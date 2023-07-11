أحد السعودي يعرض رسميا 130 ألفا لضم العوضات.. الفيصلي يتفق مع الوحدة الإماراتي بانتظار موافقة الشناينة

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.الفيصلي يتفق مع الوحدة الإماراتي بانتظار موافقة أمينتوصل ناديا الفيصلي والوحدة الإماراتي، لاتفاق بشأن إمكانية انتقال اللاعب أمين الشناينة إلى الفريق الإماراتي.وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الفيصلي والوحدة، انتهت بالاتفاق على التفاصيل المتعلقة بالناديين، خاصة على الصعيد المالي، بانتظار اتفاق الوحدة مع اللاعب تمهيدا لحسم مصير الصفقة سواء بالنجاح أو الفشل. وينتظر أن يكون اللاعب أمين الشناينة، قد تلقى يوم أمس نسخة من العقد الذي سيكون بينه وبين نادي الوحدة، تمهيدا للإعلان بشكل نهائي عن الموافقة، خاصة في ظل اتفاق الفيصلي مع النادي الإماراتي.أحد السعودي يعرض رسميا 130 ألف دولار لضم العوضاتعرض نادي أحد السعودي مبلغ 130 ألف دولار على لاعب فريق الوحدات أنس العوضات، للعب في صفوف فريقه خلال منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وتسلم رئيس نادي الوحدات أول من أمس، العرض السعودي للتعاقد مع العوضات، على أن يكون الوحدات قد رد بشكل نهائي على العرض السعودي أمس.ويعاني فريق الوحدات منذ أسابيع، من صدام بين العوضات والمدير الفني لفريق الكرة البوسني داركو، على أمل حل تلك الصدامات قريبا، في ظل اقتراب موعد مباراتي كأس السوبر.3 محترفين أجانب بسعر37 ألف ديناريستعد أحد أندية المحترفين لكرة القدم، لحسم موضوع التعاقد مع 3 محترفين أجانب، مقابل 37 ألف دينار.وكشف مصدر في النادي في حديثه لـ"الغد" أن الإدارة نجحت في "عصر" وكلاء اللاعبين للحصول على هذا السعر، ما يصب في مصلحة صندوق النادي، لافتا إلى أن النادي يرغب في ضم المحترفن الثلاثة "بسعر الجملة"، في ظل صعوبة الظروف المالية. ووصف المسؤول في النادي أن المحترفين الثلاثة بسعر محترف واحد في أندية محلية أخرى قائلا : "محترفونا 3 في واحد"مدرب سحاب يطلب اجتماعامع الإدارة لحسم موقفهطلب المدير الفني لفريق سحاب لكرة القدم أمجد أبو طعيمة، عقد اجتماع مهم مع الإدارة، لحسم مسألة استمراره مع الفريق، في ظل عدم قدرة النادي على تلبية طلباته.ويعاني مدرب سحاب حاليا من عدم تلبية طلبة بالاستعانة بلاعبين محليين وأجانب، بناء على اتفاق سابق، إلى جانب التقصير في صرف الرواتب الشهرية، إلى جانب بعض الأمور الأخرى. واحتجب أبو طعيمة عن تدريبات الفريق لمدة يومين، قبل أن يعود لقيادة فريقه في الفوز على معان ببطولة الدرع أول من أمس. أبو طعيمة أجرى اتصالا مع الإدارة، وطلب عقد اجتماع لحسم مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل، حيث يعتمد القرار على مدى استجابة الإدارة لطلباته وملاحظاته.13 ألف دينار لأندية "الأولى"تسلم كل ناد من أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، مبلغ 13 ألف دينار، كدفعة من مستحقات الأندية السنوية في اتحاد الكرة.ويخصص الاتحاد مبلغ 30 ألف دينار لكل ناد خلال الموسم، حيث تم صرف 13 ألفا، بانتظار الحصول على المبلغ المتبقي لاحقا.وكانت أندية الدرجة الأولى، طالبت برفع مستحقات كل ناد إلى 40 ألفا بدلا من 30، وهو الأمر الذي لم يلق موافقة الاتحاد.السلط ومعان يسعيان لضم ورد البرييسعى فريقا السلط ومعان لكرة القدم، لضم اللاعب ورد البري الذي فسخ عقده بالتراضي مع فريق الفيصلي أول من أمس.وأجرى ناديا السلط ومعان اتصالاتهما مع البري، بانتظار حسم الأمور قريبا، وقبل إغلاق فترة القيد. كما يسعي الناديان أيضا للتعاقد مع اللاعب ايهاب الخوالدة.كواليس النجوم• إعلان انتقال المحترف الكاميروني بيتانغ من الحسين إربد إلى فريق هجر السعودي، أثار امتعاض وتساؤلات الكثير من جماهير النادي الذين اعتبروا أن ما جرى ليس صحيا في طريق البحث عن الألقاب.. البعض من جماهير الحسين اعتبر أن انتقال بينانغ يعود بفائدة مادية على الحسين إربد وهذا أمر جيد، فيما اعتبر البعض الآخر أن ما جرى يعتبر خطأ ولا يخدم العمل المؤسسي في النادي.• أندية المحترفين لكرة القدم، سرعت من عملية ترتيب شؤون فرقها، في ظل اقتراب موعد إغلاق باب قيد اللاعبين.. فترة القيد تنتهي مساء يوم الأحد المقبل.• نادي العهد اللبناني أعلن تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو حشيش، لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم.• اتحاد كرة القدم دعا أعضاء المجلس للالتزام بدورهم خلال ترؤسهم لوفود المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية.. هذه الدعوة جاءت بعد أن رأى اتحاد الكرة أن هناك بعض التجاوزات حدثت خلال الفترة القليلة الماضية.• أحد أندية المحترفين عانى من ديون متراكمة نتيجة قضايا لاعبين ومدربين.. المدهش في هذا النادي أن المسؤول عن استقبال الإيميلات والمخاطبات، لا يجيد نهائيا اللغة الانجليزية، الأمر الذي تسبب في ورود ايميلات ومخاطبات مهمة، دون أن يعيرها المسؤول أي اهتمام، ما تسبب في ارتفاع المطالبات المالية، خاصة وأن هناك مخاطبات تنذر النادي على سبيل المثال بدفع مبلغ معين خلال أسبوع، وفي حال لم يتم الدفع يتضاعف المبلغ، وهو ما حصل كثيرا مع هذا النادي نتيجة عدم القدرة على ترجمة الايميلات التي تأتي باللغة الانجليزية.