الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو يسعى لرد اعتباره أمام الإنتر.. ودورتموند للقضاء على آيندهوفن

من التدريبات الجماعية الأخيرة لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني - (من المصدر)
من التدريبات الجماعية الأخيرة لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني - (من المصدر)
مدن – يسعى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى تعويض خسارته ذهابا بهدف نظيف أمام إنتر ميلان الإيطالي، وذلك عندما يستقبله عند الساعة 11 من مساء اليوم في ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.اضافة اعلان
ويحظى إنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية، بأفضلية الهدف الذي سجله ماركو أرناوتوفيتش في الذهاب وجلب الفوز، حيث يعد هذا الظهور الثالث على التوالي لإنتر ميلان في ثمن النهائي، بعد أن ترك خلفه، السلسلة السلبية لنحو 9 مواسم متتالية من دون الظهور فيه.
من جانبه، يتمسك فريق بروسيا دورتموند الألماني بدعم أنصاره في ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، للقضاء على مقاومة آيندهوفن الهولندي، في المباراة التي انتهت ذهابا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك عندما يلتقيان بالتوقيت ذاته في إياب دور الستة عشر، حيث يسعى الفريق الألماني للوصول إلى الدور ربع النهائي، للمرة الأولى في آخر 3 مواسم.
واختير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر، لتحكيم مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، حيث كان مارتشينياك الدولي منذ العام 2011، مسؤولا عن تحكيم نهائي المونديال، والنسخة الأخيرة من دوري الأبطال.
وسبق للحكم البولندي، البالغ من العمر 43 عاما، أن أدار 5 مباريات لأتلتيكو مدريد في مسابقة التشامبيونزليغ، آخرها أمام بورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات، في موسم 2022-2023. وحقق "الروخي بلانكوس" 4 انتصارات وتجرع هزيمة واحدة، في هذه المباريات الخمس.
وبالنسبة لإنتر ميلان، أدار البولندي 6 مباريات له، من بينها نهائي دوري الأبطال الأخير، الذي خسره "النيراتزوري" على يد نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف.
ومن جانبه، سيتولى الإيطالي دانييلي أورساتو (48 عاما) تحكيم مباراة بروسيا دورتموند الألماني وبي إس في آيندهوفن، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.
إلى ذلك، أكد إنتر ميلان الإيطالي، إصابة ثنائي الفريق النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، والبرازيلي كارلوس أوجوستو، وذلك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأعلن إنتر في بيان رسمي عن إصابة لاعبيه، مؤكدا غيابهما عن خوض مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب "ميتروبوليتانو".
ويعاني المهاجم النمساوي أرناوتوفيتش، الذي سجل هدف الفوز في مباراة الذهاب، من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، فيما يعاني الظهير الأيسر البرازيلي أوجوستو من إصابة في العضلية النعلية للساق اليمنى.
وأفاد بيان النادي الإيطالي، أن اللاعبين سيتم تقييم الوضع الصحي لهما خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد موعد عودتها إلى التدريبات الجماعية للفريق، تأهبا لخوض المباريات.
في المقابل، تلقى أتلتيكو مدريد دفعة معنوية قبل خوض مواجهة "الأفاعي" في المسابقة الأوروبية، وذلك بعدما شارك لاعباه الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني الشاب بابلو باريوس في التدريبات.
وأصيب غريزمان في 20 شباط (فبراير) الماضي، بالتواء على مستوى الكاحل الأيمن، لكنه عاد إلى التدريبات الجماعية مع الفريق يوم الجمعة الماضي، وسط استمرار غيابه عن خوض المباريات الرسمية وآخرها أمام قادش، كما فعل قبلها أمام ألميريا وأتلتيك بيلباو وريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وشارك باريوس في التدريبات الجماعية للفريق الإسباني، بعدما غاب عن التدريبات الماضية ومواجهة قادش، بسبب وعكة صحية تعافى منها مؤخرا.
وكان سيزار أزبيليكويتا، عاد إلى التدريبات أيضا الأسبوع الماضي، في آخر مراحل تعافيه من إصابة في "الرباط الهلالي"، والتي تعرض لها في 18 من كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث تبدو مشاركته غير محسومة حتى الآن في خيارات المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني. -(وكالات)
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