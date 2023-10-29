أحداث غزة تبعد اهتمام الشارع الأردني عن الكلاسيكو الإسباني

وأقر عدد من أصحاب المقاهي في حديثهم لـ"الغد"، أن متابعة مباريات الدوريات الأوروبية لم تعد تهم الجماهير الأردنية هذه الأيام، والإقبال عليها يشهد حالة كبيرة من التراجع، وأن مباراة الكلاسيكو قدمت رسالة للعالم عن تعاطف ودعم ومساندة الشعب الأردني للشعب الفلسطيني، وأن الاهتمام في متابعة الأحداث السياسية يطغى على متابعة الأخبار الرياضية حاليا.
وقال خالد العايد أحد أصحاب المقاهي في منطقة الرابية: "إنها من المرات النادرة والفريدة التي يغيب فيها الجمهور الأردني عن متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في المقاهي، حيث كانت معظم المقاعد خالية، وروح التشجيع من مشجعي الفريقين غائبة، ومرت أحداث اللقاء عادية ولم تكن هناك مشاعر فرحة من جمهور ريال مدريد بعد الفوز في نهاية اللقاء".
ويشاطر المصري حسن أبو علي الذي يعمل في أحد مقاهي منطقة مرج الحمام، العايد الرأي في وصف حالة الجماهير الأردنية والمقاهي هذه الأيام، حيث لا إقبال على متابعة الدوريات الأوروبية كما كان في الفترات السابقة، مشيرا إلى أن الأمر هذا متوقعا من الشعب الأردني الذي تعد القضية الفلسطينية أهم قضية في حياته.
وذكر المواطن زيد الهيب، أن الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها المجتمع المحلي، تسببت في عدم التركيز على هذه المباراة للمرة الأولى منذ زمن بعيد، موضحا، أنه لم يتابعها على الرغم من عشقه الكبير لبرشلونة، وأنه لم يعرف عنها إلا بعد علمه بالنتيجة لاحقا. وتابع: "لا يمكننا حاليا سوى التفكير والمتابعة لما يحصل في قطاع غزة، كرة القدم لم تعد أهم أولوياتنا في ظل ازدياد القصف على المدنيين في القطاع، ونتمنى بأن تعود الحياة بصورة أفضل لهم ولنا في أسرع وقت خوفا من وقوع كارثة أكبر لا سمح الله".