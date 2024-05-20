 
الثلاثاء 21 أيار 2024
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"أرابيلا" يتجاوز "الصقور" في دوري اللعيبة لكرة السلة

لاعب أرابيلا ديمونتا هاريس يحاول التمرير أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الصقور - (الغد)
لاعب أرابيلا ديمونتا هاريس يحاول التمرير أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الصقور - (الغد)

تغلب فريق “أرابيلا” على المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة “الصقور” بنتيجة 90-73 (النصف الأول 43-45)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن ختام مباريات الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة “دوري اللعيبة”.

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وتستأنف مباريات البطولة يوم بعد غد الخميس، بإقامة مباراتين عن الجولة الخامسة، حيث يلتقي فريقا “الصقور” و”رم” الساعة السابعة مساء، تليها مواجهة “فيلادلفيا” و”أرابيلا” الساعة التاسعة مساء، فيما تختتم الجولة يوم الجمعة بإقامة مباراتين أيضا، حيث يلتقي فريقا “أيلة” و”بيلا” الساعة السابعة مساء، تليها مواجهة “جراسا” و”بترا” الساعة التاسعة مساء.


وحسب النظام، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاب وإياب”، سعيا لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي “المرحلة الثالثة”.


ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث “كروس” في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة “قبل الأخيرة” لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.


وفي التفاصيل الفنية، بدأ مدرب المنتخب الوطني هيثم طليب اللقاء معتمدا على الخماسي، روحي الكيلاني وحمزة شعبان ومعتز صويص ومحمود دياب وباسل الخوالدة، ليتقدم (22-18) في الفترة الأولى، التي بدأها د.ابراهيم العصعوص مدرب أرابيلا معتمدا على الخماسي، يوسف شتات وسامر عصعوص ويوسف ريحان والمحترف الأميركي إيمانويل ايغ بوتا وإبراهيم النصر.


وشهدت المباراة سجالا نقطيا بين لاعبي الفريقين في الفترة الثانية، التي حسمها أرابيلا (25-23)، لكن ذلك لم يمنع الصقور من أفضلية التقدم في النصف الأول (45-43).


ونوع أرابيلا خياراته في التسجيل بالفترة الثالثة، ليقلب الطاولة على الصقور ويتقدم في النتيجة الإجمالية بحسمه نتيجة الفترة (22-12)، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة التي حسمها أرابيلا (25-16)، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (90-73).


وبرز عبدالله شتات في اللقاء من جانب لاعبي الصقور بتسجيله 19 نقطة و8 متابعات و3 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 22، فيما كان الأميركي ايمانويل ايغ بوتا الأبرز من جانب أرابيلا محققا “الدبل دبل” بتسجيله 25 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات وستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 34.

 

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