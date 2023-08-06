الأحد 06 آب 2023
النسخة المطبوعة

أرسنال يبدد "حلم السداسية" لمان سيتي ويخطف أول ألقاب إنجلترا

F23Sx9qXUAEQhKk
آرسنال يحرز لقب درع المجتمع للاتحاد الإنجليزي
أحرز أرسنال لقب "درع المجتمع" لكرة القدم، بعد الفوز 4-1 بركلات الترجيح على مانشستر سيتي، بعد التعادل 1-1 باستاد ويمبلي، الأحد.

وافتتح البديل كول بالمر التسجيل لسيتي بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى آرون رامسديل قبل 13 دقيقة من النهاية.اضافة اعلان

وفي الوقت الذي بدا أن مانشستر سيتي سيحتفل باللقب سدد البديل لياندرو تروسار كرة اصطدمت في المدافع مانويل أكانجي إلى داخل مرمى شتيفان أورتيغا في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.


وسجل أرسنال أول أربع ركلات ترجيح، فيما أهدر كيفن دي بروين ورودري ركلتين لتنتهي آمال سيتي في تحقيق "السداسية".

وسيبقى بذلك فريقا برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، الوحيدان اللذان حققا "السداسية" عبر التاريخ.

والسداسية تعني تحقيق فريق أوروبي للألقاب "الستة" التالية: الدوري المحلي، الكأس المحلي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر المحلي، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية.

وبضياع لقب الدرع الخيرية، الموازية لكأس السوبر المحلي في دول أخرى، لن يستطيع مانشستر سيتي تحقيق "السداسية".
اتحاد المواي تاي

15 لاعبا ولاعبة بقائمة "المواي تاي" بالبطولة العربية للشباب منذ24 ساعة

1691232569120077800

اتفاقية تعاون بين صندوق دعم الشباب والرياضة وشركة E-Ride JO منذ24 ساعة

1691233891520131000

"قوى" الناشئين تقدم هدايا ثمينة.. و"التوأمان" أبو شهيل الأبرز منذ24 ساعة

1691235277990189800

شاهين يواصل تسيده لبطولة الأردن للقفز عن الحواجز منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
F23AcOIXcAAZzCj

البطولة العربية.. النصر يتغلب على الرجاء ويتأهل لنصف النهائي

منذ 33 دقيقة
كابتر-خبر-فيديو-317

حمد الله يقترب من الرحيل عن صفوف الاتحاد

منذ2 ساعة
1000115381

الفيصلي يتغلب على السلط بهدفين في دوري المحترفين

منذ21 ساعة
1691233891470130800

منتخبات الطاولة تختتم مشاركتها العربية بـ11 ميدالية

منذ24 ساعة
1691236422270260300

العماني الرواحي يتوج بطلا للرالي الوطني الرابع

منذ24 ساعة
1691235277950189600

منتخب السيدات ينجز ترتيبات مواجهة هونغ كونغ وديا

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

توريط الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

"الفهلوة" واستعراض "الفضائل"!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات نصف السنوية

سلامة الدرعاوي |اليوم

تصاعد التجارة الإلكترونية: تأثيرها على التجارة التقليدية

رعد التل |اليوم

اقتصاد الأسمدة وفرص الريادة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
 