أجواء أسرية تسيطر على معسكر "التايكواندو" في الفجيرة

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - تسيطر الأجواء ألأسرية والأخوية على المنتخب الوطني للتايكواندو في معسكره التدريبي، الذي يقام في مدينة الفجيرة ‏الإماراتية استعدادا لكأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية، واللتان يشارك فيهما عدد من المنتخبات العربية والأجنبية كأوكرانيا وكازاخستان ‏وتونس والإمارات.‏ويخضع المنتخب الوطني لبرنامج متدرج ‏يشرف عليه المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس ‏العساف، ويشتمل على الجانبين البدني والمهاري، مع عدم إغفال الجانبين الذهني والنفسي للاعب، وفقا لطرق التدريب وأساليب الإعداد ‏المتطور وعدم الاكتفاء بالتدريبات الاعتيادية، بل يشتمل المعسكر التدريبي الدولي في الفجيرة، على مجموعة من المباريات ‏التحضيرية لاستكمال الهدف المنشود.‏كما شملت تدريبات المنتخب الوطني، إقامة مباريات للكرة الشاطيئة على شواطئ دبي من أجل رفع اللياقة البدنية.‏وباتت المعسكرات الإعدادية تحتاج إلى الكثير من ‏التحضير والدراسة الدقيقة سواء باختيار المكان، حيث يتناسب مع أجواء الدولة التي ‏ستجري فيها المنافسات، أو الزمان، ‏وظروف الطقس، حيث تكون مشابهة، والبرنامج التدريبي والمباريات التي سيلعبها، ‏لأن ذلك كله سيدخل في الخطة التي سيضعها ‏المدرب، والتي يراعي فيها جميع الظروف، والعوامل المحيطة المتعلقة بمستوى ‏فريقه، ولياقته البدنية، والإمكانات المهارية، ثم مستوى وإمكانات المنافس ونقاط القوة والضعف لديه، ما دفع دول مشاركة في معسكر الفجيرة الدولي، إلى طلب إقامة معسكر تدريبي مشترك في الأردن قبل انطلاق التصفيات الآسيوية ‏المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفقا لبرامجها التدريبية المكثفة استعدادا للأولمبياد،‏ كما أن هذه الدول مهتمة بالمعسكر التدريبي، وذلك للسمعة الطيبة التي تتمتع بها رياضة التايكواندو الأردنية على ‏المستويات كافة.‏‏وهذا سيخلق جوا من التنافس والإثارة بين هذه المنتخبات، ما يؤشر على قوة المنافسة في الاستحقاقات المقبلة التي سيلتقي فيها ‏لاعبو المنتخب الوطني مع لاعبي المنتخبات الأخرى وستتسع رقعة المنافسة، لتشمل أكبر عدد من اللاعبين، خلافا لما تعودنا عليه ‏في المواسم ‏الماضية في البطولات.‏وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ:"الغد"، أن المنتخبات ستستفيد من إقامة المعسكرات في الأردن ‏بصورة ‏طبيعية، بحيث يمكنلها إجراء تدريبات صباحية ومسائية، فضلا عن خوض أكبر عدد من المباريات الودية ‏للوقوف على جاهزية ‏اللاعبين، كما أن هذه المعسكرات تتيح للاعبين فرصة التواجد مع بعضهم البعض لأطول فترة، ما ‏يخلق نوعاً من الانسجام فيما ‏بينهم، ‏‎كما يقوم المدربون بتجهيز اللاعبين المصابين تمهيدا للاستحقاقات المقبلة.‏وأضاف: "المدرب الجيد هو الذي سيحقق أكبر استفادة ممكنة من المعسكر‎‏ ولا سيما، ‏أن روزنامة الاتحاد الدولي للتايكواندو للموسم ‏الجديد تم الإعلان عنها منذ وقت مبكر، كما أن إدارات المنتخبات العالمية والآسيوية والعربية بدأت التحضير مبكرا للمعسكرات ‏‏الخارجية لمنتخباتها‎‏".‏وقال لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي: "تعد المعسكرات التدريبية مهمة جدا للاعبين كمعسكر الفجيرة الدولي، وغالبا ‏ما تكون الفائدة للمنتخبات بدنية كون الفائدة تتمثل في عملية ‏الانسجام بين اللاعبين خصوصاً في الجانب البدني، كما أن اللاعبين ‏سينسجمون أكثر في ما بينهم في جو بعيد عن ‏الضغوط‎، والأجواء السلبية‎، كما يتيح معسكر الفجيرة ‏‎فرصة لخوض أكبر عدد من ‏المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين، إن الأجواء العامة بين اللاعبين، أسرية وهو أمر مهم للاعبين كافة‎."‎