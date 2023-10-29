أحداث غزة تبعد اهتمام الشارع الأردني عن الكلاسيكو الإسباني

يحيى قطيشات

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انعكست أحداث غزة على مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي جرت أول أمس، وانتهت لصالح الفريق الملكي بهدفين لهدف، على المتابعة الجماهيرية الأردنية في المنازل والمقاهي، خصوصا مع تواصل الغارات وقصف الاحتلال لمواقع مختلفة في قطاع غزة، حيث لم يحظ الكلاسيكو بالمتابعة من الجماهير الأردنية كما كانت في المباريات السابقة، وغاب التشجيع والمناكفات بين مشجعي الفريقين، إضافة إلى مشاعر الفرح بعد تسجيل الأهداف وعقب نهاية المباراة كما جرت العادة في المباريات السابقة. وتشهد المقاهي حالة ركود منذ بداية الأحداث، ولم تعد متابعة مباريات الدوريات الأوروبية كما كانت في السابق، وركزت المقاهي على شاشات القنوات الإخبارية التي تبث أخبار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني.وأقر عدد من أصحاب المقاهي في حديثهم لـ"الغد"، أن متابعة مباريات الدوريات الأوروبية لم تعد تهم الجماهير الأردنية هذه الأيام، والإقبال عليها يشهد حالة كبيرة من التراجع، وأن مباراة الكلاسيكو قدمت رسالة للعالم عن تعاطف ودعم ومساندة الشعب الأردني للشعب الفلسطيني، وأن الاهتمام في متابعة الأحداث السياسية يطغى على متابعة الأخبار الرياضية حاليا.وقال خالد العايد أحد أصحاب المقاهي في منطقة الرابية: "إنها من المرات النادرة والفريدة التي يغيب فيها الجمهور الأردني عن متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في المقاهي، حيث كانت معظم المقاعد خالية، وروح التشجيع من مشجعي الفريقين غائبة، ومرت أحداث اللقاء عادية ولم تكن هناك مشاعر فرحة من جمهور ريال مدريد بعد الفوز في نهاية اللقاء".ويشاطر المصري حسن أبو علي الذي يعمل في أحد مقاهي منطقة مرج الحمام، العايد الرأي في وصف حالة الجماهير الأردنية والمقاهي هذه الأيام، حيث لا إقبال على متابعة الدوريات الأوروبية كما كان في الفترات السابقة، مشيرا إلى أن الأمر هذا متوقعا من الشعب الأردني الذي تعد القضية الفلسطينية أهم قضية في حياته.وذكر المواطن زيد الهيب، أن الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها المجتمع المحلي، تسببت في عدم التركيز على هذه المباراة للمرة الأولى منذ زمن بعيد، موضحا، أنه لم يتابعها على الرغم من عشقه الكبير لبرشلونة، وأنه لم يعرف عنها إلا بعد علمه بالنتيجة لاحقا. وتابع: "لا يمكننا حاليا سوى التفكير والمتابعة لما يحصل في قطاع غزة، كرة القدم لم تعد أهم أولوياتنا في ظل ازدياد القصف على المدنيين في القطاع، ونتمنى بأن تعود الحياة بصورة أفضل لهم ولنا في أسرع وقت خوفا من وقوع كارثة أكبر لا سمح الله".