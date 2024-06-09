 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أرابيلا يستقبل رم بحثا عن فض الشراكة بدوري اللعيبة لكرة السلة

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لاعب أرابيلا ناصر إنزور يحاول المرور أمام متابعة من لاعب رم أشرف الهندي - (من المصدر)
عمان – تستأنف اليوم مباريات بطولة الأردن للرجال بكرة السلة “دوري اللعيبة”، بإقامة مباراة تجمع بين فريقي رم وأرابيلا عند الساعة السابعة مساء في صالة الحسن بمدينة إربد، وذلك في مستهل انطلاقة منافسات الجولة العاشرة من إياب المرحلة الأولى.اضافة اعلان
وتختتم مباريات الجولة العاشرة بإقامة مباراتين يوم غد في صالة النادي الأرثوذكسي بمنطقة عبدون، حيث يلتقي فريقا فيلادلفيا وأيلة الساعة 7 مساء، تليها مباراة فريقا بترا وبيلا الساعة 9 مساء، فيما يغيب فريق أيلة عن اللعب بهذه الجولة بعد توقف مشوار المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما “الصقور” عند حاجز الدور الأول، ضمن خطة تحضيره لخوض بطولة كأس آسيا، التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول “سبتمبر” المقبلين.  
وينفرد فريق جراسا في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، يليه فريق فيلادلفيا ثانيا برصيد 16 نقطة ومتقدما عن فريق بترا بأفضلية فارق المواجهات المباشرة، والذي تراجع للمركز الثالث بالرصيد النقطي ذاته، ويحتل فريقا رم وأرابيلا المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 13 نقطة لكل منهما، ويأتي بيلا سادسا بـ11 نقطة، وآيلة سابعا بـ8 نقاط.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاب وإياب”، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي “المرحلة الثالثة”، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث “كروس” في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على “الميدالية البرونزية”.
ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
رم وأرابيلا.. فض الشراكة 
يتساوى فريقا رم وأرابيلا بمجموع نقاطهما في جدول الترتيب وبرصيد 13 نقطة لكل فريق، وتشكل مباراتهما اليوم فرصة لهما من أجل فض الشراكة، خاصة وأن تصاعد أداء فريق رم يفتح الباب أمام مباراة تنافسية، ينتظر أن يحظى فيها أيضا فريق أرابيلا بدعم جماهيره الغفيرة في الشمال، خصوصا وأنها المباراة الأولى التي يخوضها في أرضه بالبطولة المحلية.
ويمتلك د. إبراهيم العصعوص المدير الفني لفريق أرابيلا الأسلحة البشرية اللازمة لتحقيق الفوز، مع التألق اللافت لمحترفيه الأميركيين إيمانويل إيغ بوتا وديمونتا هاريس بإسناد من يوسف شتات وناصر انزور وإبراهيم النصر، فضلا عن امتلاكه أوراقا رابحة على دكة البدلاء تتمثل بوجود اللاعبين، مصطفى منصور وعمار العمري ويوسف ريحان وعلاء عوادين وخلدون جبارة وأحمد أبو راشد وسامر العصعوص، حيث ينتظر أن يخوضوا دقائق لعب جيدة بالمداورة مع الأساسيين طبقا للرؤية الفنية وظروف المباراة.
ويعد فريق أرابيلا الأضعف دفاعا في البطولة حتى الآن بعدما استقبلت سلته 754 نقطة في 9 مباريات وبمتوسط 83.7 نقطة، فيما يعد فريق جراسا الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته 518 نقطة في 9 مباريات بمتوسط 57.5 نقطة، ويعد فريق فيلادلفيا الأقوى هجوما بـ 740 نقطة خلال 9 مباريات بمتوسط 82.2 نقطة لكل مباراة، فيما يعد فريق أيلة الأضعف هجوما بـ 485 نقطة في 8 مباريات بمتوسط 60.62 نقطة.
في المقابل، يتسلح فريق رم بقيادة مدربه محمد حمدان، بتصاعد أداء نجم المنتخب الوطني هاشم عباس وانسجامه مع الفريق، حيث ينتظر أن يقدم اللاعب الأدوار الدفاعية والهجومية بدعم من المحترف الأميركي هنتر ستريت وأشرف الهندي وأحمد الخطيب ومحمود الهزايمة، إلى جانب تواجد اللاعبين محمد ناصر الدين وفيصل أبو سالم وسعيد الخوالدة وعبدالله الزعبي ومحمد علاونة وخالد الظاهر وسلطان اللوزي على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين.   
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