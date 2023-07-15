أحمد هندي.. معاناة متواصلة في ظل غياب الأمان الوظيفي

مصطفى بالو

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عمان - علاقة عسكية بين الإنجازات الوطنية والأمان الاجتماعي والوظيفي، تلازم لاعب المنتخب الوطني لفئة "34"، في دفع الكرة الحديدية لـ"قوى ذوي الهمم" أحمد هندي، صاحب أول ذهبية أردنية في الدورة العربية في الجزائر مؤخرا، وبطل الأرقام القياسية في هذه المسابقة.وكانت "الغد"، نشرت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2011، مطالبات هندي إلى الجهات المسؤولة، لتأمين وظيفة تكفل له الحياة الكريمة، تكريما لعطائه وإنجازاته اللافتة للرياضة الأردنية، لكن مطالباته لم تلق استجابة من الأطراف المعنية.تستمر معاناة هندي مع غياب الأمان الوظيفي، رغم استمراره في تحقيق الإنجازات المتتالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقال في تصريحات لـ"الغد": "أشعر بالفخر وراء دافعي الوطني للإنجاز، ورؤية علم الأردن يرفرف عاليا في مختلف البطولات التي أشارك فيها، سواء العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية، وبكيت عند افتتاحي الرصيد الأردني من الميداليات في الدورة العربية بالجزائر مؤخرا، بنيلي ذهبية فئة 34 في مسابقة دفع الكرة الحديدية لألعاب القوى، عندما سجلت مسافة 11,92 م".وأضاف: "عقد من الميداليات الذهبية مرصعا بلون أردني خالص، بالأرقام القياسية العالمية منذ بداية مشواري مع ألعاب القوى لذوي الإعاقة بالعام 2016، سواء دفع الكرة الحديدية التي تميزت بمسابقاتها، ورمي الرمح والقرص، بدأت في بطولة غرب آسيا العام 2017، بتحقيق فضية وبرونزيتين، ثم التتويج بـ3 ذهبيات في بطولة الشارقة الدولية 2018، وتوجت بالذهب في بطولة آسيا التي أقيمت في أندونيسيا، ونجحت بتحقيق رقم آسيوي وعالمي جديد (12.07 م)، وحطمت الرقم المسجل باسم لاعب إيراني (11.52 م) للعام نفسه".وأردف قائلا: "أنا محظوظ بإعدادي وتأهيلي للبطولات من قبل مدربي محمد الحراسيس، والذي يحفزني دائما رغم الاحباطات والمعيقات، وتمكنت برفقته من التتويج بذهبيتي الجائزة الكبرى في تونس العام 2019، وبعدها تفوقت في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الأردن العام 2019، وتوجت بذهبيتين وفضية في مسابقات الرمي، ونجحت أيضا بتحقيق رقم عالمي جديد في بطولة العالم التي أقيمت في دبي العام 2019، والتي خطفت فيها الرقم التأهيلي إلى أولمبياد طوكيو، كأول لاعب أردني ييحقق الرقم التأهيلي للأولمبياد على مستوى الأصحاء والمعوقين عن جدارة واستحقاق".وشرح هندي، شعوره عند نيل الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية قبل عامين قائلا: "شعور لا يوصف، وتعجز الكلمات عن التعبير عما دار في نفسي، عندما خطفت ذهبية دفع الكرة الحديدية في الحدث البارالمبي الأهم، وسجلت رقما أولمبيا جديدا (12:25 م)، كإنجاز أردني وعالمي غير مسبوق، وبعدها حققت المركز الأول في مسابقة الجائزة الكبرى في تونس، وتقلدت الذهب عندما سجلت 12:15 م للعام 2022، وفي العام ذاته خضت منافسات الجائزة الكبرى في المغرب، لغايات التصنيف الطبي وتقلدت الميدالية الذهبية".ويتساءل هندي: "ألا يكفي هذا الرصيد الوافر من الميداليات، لتأمين وظيفة تكفل لي حياة كريمة؟. وأنا الذي لم أترك باب مسؤول أو جهة رسمية إلا وطرقته، ولم أخرج منها إلا بالوعود التي لم يتحقق أي منها".وتابع: "البعض رد علي بالقول.. أخذت مكافاة، لماذا لا تفتح مشروعا؟ وأنا لم أنكر نيلي المكافآت، لكنها ذهبت لشراء شقة العمر التي أقسط باقي ثمنها، وأنا سأظل الجندي في ساحات المنافسات لرفع علم الوطن وعزف السلام الملكي، والذي يلهمني لمزيد من الإنجازات".وأكد هندي، أن عدم شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، جعله يتوجه للحصول على تأشيرة للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، لدراسة فيسيولوجيا الرياضة، واضطر للتوجه إلى ورشة تصليح السيارات، ليتعلم مهنة تمكنه من الإنفاق على نفسه وتأمين مصاريفه، كما أنه واظب على التدريب بكلفة مالية باهظة لأنه ليس مواطنا أميركيا، وعاد للالتحاق بالبعثة الأردنية للمشاركة في الدورة العربية بالجزائر، علما بأنه سافر أمس برفقة مدربه الحراسيس للمشاركة في بطولة العالم في فرنسا، وعينه على إنجاز جديد للرياضة الأردنية.وناشد البطل هندي الجهات المسؤولة والمؤسسات الوطنية بمساعدته للحصول على وظيفة تكفل له حياة كريمة، قائلا: "أوجه مناشدتي من جديد، وأضع طلبي على طاولة المسؤوليين عن الرياضة الأردنية، والجهات الرسمية الداعمة للرياضيين، والتي تتكفل بتعيين أبطال ولاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية منذ سنوات طويلة، بتأمين وظيفة تكفل لي حياة كريمة، تمدني بالعزيمة لمواصلة مسيرة الإنجازات".