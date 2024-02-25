أرتيتا فخور بفوز آرسنال.. وتشافي يؤكد اتخاذ القرار الصحيح مع برشلونة

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مدن - لم يخف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1 أول من أمس، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وقدم آرسنال أداء مذهلا من الناحية الهجومية، ليضع الخسارة في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو 0-1 خلف ظهره.وقال أرتيتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أنا سعيد حقًا بالأداء أمام فريق نيوكاسل الذي يعد فريقا جيدا حقًا. لقد كان اللاعبون جيدين حقًا، وكانوا عدوانيين واستحقينا الفوز بالمباراة".وأضاف: "إنهم (نيوكاسل) لديهم الكثير من الموارد لخلق المشاكل لكننا واصلنا بنفس الطريقة، وحافظنا على إيقاعنا وكان من دواعي سروري مشاهدة الفريق يلعب".وتابع: "نحن سعداء حقًا، وعلينا أن نواصل القيام بالأشياء التي نقوم بها بشكل جيد. ما تزال هناك أشياء يمكننا القيام بها بشكل أفضل، ونستعيد اللاعبين الكبار من الإصابة، وهذا يمثل دفعة كبيرة".وختم: "أمام بورتو كنا على طبيعتنا مع الكرة لكننا لم نكن كذلك بدونها، كان درسا كبيرا ونتعلم من هذه اللحظات".من جهته، رفض نجم آرسنال بوكايو ساكا الرد على ادعاءات لاعب مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، الذي يعتقد أن جناح المنتخب الإنجليزي، ليس لاعبا من الطراز العالمي.وقدم ساكا أداء مميزا في الفوز الذي حققه آرسنال على مضيفه نيوكاسل وأحرز هدف فريقه الثالث في لمباراة.وكان فرديناند، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه معجب بساكا، لكنه أوضح أن الوقت ما يزال مبكرا للقول أنه لاعب من الطراز العالمي.وقال ساكا عن ذلك بعد لقاء نيوكاسل، في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "لا تعليق. أنا سعيد بهدف آخر اليوم والأهم من ذلك أنني سعيد بالفوز".وأضاف: "أنا أعمل بجد كل يوم وأقدم أفضل ما لدي. من الواضح أن لدي زملاء رائعين في الفريق يعطونني تمريرات جيدة وهو ما يساعدني أيضًا".وتابع: "لقد عملنا بجد وهناك الكثير من الجودة للمضي قدمًا وقد بدأت في الظهور الآن، نحتاج فقط إلى الاستمرار في تقديم هذا المستوى".أما لاعب آرسنال كاي هافيرتز، فبدا سعيدا بالفوز الكاسح الذي حققه فريقه، خاصة وأنه سجل الهدف لثاني لفريقه، ما جعل آرسنال على مقربة من صدارة ليفربول بفارق نقطتين فقط.وقال هافيرتز في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أنه كان من المهم جدًا أن نفوز، لقد خضنا مباراة صعبة يوم الأربعاء وأردنا الفوز اليوم، لقد قدمنا أداءً جيدًا".وعن تأثير لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو على أداء آرسنال أمام نيوكاسل، قال هافيرتز: "أعرفه كثيرًا، لذا من الجيد بالنسبة لي أن ألعب معه فهو يعرفني جيدًا. إنه يجعل الحياة سهلة بالنسبة لي.. إنه لاعب من الطراز العالمي".وحول الأجواء في ملعب "الإمارات"، قال الدولي الألماني: "من الجميل دائمًا اللعب هنا. يمنحنا المشجعون الكثير من الطاقة وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لنا، إنه يمنحنا دفعة كبيرة".وأضاف: "من المهم الفوز بالمباريات وعلينا أن نضغط على ليفربول ومانشستر سيتي وهذا ما سنفعله".الليجاأوضح المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، أن فريقه قدم أول من أمس السبت مباراة "مثالية" من جميع النواحي، حين فاز على خيتافي في الدوري الإسباني برباعية نظيفة.وقال المدرب عقب المباراة: "تحتم أن نظهر أفضل مستوى لدينا وفي هذه المرة لعبنا على أرضنا. قدمنا مباريات جيدة خارج أرضنا، واحتجنا إلى أن نقدم مباراة عظيمة على ملعبنا.. كانت مباراة مثالية من كل النواحي أمام خصم شجاع".وأشار تشافي إلى أن خيتافي يبني "خطا دفاعيا في منتصف الملعب طيلة التسعين دقيقة"، ولهذا فإن البرسا تفهم ضرورة الهجوم من الرواقين من وراء الدفاع، فقرر الاعتماد على رافينيا وجواو فيليكس، لأنهما "أفضل من يلعبان في المساحات".وأكمل المدرب: "هاجمنا جيدا وتمكن الفريق بدنيا من مواجهة فريق يلعب بحدة شديدة".وشدد تشافي مرة ثانية على أن قراره بإعلان رحيله عن البرسا بشكل مسبق كان "صائبا" لأن اللاعبين تقدموا "خطوة للأمام" في المباريات الأخيرة، وأضاف المدير الفني: "نلعب بتركيز وكثافة ونجاعة أكبر. توقفنا عن ارتكاب الأخطاء المعيبة التي كنا نرتكبها وأصبحنا ننافس بشكل أفضل".ويرى تشافي أن "الدوري ما يزال في الملعب"، وصرح: "لن نستسلم. حصلنا على 13 نقطة من آخر 15 نقطة. نحن نمر بلحظة جيدة وعلينا أن نتحلى بالإيمان إلى أن تنعدم الفرص حسابيا".من ناحيته، قال لاعب برشلونة رافينيا الذي سجل هدفًا وصنع آخر في مواجهة خيتافي، إنه لا يقلق من المنافسة مع لامين جمال الذي جلس أول من أمس على دكة البدلاء.وقال اللاعب في تصريحات عقب اللقاء "لست قلقا. المنافسة معه ميزة لأنه سيكون لاعبا كبيرا ومن أفضل اللاعبين. المنافسة تجعلنا أفضل وتدفعنا إلى التطور. في فريق مثل بارسا، المنافسة دوما موجودة".واعترف رافينيا بانه عودته "إلى التشكيل الأساسي والتسجيل والصناعة مهمة"، لكنه أشار إلى أن أهم شيء هو "انتصار الفريق".وعن المباراة أضاف "الفوز وبفارق كبير من الأهداف يمنح الفريق مزيدا من الثقة".البوندسليجاألمح توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، الذي سيغادر منصبه بنهاية الموسم الحالي، إلى أنه تمت إقالته على عكس رغبته، وذلك بعدما أنهى فريقه سلسلة من الهزائم المتتالية وصلت إلى ثلاث مباريات متتالية، بعد تحقيقه الفوز على لايبزج 2-1 في الدوري الألماني.وأعلن النادي الألماني، يوم الأربعاء الماضي، أنه اتفق مع توخيل على رحيله في حزيران (يونيو) المقبل، لكن حينما تم سؤاله في لقاء مع قناة "سكاي" أول من أمس السبت، عن ذلك قال: "إذا نظرت إلى العقد ستجد الإجابة".وكان عقد توخيل مع بايرن ميونيخ يمتد حتى حزيران (يونيو) العام 2025.وحينما سئل توخيل عن الطريقة التي سارت بها محادثاته مع يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي، أضاف توخيل: "هناك سبب وراء قيامه بذلك خلف الأبواب المغلقة".كما رد توخيل كذلك على سؤال حول إذا ما كان تم منحه الخيار حول الرحيل في الوقت الحالي أو في نهاية الموسم، ورفض مدرب بايرن ميونخ التعليق.ويبتعد بايرن ميونيخ، حامل لقب بطولة الدوري، والذي حقق اللقب في آخر 11 موسم، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر باير ليفركوزن مع تبقي 11 مباراة فقط على نهاية الموسم، وسجل هاري كين هدفا في الدقائق الأخيرة، ليرفع حصيلته من الأهداف إلى 27 هدفا في الدوري.وما يزال بايرن متواجدا في منافسات دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر في ذهاب دور الستة عشر أمام لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف، فيما يبدو أن لقب الدوري سيضيع من أيدي الفريق، ويأمل توخيل في أن يواصل فريقه التحليق في المنافسات الأوروبية، وهو المدرب الذي سبق له التتويج باللقب مع تشيلسي الإنجليزي.وقال توخيل، الذي سبق له أن تمت إقالته من بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي: "لقد كانت مباراة صعبة ولايبزج منافس جيد، لكن الفوز كان مستحقا".وأضاف: "يجب علينا أن نقوم برد الفعل الذي نحتاجه، سيحدث ذلك فقط إذا واصلنا العمل، لقد أظهرنا رد فعل جيدا للغاية اليوم، ويجب أن يكون ذلك متواجدا في المباراة المقبلة أمام فرايبورج".من جانبه قال هيربرت هاينر للصحفيين: "لقد كان مهما أن يقاتل الفريق والمدرب بقوة أمام منافس قوي، وذلك بعد اتخاذ ذلك القرار (رحيل توخيل)".وأضاف: "حينما خسر بايرن في ثلاث مباريات متتالية، كان يجب علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كنا على خطأ، التوقعات في بايرن دائما عالية، لقد فزنا بلقب الدوري 11 مرة متتالية، حينما نخرج من كأس ألمانيا فأننا سنلعب تحت ضغط كبير".وخطف بايرن لقب الدوري في اليوم الأخير من الموسم الماضي من دورتموند، وذلك بعدما تم تعيين توخيل كمدرب للفريق في آذار (مارس) من العام الماضي عقب إقالة جوليان ناجلسمان.وكان هانزي فليك قد غادر الفريق في العام 2021 بعد خلاف مع المدير الرياضي حسن صالح حميدزيتش، والذي تمت إقالته فيما بعد هو وأوليفير كان الرئيس التنفيذي السابق، وذلك بعد قرار إقالة ناجلسمان.وتم سؤال توماس مولر، مهاجم الفريق، حول إذا ما كان متفاجئا من رحيل توخيل، وكذلك عن سبب خسارة بايرن لثلاث مدربين ألمان كبار.وقال مولر: "علينا أن نتذكر أننا في مهنة غارقة في الاحترافية، الناس ينفد صبرهم وكذلك من الخارج. الجميع يفعلون كل شيء من أجل النجاح، لكن علينا الاعتراف أن الأمر لم يكن مثلما أردنا".وتم طرح اسم تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، كمرشح مفضل للوظيفة، لكن ليفربول الإنجليزي يحتاج أيضا إلى مدرب، وربما ينظر بايرن في خيارات أخرى، في الوقت الذي أكد فيه الألماني يورجن كلوب الذي سيغادر ليفربول أنه يحتاج إلى راحة لمدة عام على الأقل.وتعد فكرة عودة ناجلسمان إلى بايرن بالنظر إلى استمرار عقده إلى ما بعد نهائيات أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا، هي المفضلة بالنسبة للصحافة الألمانية، وكذلك العودة المحتملة لفليك بالنظر إلى تغير التسلسل الهرميفي بايرن. -(وكالات)