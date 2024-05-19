أبو يمن يتأهل إلى منافسات "الطاولة" في أولمبياد باريس

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حقق لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن، إنجازا كبيرا بتأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد أن ظفر بالمركز الأول في التصفيات الخاصة لمنطقة غرب آسيا، والتي اختتمت أمس في مدينة السليمانية العراقية.وتمكن أبو يمن من الفوز في المباراة النهائية على اللاعب البحريني سند راشد بنتيجة 4-1، وقبل ذلك حقق الفوز على اللاعب السعودي عبدالعزيز بوشليبي بنتيجة 4-0، وفي دور المجموعات تغلب على اللاعب اللبناني داوود شعيب بنتيجة 4-0.وأهدى اللاعب أبو يمن إنجاز تأهله إلى الأسرة الرياضية كافة، والى اتحاد اللعبة، معربا عن اعتزازه بتواجده لأول مرة في الدورات الأولمبية، وهو الحلم الذي راوده منذ ممارسته للعبة كرة الطاولة.وكان لاعبو المنتخب الوطني زياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان قد ودعوا التصفيات الأولمبية.وسبق لكرة الطاولة الأردنية أن تواجدت في دورات الألعاب الأولمبية، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سيول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.