صعيد منفصل، عبر الحارس الذي مثل فريق الجبلين السعودي في دوري الدرجة الأولى هناك، عن رضاه من التجربة التي قضاها مع الفريق لموسم ونصف.وأوضح أبو ليلى أن دوري “يلو” ساهم في تطوير مستواه بصورة كبيرة، حيث تملك غالبية الفرق لاعبين أجانب على مستوى عال، ما يؤدي إلى اختباره بشكل متكرر، مشيرا إلى أنه حصل في مناسبات عدة على أفضل حارس مرمى بالجولة وتحديدا في مرحلة الذهاب، إلى جانب حفاظه على نظافة في 8 مباريات.وزاد: “غبت عن مباراتين في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري، بسبب طلبي من النادي للحصول على إجازة لأسبوعين، بعد الجهد الكبير الذي قمنا به المنتخب الوطني، ووجدت قبولا وتفهما من قبل النادي، نظرا للاحترام المتبادل بيني وبينهم، إلى جانب سماحي بمغادرة الفريق للتحضير أكثر مع المنتخب في آخر جولة من بطولة الدوري”.ولفت أبو ليلى إلى أن الجبلين كان ينوي التجديد معه لموسم آخر، إلا أن قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 لاعبين وخامس من مواليد السعودية، ساهم في إيقاف المفاوضات بينه وبين الفريق، نظرا لرغبة النادي في التعاقد مع لاعبين أجانب في مركز الهجوم، والاستعانة بحارس مرمى محلي.وواصل: “تلقيت 4 عروض من دوري يلو، إلى جانب عرض من فريق إيراني وآخر من فريق كوري جنوبي، وفي حال لم تكن العروض الخارجية مغرية من حيث أهداف الفريق والعرض المالي، فإنني سأبقى في الدوري المحلي، حيث تمت مفاتحتي من فريق محدد يملك رغبة كبيرة في ضمي”.وكشف أبو ليلى عن سبب احتراف اللاعبين المحليين في فرق ببطولات درجة أولى، موضحا بأن تواضع المبالغ المالية على الصعيد المحلي، وعدم انتظام الأندية بمنح الرواتب، إلى جانب ضعف البنية التحتية مقارنة ببعض الدول المجاورة، يساهم في اتخاذ هذا القرار.ومثل أبو ليلى المنتخب الوطني في 45 مباراة بصفة أساسية، و3 مباريات شارك بها كبديل، حيث فاز مع “النشامى” في 26 مباراة، مقابل الخسارة في 14 لقاء، والتعادل في 8 مناسبات، علما بأن أول مباراة له كانت ودية أمام المنتخب العراقي في العام 2017.ويعد أبو ليلى رابع أكثر حارس مرمى أردني يمثل المنتخب الوطني بعدد المباريات بواقع 48 مباراة، بعد عميد اللاعبين الأردنيين عامر شفيع الذي مثل المنتخب في 179 مباراة، ويحتل المركز الثاني في مركز حراسة المرمى الحارس السابق أحمد أبو ناصوح بـ 51 مباراة، ويحتل لؤي العمايرة المركز الثالث بواقع 49 مباراة، متقدما على أبو ليلى بمباراة واحدة.وبدأ يزيد مسيرته الكروية مع نادي شباب الأردن، قبل أن ينتقل للفيصلي ويحصد معه العديد من الألقاب المحلية، ثم خاض تجربته الاحترافية الأولى والوحيدة لغاية اللحظة مع فريق الجبلين السعودي منذ بداية العام 2023.