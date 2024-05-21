"أرابيلا" الأقوى هجوما.. وصراع شرس على الصدارة بين "بترا" و"جراسا"

خالد تيسير العميري

عمان – تتجسد فصول الإثارة في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، والتي تستمر منافساتها حتى 31 تموز (يوليو) المقبل، بإرادة اللاعبين والمدربين على عكس صورة رياضية وحضارية تؤكد مدى تعطشهم لعودة أجواء المنافسات، بعد خروج "الأندية" من حسابات المشاركة للموسم الحالي.

وتعكس الجولات الأربع الأولى من ذهاب المرحلة الأولى لـ"دوري اللعيبة" حتى الآن، التعطش السلوي والروح الجماعية وارتفاع الجاهزية الذهنية لغالبية اللاعبين، رغم نقص الجاهزية البدنية والفنية للبعض منهم، لكنها بدأت تسير اليوم في منحنى تصاعدي مع اكتمال صفوف الفرق وتوالي خوض المباريات.

وبعدما كان الدوري الرسمي يتأرجح بين خياري الإقامة والإلغاء، أطلق "الهاجس المالي" وأسباب أخرى حكما بالإلغاء للموسم الحالي تماشيا مع رغبات الأندية، لتأتي بطولة "دوري اللعيبة" اليوم بمثابة طوق النجاة لمنظومة اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام وجماهير، رغم أن المدرجات تعاني صمتا مطبقا لغياب الحضور الجماهيري، أسوة بالحال الذي كانت عليه بالدوري الممتاز.

وتنطلق الجولة الخامسة يوم غد، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة، حيث يلتقي فريقا "الصقور" و"رم" عند الساعة السابعة مساء، تليها مواجهة "فيلادلفيا" و"أرابيلا" عند الساعة التاسعة مساء، ويلتقي يوم بعد غد، فريقا "أيلة" و"بيلا" عند الساعة السابعة مساء، فيما يتطلع فريقا "جراسا" و"بترا"، لفض الشراكة على الصدارة عندما يلتقيان عند الساعة 9 مساء.

ويتصدر فريق "بترا" جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، متقدما على فريق "جراسا"، بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي "أرابيلا" ثالثا برصيد 7 نقاط، و"فيلادلفيا" رابعا بـ6 نقاط، فيما تحتل فرق، "الصقور" و"بيلا" و"رم" المراكز الخامس والسادس والسابع على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل فريق، ويتذيل "أيلة" الترتيب برصيد 4 نقاط.

قراءة رقمية

يعد فريق "أرابيلا"، الأقوى هجوما في بطولة "دوري اللعيبة" حتى الآن مع انقضاء 4 جولات، بتسجيله 339 نقطة بمتوسط 84.75 نقطة، يليه الصقور" ثانيا بـ326 نقطة وبمتوسط 81.5 نقطة لكل مباراة، ويأتي فريق "فيلادلفيا" ثالثا بتسجيله 321 نقطة بمتوسط 80.25 نقطة، فيما يمتلك فريق "أيلة" الخط الهجومي الأضعف بتسجيله 239 نقطة وبمتوسط 59.75 نقطة، يليه "رم" ثانيا بـ294 نقطة وبمتوسط 73.5 نقطة للمباراة الواحدة، و"جراسا" ثالثا بـ 296 نقطة وبمتوسط 74 نقطة لكل مباراة.

ويمتلك فريق "بترا" الخط الدفاعي الأقوى في البطولة حتى الآن بعدما استقبلت سلته 244 نقطة بمتوسط 61 نقطة لكل مباراة، ويأتي "جراسا" ثانيا بـ 249 نقطة وبمتوسط 62.25 نقطة، يليه فريق "فيلادلفيا" ثالثا بـ 285 نقطة وبمتوسط 71.25 نقطة، فيما يمتلك فريق "أيلة" الخط الدفاعي الأضعف في البطولة حتى الآن باستقبال سلته 376 نقطة بمتوسط 94 نقطة لكل مباراة، يليه فريق "بيلا" ثانيا بـ 360 نقطة بمتوسط 90 نقطة للمباراة، فيما يأتي فريق "الصقور" ثالثا بـ 323 نقطة وبمتوسط 80.75 نقطة للمباراة الواحدة.

كما يمتلك فريق "بترا" أفضل فارق نقطي (64+)، فيما يمتلك فريق "أيلة" أضعف فارق نقطي (137-)، ويعد فريقا "جراسا" و"بترا" الوحيدين اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الآن بـ 4 انتصارات متتالية، فيما يعد فريق "أيلة" الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في الجولات الأربع الأولى حتى الآن.

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