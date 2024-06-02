أرابيلا يتجاوز أيلة في "دوري اللعيبة" لكرة السلة

خالد تيسير العميري

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تغلب فريق أرابيلا على نظيره فريق أيلة بنتيجة 93-87 (النصف الأول 41-39)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، في مستهل لقاءات الجولة الثامنة من إياب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة “دوري اللعيبة”.بدوره، يسعى فريق بترا إلى مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يلاقي نظيره فيلادلفيا الساعة 7 من مساء اليوم، فيما يلتقي فريقا رم وجراسا الساعة التاسعة مساء، في لقاءين يقامان بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن ختام منافسات الجولة الثامنة من إياب المرحلة الأولى لدوري اللعيبة.وتوقف مشوار المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما عند حاجز الجولة السابعة بنهاية منافسات ذهاب المرحلة الأولى، حيث سيبدأ “الصقور” فترة التحضير الجادة بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعده هيثم طليب، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول “سبتمبر” المقبل.وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاب وإياب”، سعيا لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي “المرحلة الثالثة”.ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث “كروس” في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة “قبل الأخيرة” لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.أرابيلا 93 × أيلة 87بدأ أرابيلا اللقاء بقوة مع اعتماد مدربه د.ابراهيم العصعوص على الخماسي، ديمونتا هاريس وإيمانويل ايغ بوتا ويوسف شتات وإبراهيم النصر وخلدون جبارة، ليتقدم (29-16)، لكن دخول خماسي فريق أيلة، باتريك بيرنيت وجون شوز وأحمد النوايشة ومحمد جمال وخالد أبو شاور في أجواء المباراة، ساهم بتقليص الفارق في نتيجة النصف الأول إلى نقطتين (39-41) بعدما حسم نتيجة الفترة الثانية (23-12).وعاد أرابيلا ليتقدم مع تنويع ألعابه في الفترة الثالثة التي حسمها (31-19)، وتبادل الفريقان التسجيل في الفترة الأخيرة التي حسمها أيلة (29-21)، لكن ذلك لم يمنع أرابيلا من الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (93-87).وبرز الأميركي ديمونتا هاريس في المباراة من جانب أرابيلا بتسجيله 41 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات بفاعلية 38، فيما كان مواطنه باتريك بيرنيت الأبرز من جانب لاعبي أيلة بتسجيله 50 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 44.فيلادلفيا وبترا.. قمة واعدةيسعى فريق فيلادلفيا إلى فرملة انطلاقة بترا، متسلحا بقوته الضاربة تحت السلة بوجود محترفه البوسني جوسيب ميكوليك وزين النجداوي، مع تولي مالك كنعان مهمة صناعة اللعب بالمداورة مع فادي قرمش وبإسناد من عمر أبو شريخ حول القوس، فيما تنحصر خيارات المدرب سامر نينو على دكة البدلاء بوجود اللاعبين، علي الزعبي وشاكر العكش وأحمد عطية وسيف أبو سالم وزيدان زيدان ورضوان بساتنة وموسى مطلق.في المقابل، سيفتقد فريق بترا إلى خدمات صانع ألعابه فريدي إبراهيم، الذي يتجه للإحتراف في الدوري الصيفي الكندي، حيث ينتظر أن يعتمد مدربه يوسف أبو بكر على قدرات عمار بسطامي في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع يزيد حجازي ومحمد الشمالي على الأطراف لحين الاستقرار على اللاعب الذي سيعوض رحيله، وبدعم من الأميركي غريغ ماغي وخالد أبو عبود تحت السلتين، فيما تزخر دكة البدلاء باللاعبين، باسل أبو عبود وجلال بسطامي ويوسف البوريني وعلاءالدين حزام وعبدالله العكش وليث شتات.رم وجراسا.. حظوظ متساويةيدخل فريق رم المباراة بقيادة مدربه محمد حمدان معتمدا على تناغم محترفه الأميركي هنتر ستريت وأشرف الهندي وهاشم عباس حول القوس، بإسناد من خالد الظاهر ومحمد ناصر الدين تحت السلتين، مع تواجد اللاعبين فيصل أبو سالم ومحمود الهزايمة وسعيد الخوالدة وأحمد الخطيب ومحمد العلاونة وسلطان اللوزي على “البنش” للمداورة مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة.ويسعى فريق جراسا إلى مواصلة تشديد الخناق على المتصدر بترا، متسلحا بخبرات محترفة الأميركي بيرون ماكسويل في صناعة اللعب وضبط الإيقاع بدعم من نادر أحمد ويزن الطويل على الأطراف، مع تولي أحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما سيكون اللاعبين أدهم الدجاني وعلي كنعان ويوسف بابيش ومحمد غنيم وعصام الهزايمة وفارس نبالي وعاكف الشياب متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا للرؤية الفنية للمدرب زيد ساحوري.