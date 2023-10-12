الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أحمد هايل مديرا فنيا لفريق الفيصلي

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أحمد هايل
عمان - قررت إدارة النادي الفيصلي في جلستها التي عقدتها  مساء اليوم برئاسة المهندس نضال الحديد، تعيين المدرب الوطني احمد هايل مديرا فنيا للفريق خلفا للمدير الفني السابق التونسي غازي الغرايري، والذي أنهت الإدارة عقده وجهازه المعاون نظرا لسوء النتائج الفنية؛ وإلاداء غير المقنع اخلال الفترة الماضية في منافسات دوري المحترفين، ودوري ابطال اسيا في ظل خسارة المباراة الأولى أمام فريق ناساف الاوزبكي على أرضه وبين جماهيره بهدف من دون رد، والثانية امام فريق الشارقة بنفس النتيجة.اضافة اعلان
وتضم الجهاز الفني الجديد مؤيد ابو كشك مدربا عاما، عامر شيفع مدربا للحراس.
وسيقود هايل اول جرعة تدريبية للفريق يوم بعد غد السبت على ملعب النادي، تحضيرا للمواجهة القوية مع فريق السد القطري، يوم الثالث عشر من الشهر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.
ويعد أحمد هايل، الذي لعب لفريق الفيصلي َحقق معه العديد من الالقاب، واحدا من أبرز المهاجمين الذين عرفتهم الملاعب الأردنية، ويملك سيرة تدريبية طيبة مع المنتخبات الوطنية، حيث أشرف على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، ونال معه لقب بطولة غرب آسيا الثانية، التي جرت في السعودية عام 2021، في إنجاز أردني غير مسبوق في منافسات بطولات غرب آسيا للرجال، كما عمل هايل في الجهاز الفني لمنتخب النشامى، كما عمل في الموسم الحالي مدربا عاما لفريق الحسين، قبل يقدم استقالته بعد خلفا مع المدير الفني ميتا. 
ونال أحمد هايل خلال الفترة الماضية، الاحترام والثناء من الشارع الرياضي الأردني، وهو يتولى مهمة المدير الفني لأول مرة في مسيرته، ويقود المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة إلى لقب غال، حيث ظهرت بصمته واضحة على أداء اللاعبين وتحركاتهم المدروسة داخل أرضية الملعب، وفق تنوع تكتيكي ناضج. 
واكتسب هايل الثقة بقدراته التدريبية، حيث خطف الأضواء، وقطف ثمرة اجتهاده سريعا، كمدرب ظهرت بصمته على منتخب المستقبل.
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