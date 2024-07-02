 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أرابيلا وبيلا يهزمان فيلادلفيا وبترا بدوري اللعيبة لكرة السلة

لاعب فيلادلفيا فادي قرمش في طريقه للتسجيل بسلة أرابيلا -(تصوير: أمجد الطويل)
لاعب فيلادلفيا فادي قرمش في طريقه للتسجيل بسلة أرابيلا -(تصوير: أمجد الطويل)
عمان– حقق فريق أرابيلا انتصاره الأول في الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الثانية لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" من بوابة فيلادلفيا بنتيجة 101-89 (النصف الأول 52-41)، فيما تغلب فريق بيلا على نظيره بترا بنتيجة 106-57 (النصف الأول 53-24)، في لقاءين أقيما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
ويتصدر فريق جراسا جدول ترتيب فرق "دوري اللعيبة" برصيد 5 نقاط، متقدما عن فرق؛ فيلادلفيا وبترا ورم بأفضلية فارق السلات المسجلة، والتي حلت في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب بنفس الرصيد النقطي، وجاء فريق بيلا خامسا برصيد 4 نقاط، وتذيل أرابيلا الترتيب في المركز السادس برصيد 3 نقاط.
وتقام المرحلة الثانية طبقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".
ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث عبر سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
أرابيلا 101 فيلادلفيا 89
بدأ مدرب أرابيلا د.ابراهيم العصعوص اللقاء معتمدا على الخماسي، ايمانويل ايغ بوتا وناصر انزور وديمونتا هاريس ويوسف شتات وإبراهيم النصر، فيما كان مدرب فيلادلفيا سامر نينو يعتمد على الخماسي، فادي قرمش ومالك كنعان وغيث الفرج وزين النجداوي وجوسيب ميكوليك.
وجاءت بداية المباراة قوية لفريق أرابيلا، الذي اعتمد على توهج محترفيه هاريس وبوتا في المتابعة والتسجيل، ليتقدم في نتيجة النصف الأول (52-41) بعدما حسم الفترة الأولى (24-18).
وكشر فيلادلفيا عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة بفضل السلات المتنوعة لقرمش وكنعان وميكوليك، ليحسم نتيجة الفترة (34-18)، قبل أن يعود هاريس ليقود انتفاضة أرابيلا في الفترة الرابعة ويقوده لحسم نتيجة الفترة (31-14)، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (101-89).
وبرز ديمونتا هاريس في اللقاء من جانب لاعبي أرابيلا بتسجيله 51 نقطة و15 متابعة (الدبل دبل) و3 تمريرات و2 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 57، فيما كان مالك كنعان اللاعب الأبرز من جانب فيلادلفيا محققا "الدبل دبل" بتسجيله 31 نقطة و7 متابعات و10 تمريرات حاسمة و3 ستيل بفاعلية 33.
بيلا 106 بترا 57
اعتمد مدرب بيلا عبدالله أبو قورة على الخماسي، نبيل أبو شريخ وكيفين غلميرو وأحمد حسونة وأحمد الحموري ومحمد شاهر، فيما بدأ يوسف أبو بكر مدرب بترا اللقاء معتمدا على الخماسي، دافيد هاييه وعمار بسطامي ومحمد الشمالي وخالد أبو عبود وغريغ ماغي.
وتقدم بيلا سريعا في الفترة الأولى (23-8) بفضل تألق الحموري في التصويب من المسافة البعيدة وقوة غلميرو تحت السلة، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثانية، ليتقدم بيلا في نتيجة النصف الاول (53-24) بعدما حسم نتيجة الفترة الثانية لصالحه (30-16).
وواصل بيلا سيطرته المطلقة في الفترة الثالثة مع تنويعه أساليب اللعب وسرعة التحول الدفاعي والهجومي والتسجيل من المحاور كافة عبر شاهر وحسونة والحموري، فيما كان ماغي وأبو عبود يقودان محاولات بترا لتقليص الفارق، لكن ذلك لم يمنع بيلا من حسم نتيجة الفترة (26-19)، وأمام استمرار أفضليته في الفترة الأخيرة (27-14)، فاز بيلا في النتيجة النهائية للمباراة (106-57).
وبرز أحمد الحموري في اللقاء من جانب لاعبي بيلا بتسجيله 41 نقطة و3 متابعات و5 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 38، فيما كان ماغي الأبرز من جانب لاعبي بترا بتسجيله 19 نقطة و8 متابعات وتمريرة و2 ستيل بفاعلية 25.
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