أخطاء دفاعية تبدد آمال الفيصلي في "أبطال آسيا"

مهند جويلس

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ودع فريق الفيصلي منافسات دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024، بخسارته على يد مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت أمس على ستاد مركزي في مدينة قرشي، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية.وتسببت الأخطاء الدفاعية في إهدار الفيصلي للتقدم الذي حققه عبر المهاجم رزق بني هاني مع نهاية الشوط الأول، لتستقبل شباكه 3 أهداف خلال 21 دقيقة بالشوط الثاني، فيما أضاع الفيصلي فرصة العودة وتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما أهدر اللاعب عبيدة السمارنة ركلة جزاء، ليغادر ممثل الكرة الأردنية الوحيد في البطولة بأول مشاركة له، مع تبقي مباراة أخرى له.وأقيمت بالتوقيت نفسه المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي جمعت فريقي الشارقة الإماراتي والسد القطري، وانتهت بفوز الثاني 2-0.وعلى ضوء هاتين النتيجتين، بقي الفيصلي في المركز الرابع والأخير على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما تقدم ناساف لصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وبقي الشارقة الوصيف وبرصيده 8 نقاط، وعزز السد رصيده النقطي إلى 7 نقاط في المركز الثالث.ويخوض الفيصلي مواجهته الأخيرة لحساب دور المجموعات يوم الرابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، عندما يستقبل نظيره الشارقة على ستاد عمان الدولي، علما بأن نتيجة الذهاب بينهما انتهت لصالح الفريق الإماراتي بهدف نظيف.تشكيلة الفريقينناساف كارشي: عبد الواحد نعماتوف، جوليب جايبولاييف، زافارمرد عبد الرحماتوف (دونيورجون نارزيولييف)، شوخرات محمدييف، عمر اشموردوف (شيرزود ناصرلويف)، أكمل مازجوفوي، جافوخير سيديكوف (عزيز بك أمانوف)، شوخروب نورولوييف، باخروم عبدورخيموف (جابا جيغوري)، أوبيك بوزوروف وماتيوس ليما كروز (ماركو ستايفيتش).المدير الفني: روزيكول بيرديفالفيصلي: نور بني عطية، محمد الكلوب، مهند خير الله، أنس بني ياسين، حسام أبو الذهب، خالد زكريا (يوسف أبو جلبوش “صيصا”)، عبيدة السمارنة، إحسان حداد (أمين الشناينة)، حاتم الروشدي (نزار الرشدان)، عارف الحاج (أحمد أبو شعيرة) ورزق بني هاني.المدير الفني: أحمد هايلالحكام: أدار اللقاء طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية مكون من كيم هي جون حكما للساحة، المساعد الأول سونج بونج كيون، المساعد الثاني كوان سيونج سون، وشوي هون جاي حكما رابعا.الإنذارات: ماركو ستايفيتش، أكمل مازجوفوي (ناساف)سيناريو الأهداف- قطع لاعب الفيصلي حسام أبو الذهب كرة من منتصف الملعب ومررها لزميله المهاجم رزق بني هاني، الذي راوغ حارس مرمى ناساف ووضع الكرة بقوة في الشباك (45+6)- نفذ لاعب ناساف شوخروب نورولوييف ركلة ثابتة من الجهة اليمنى، ارتدت من المهاجم ماتويس ليما كروز قبل دخولها الشباك (47).- تقدم لاعب ناساف زافارمرد عبد الرحماتوف بالكرة من منتصف الملعب، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عجز حارس الفيصلي بالتصدي لها (50).- نفذ لاعب ناساف ماركو ستايفيتش ركلة حرة ثابتة ببراعة، واضعا الكرة على يمين الحارس بني عطية الذي راقبها وهي تدخل الشباك، في أول لمسة للاعب الصربي البديل (68).فرص اللقاء- تصدى بني عطية باقتدار لتسديدة بوزوروف من مسافة قريبة وحولها لركنية (10).- سدد الحاج كرة قوية من مسافة بعيدة، استطاع الحارس الأوزبكي إبعادها بقبضة يديه (15).- واصل بني عطية حضوره المميز بتصديه لفرصة محققة عبر اللاعب عبد الرحماتوف (21).- حرم القائم الأيسر فريق الفيصلي فرصة التقدم بالنتيجة، بعد انطلاقة مميزة للحاج من الجهة اليسرى، وتسديده الكرة بصورة مثالية (28).- انطلق الشناينة من الطرف الأيمن ورفع كرة بالمقاس على رأس الرشدان الذي سددها بجانب المرمى (64).- مرت تسديدة السمارنة المتقنة من ركلة ثابتة بجانب المرمى بقليل (77).- تصدى حارس ناساف لمحاولة أبو جلبوش بعد مجهود فردي مميز من الأخير (80).- واصل الحارس الأوزبكي نعماتوف تألقه بالتصدي لركلة جزاء نفذها السمارنة (84).