أبو هشهش: هدف مغير السرحان الثبات بـ"المحترفين".. وصدارة الهدافين مجهود جماعي

مهند جويلس

اضافة اعلان

أكد لاعب فريق مغير السرحان صهيب أبو هشهش، أن هدف فريقه في ظهوره الثاني ببطولات المحترفين يتمثل بالثبات بين الكبار لموسم آخر، على الرغم من تحقيق فريقه نتائج إيجابية في بطولة الدرع التي شارفت على الانتهاء.ويحتل مغير السرحان المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة، مع تبقي مباراتين للفريق أمام كل من الأهلي والحسين، مسجلا الفريق 10 أهداف، ونصفهم عبر اللاعب أبو هشهش البالغ من العمر 26 عاما.وبين أبو هشهش في حديث خاص لـ "الغد"، أن فريقه من أكثر الفرق تطورا وتقديما للمستويات الطيبة في بطولة الدرع، بسبب الانسجام واستقرار أغلب العناصر التي شاركت مع الفريق في الموسم الماضي، موضحا بأن نظام البطولة الجديد منح الفرق التحضير بشكل أفضل للبطولات الرسمية.وتابع: "أنهينا ذهاب الدوري للموسم الماضي في المربع الذهبي، لكن تفاصيل صغيرة جعلتنا ننافس على الثبات حتى آخر جولة، والفريق قادر على أن يكون من بين المراكز الستة الأولى في بطولة الدوري، لكننا نتحدث بالمنطق بأن هدفنا الثبات، ومن ثم تحقيق مراكز أفضل والمنافسة في مواسم مقبلة".وأوضح أبو هشهش أنه تلقى عرضا من فريق بدوري الدرجة الأولى السعودي، وذلك بعد تألقه في الفترة الماضية، مفيدا بأنه رفض العرض وفضل الاستمرار مع مغير السرحان، لعدم تلبية العرض لطموحه وناديه.وأضاف: "حرصت إدارة النادي والجهاز الفني على تجديد عقود غالبية اللاعبين، وعدم الاستعانة بلاعبين عدة من أجل الحفاظ على الأجواء الأسرية التي تسود داخل أسوار النادي، ونحتاج للاعب مهاجم قد يتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة لإكمال صفوف مغير السرحان".ولفت أبو هشهش إلى أن تصدر قائمة هدافي الدرع إلى جانب لاعب الفيصلي يوسف أبو جلبوش "صيصا" برصيد 5 أهداف، جاء نتيجة عمل جماعي من كافة عناصر الفريق، مشيدا بالجهود التي يبذلها المدير الفني خالد الدبوبي، الذي يعده السبب الرئيسي في إعادة الثقة له وتألقه هذا الموسم.وزاد: "شيء إيجابي بأن أنافس على صدارة هدافي بطولة الدرع، وأتمنى بأن أساهم أكثر في تسجيل أكبر عدد من الأهداف لصالح فريقي، وأطمح إلى مواصلة التألق من أجل محاولة إقناع الجهاز الفني الجديد لمنتخب النشامى بقيادة المدرب المغربي حسين عموتة، رغم صعوبة الأمر بسبب تواجد عدة لاعبين في مركز الجناح الهجومي بالمنتخب".وبدأ أبو هشهش مسيرته الكروية مع نادي الوحدات تحت 18 عاما، قبل أن يحط الرحال في الموسم التالي مع فريق شباب الأردن، وصعوده للفريق الأول، إلا أنه لم يجد الظروف المناسبة للاستمرار معهما، ما دفعه لفسخ عقده والتوجه نحو نادي معان، الذي صعد معه في ذلك الموسم من دوري الدرجة الأولى لـ "المحترفين"، ليعود لدوري "المظاليم" ويمثل مغير السرحان في موسم لم يكتب للفريق الصعود، لينضم مجددا لشباب الأردن الذي لم يستمر معه كثيرا، ليجد نفسه أخيرا مع مغير السرحان من الموسم الماضي.واستطرد: "المنافسة هذا الموسم على الألقاب محصورة بين الفيصلي والوحدات والحسين إربد، نظير التعاقدات المميزة التي أبرمتها إدارة الأندية مؤخرا، وأرى بأن جميع الفرق قادرة على احتلال أي مركز من بين المراكز 4-12، بسبب اقتراب المستويات من بعضها البعض".وتمنى أبو هشهش من جماهير مغير السرحان الاهتمام أكثر بالفريق، من خلال مؤازرته بأعداد أكبر في دوري المحترفين، والحضور بالأرقام ذاتها التي آزرت الفريق أثناء رحلة صعوده من الأولى قبل موسمين، مشيدا بجهود إدارة النادي التي تعمل ضمن الإمكانيات، مع تمنياته بأن تزيد الدعم لعناصر الفريق لتحقيق المفاجآت مستقبلا.