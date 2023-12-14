الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شباب العقبة ومعان حبايب بدوري المحترفين

أجاغون يبقي الحسين بلا هزائم بتعادل قاتل مع الفيصلي

لاعب الفيصلي عارف الحاج يمر من مدافع الحسين إربد عبد الله نصيب "ديارا" - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعب الفيصلي عارف الحاج يمر من مدافع الحسين إربد عبد الله نصيب "ديارا" - (تصوير: أمجد الطويل)
 نجح اللاعب النيجيري لفريق الحسين إربد، عبد الجليل أجاغون، بإبقاء فريقه بدون هزائم، بعد أن سجل هدف التعادل أمام الفيصلي، التي انتهت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي.اضافة اعلان
وأحرز مهاجم الفيصلي رزق بني هاني قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بسبع دقائق، ليحرز أجاغون هدف التعادل عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل  الضائع للشوط الثاني.
وبقي الحسين إربد بصدارة الترتيب وبرصيده 25 نقطة، فيما استمر الفيصلي في المركز الثالث وبرصيده 17 نقطة.
وفي المواجهة الثانية، احتكم فريقا معان وشباب العقبة لنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جرت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتقدم معان بالنتيجة عبر المهاجم حسين عبيدات عند الدقيقة 18، فيما أدرك شباب العقبة التعادل ياسر الرواشدة عند الدقيقة 72.
وبقي فريق شباب العقبة في المركز السادس برصيد 12 نقطة، فيما استقر معان في المركز السابع برصيد 10 نقاط.
الفيصلي 1 الحسين 1
- سدد لاعب الفيصلي إحسان حداد كرة قوية تصدى لها حارس الحسين عبد الله الزعبي، لتتهادى أمام المهاجم رزق بني هاني ويضعها برأسه على يمين الحارس في الشباك (38).
- نجح لاعب الحسين عبد الجليل أجاغون في مراوغة دفاعات الفيصلي، ووضع الكرة بيسراه في الزاوية الصعبة على مرمى الحارس نور الدين بني عطية (90+6).
فرص المباراة 
- راوغ بني هاني دفاعات الحسين وسدد كرة قوية لم تعرف طريق المرمى (11).
- أطلق مرضي كرة أرضية مخادعة أبعدها بني عطية لركنية (18).
- سدد مرضي كرة من مسافة قريبة علت العارضة بقليل (62).
- تألق الزعبي في التصدي لتسديدة الروشدي وأبعدها لركنية (63).
- وضع العجالين كرة بالمقاس على قدم حداد الذي سددها بقوة وأبعدها الزعبي بقدمه ببراعة (67).
- سدد العجالين كرة مخادعة من الجهة اليسرى نجح الحارس في إبعاد الخطورة عن مرماه (74).
- نجح دفاع الفيصلي في إبعاد الكرة من خط المرمى بعد تسديدة أرضية من العطار (88).
- أهدر الدردور فرصة غريبة من أمام المرمى وسددها خارج الخشبات الثلاث (90+1).
- سدد ريالات كرة أرضية قوية مرت بجانب المرمى بقليل (90+4).
رجل المباراة
استحق حارس مرمى الحسين إربد عبد الله الزعبي تسميته نجم المباراة، بعد تصديه للعديد من الكرات الخطرة خلال اللقاء.
معان 1 العقبة 1
- مرر قصي دواهدة كرة مواتية إلى الحسنات الذي سدد كرة زاحفة حولها رشيد رفيد إلى ركنية د.2.
- أحمد ياسين يحاور المدافع الرواشدة ويواجه الأسمر ويسدد بقوة فوق المرمى د.5
- الجزائري عبدالملك مفتاحي يسدد كرة قوية حادت عن مرمى الأسمر د.7
- أحمد ياسين يأخذ كرة عرضية على صدره ويتوغل وسدد كرة قوية ردها الأسمر د.32.
أنس أبوطعيمة يستلم كرة خارجة المنطقة ويسدد بقوة علت مرمى رشيد رفيد د.40.
- الجزائري عثماني يرسل كرة خادعة أمام المرمى لم يحسن عبيدات استثمارها أمام مرمى الأسمر د.45+4.
- فارغاس يرتقي لعرضية مدادحة مرت بجوار مرمى رفيد رشيد د.62.
- عرضية ابو طعيمة وصلت مدادحة داخل المنطقة المحرمة، حضرها لنفسه وسددها قوية ردها رفيد بتألق على حساب ركنية د.70.
سيناريو الهدفين
- نفذ فريق معان جملة فنية، برع الجزائري عبدالملك مفتاحي في عكس الكرة بـ”كعبه” وصلت إلى عثماني الذي لعبها بذكاء إلى أحمد ياسين، والأخير حضرها للمتأهب حسين عبيدات الذي سدد الكرة بالمرمى مسجلا هدف فريقه د.19.
- نفذ العقبة ركنية قصية وصلت أنس بدوي الذي ارسلها عرضية أنيقة، ارتقى لها المدافع ياسر الرواشدة ودكها في مرمى رشيد رفيد معلنا التعديل لفريقه د.72.
- عبدالرحمن موسى يستلم كرة في صندوق معان ويحاور اكثر من لاعب ويسدد كرة قوية حولها المدافع لركنية د.90.
رجل المباراة
استحق لاعب العقبة أنس بدوي لقب رجل المباراة، تبعا لتحركاته ومهارته في الاختراق، وتهيئته العديد من الكرات لزملائه من الطرف الأيمن، وصنع هدف التعادل لفريقه بكرة بالمقاس على رأس ياسر الرواشدة.
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