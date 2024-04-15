أرتيتا يعترف بأفضلية مانشستر سيتي.. والخيبة تسيطر على كلوب

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مدن - أقر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، بأن مصير فريقه لم يعد بيده، في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.وسقط آرسنال بشكل مفاجئ في ملعبه على يد أستون فيلا 0-2 أول من أمس في الجولة 33، ليتراجع للمركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "الواقع يقول الآن أن اللقب بات في قبضة مانشستر سيتي، وهذا ما كان عليه الحال قبل أشهر قليلة، كنا نعلم أن هذه اللحظة آتية، والآن يتحتم علينا القيام برد فعل جيد، إذا كانت نتيجة واحدة ستبعدنا عن مسارنا، فهذا يعني أننا لسنا أقوياء بما يكفي".وأشار أرتيتا إلى ظهور فريقه بمستوى رائع في الشوط الأول، لكنه أهدر فرصا للتقدم بـ3 أو 4 أهداف، على حد قوله، قبل أن يتراجع في الشوط الثاني.وواصل: "لم نسجل، ولم نواصل على نفس الأداء في الشوط الثاني، فقد افتقرنا إلى الزخم، ولم تكن لدينا الرغبة التي كانت لدينا في الشوط الأول، وبعد ذلك استقبلنا هدفين سيئين للغاية".وتابع: "أستون فيلا يستحق الإشادة، لم نكن دقيقين بعض الشيء في التعامل مع الكرة، في الشوط الثاني، لم نتمكن من القيام بما فعلناه في الشوط الأول".وأوضح: "كان يجب أن نتحلى بالصبر أكثر في الشوط الثاني للعثور على أفضل اللحظات، كنا نحاول القيام بذلك من خلال التغييرات، ولكن هذا هو الوقت الذي استقبلنا فيه الأهداف".واعترف مدرب المدفعجية بإحباط لاعبيه داخل غرفة الملابس، مضيفا: "لدينا فرصة جميلة لم تحدث منذ 14 عاما، تتمثل في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال.. لن تأتي لحظة أفضل منها".وختم: "لا يمكننا السيطرة فيما يخص مانشستر سيتي، في أي دوري آخر في العالم، إذا فزت بعدد المباريات المتتالية التي فزنا بها، فستتقدم بفارق 6 أو 8 نقاط، هذا ليس هو الحال هنا.. هذا هو التحدي".من ناحيته، وصف ديكلان رايس لاعب آرسنال، مواجهة بايرن ميونيخ في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بأنها فرصة مثالية لتجاوز كبوة الخسارة أمام أستون فيلا.وخسر آرسنال وسط جماهيره على ملعب الإمارات بهدفين سجلهما ليون بايلي وأولي واتكينز، عززا آمال أستون فيلا في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.وتعادل آرسنال 2-2 مع بايرن ميونيخ في لندن الأسبوع الماضي، وقال رايس عن مباراة الإياب: "ستكون فرصة مثالية لرد الفعل، نحتاج لرد فعل قوي ليلة الأربعاء، إنها فرصة عظيمة لإظهار شخصيتنا، لقد حان الوقت للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".ونوه: "علينا أن نتجاوز الخسارة الأخيرة، فهي مباراة وانتهت، ومن المؤكد أننا نحتاج للتعافي من هذه الخسارة".وأتم: "تنتظرنا ليلة استثنائية في ملعب أليانز أرينا، حان الوقت لتجهيز أنفسنا ونثبت للجميع سبب وصولنا لهذه المرحلة".كلوب: نعيش لحظة بائسةمن جها ثانية، بدا يورجن كلوب مدرب ليفربول، مستاء ومحبطا بعد الخسارة أمام كريستال بالاس 0-1 أول من أمس أيضا.وصرح كلوب عبر قناة "سكاي سبورتس": "نعيش لحظة سيئة للغاية بعد خسارة المباراة الثانية على التوالي على ملعبنا، وهو أمر غير معتاد".وأضاف المدرب الألماني: "يجب أن نظهر رد الفعل، ولكن لا يمكن بالطبع القول بأن هذه الخسارة هي نقطة انطلاق لما تبقى من الموسم، لا أشعر بذلك في هذه اللحظة".وأكد المدير الفني لليفربول أن مستوى فريقه تباين كثيرا بين متواضع في الشوط الأول، وتحسن كبير في الشوط الثاني.وأكمل حديثه: "لقد استقبلنا هدفا بطريقة فظيعة، لأنه من غير المعتاد أن يسجل لاعب في مرمانا وهو خال تماما من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ولكن ما حدث قد حدث، أهدرنا الكثير من الفرص السهلة خصزصا في الشوط الثاني عبر نونيز وجوتا وصلاح وكورتيس جونز، وكان بإمكاننا الخروج فائزين بنتيجة 4-1 ولكن يجب أن نتقبل الخسارة".وأتم تصريحاته "لقد بدا أننا نفتقد الثقة بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي، وإذا لم نسجل مثل هذه الفرص السهلة، فماذا ننتظر أن يحدث؟".وتجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.من ناحيته، قال أندي روبرتسون ظهير ليفربول، إن فريقه يعاني من مشكلة نادرة.وصرح روبرتسون لشبكة "سكاي سبورتس": "نعاني من عدم استغلال الفرص والحسم أمام مرمى المنافسين منذ استئناف مشوارنا بعد التوقف الدولي الأخير، وهو أمر ليس جيدا لفريق يسعى للفوز بالألقاب".وأشار: "عدم التسجيل في مباراتين متتاليتين على ملعب أنفيلد أمر نادر جدا، وعوقبنا على ذلك بنتائج غير مقبولة في مثل هذه المرحلة من الموسم".وسقط ليفربول أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي الخميس الماضي، قبل خسارته أمام كريستال بالاس.وواصل اللاعب الإسكتلندي "لم نظهر رد الفعل، ولا أعرف السبب، وكان الجمهور قلقا بسبب إهدارنا للفرص وكثرة التمريرات الخاطئة".وألمح روبرتسون: "ربما يفتقد بعض اللاعبين خبرة المنافسة على اللقب، ولكن جميع لاعبي ليفربول مميزون ولهذا السبب يتواجدون في النادي، ولكن يجب التعامل جيدا مع ضغوط المنافسة".واستطرد: "كنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس، ولكننا لم نستغل الفرص، لقد تسابق جميع المهاجمين على إهدار الفرص، لذا عوقبنا".وتمسك روبرتسون بحظوظ ليفربول في الفوز باللقب، قائلا: "كنا في الصدارة بالأسبوع الماضي والآن نحن في المركز الثالث وتتبقى 6 مباريات يجب الفوز بها وننتظر ما سيحدث في المنافسة مع فريقين مميزين للغاية، وهذه عقبة كبيرة، ولكننا سنكافح للنهاية".نيفيل ينتقد تين هاجأوضح ظهير مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن مدرب الفريق الحالي إريك تين هاج، بات مهددا بالإقالة، مشبها ما يمر به حاليا، بالأيام الأخيرة لمدربي الفريق السابقين أمثال جوزيه مورينيو وأولي جونار سولسكاير.وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما في فخ التعادل 2-2 خارج ملعبه مع بورنموث مساء السبت، ما أبعده عن توتنهام صاحب المركز الخامس بفارق 10 نقاط، مع بقاء ست مباريات فقط.وردًا على سؤال حول معاناة يونايتد، قال نيفيل لشبكة "سكاي سبورتس": "ليس هناك ما يمكن أن نقوله، رأينا كل ذلك من قبل. إنه تكرار لما حدث خلال السنوات الست أو السبع أو الثماني الماضية مع المدربين في مواسمهم الثانية أو الثالثة بمانشستر يونايتد، حيث يبدو أن هناك هذا الانهيار في النهاية".وأضاف: "الشيء الرئيسي هو مستويات الأداء، وقد رأينا ذلك في برينتفورد، ورأينا الآن في بورنموث، مستويات أداء منخفضة حقًا، وهو ما يثير القلق". وأضاف: "أعلم أن الناس يشيرون إلى الإصابات، وإلى أن مانشستر يونايتد يعاني من كم كبير من الإصابات، لكنني قلت الشيء نفسه أمام ليفربول، 9 لاعبين من هذا الفريق الذي بدأ السبت، ربما يكونون في التشكيلة الأساسية إذا كان الجميع لائقين".وتابع: "(أندريه) أونانا، (هاري) ماجواير، (ديوغو) دالوت، كاسيميرو، (كوبي) ماينو، برونو فرنانديز، (راسموس) هويلوند، (أليخاندرو) جارناتشو و(ماركوس) راشفورد".وأردف: "هؤلاء تسعة لاعبين، وهم أفضل لاعبي مانشستر يونايتد في تلك المراكز. عليك إحضار لوك شو و(ليساندرو) مارتينيز، وربما يمكنك الجدال بين (رفاييل) فاران وماجواير، لقد تعرضوا للكثير من الإصابات ولكن في الوقت الحالي لا توجد أعذار لمستويات الأداء التي نشاهدها وكل فريق لديه لاعب أو لاعبان مفقودان في لحظات معنية".وواصل نيفيل حديثه بقوله: "لا يوجد تفسير لكيفية لعبهم. لقد خرج الغضب أو خيبة الأمل من أصوات العديد من مشجعي مانشستر يونايتد. لقد وصلنا إلى نقطة أصبح فيها كأس الاتحاد الإنجليزي أمرًا ضخما".واستطرد: ""الفوز ببطولة كأس لموسمين متتاليين لا ينبغي أبدًا الاستهزاء به. لقد قلت دائمًا أن الفوز بلقب ما في الموسم هو إنجاز حقيقي، لكنها تجربة غريبة مشاهدة مانشستر يونايتد، إلى أي مدى يمكن أن يكونوا سيئين في المباريات". -(وكالات)