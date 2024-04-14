الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أرسنال يرفض الهدية ويمنح مانشستر سيتي صدارة الدوري

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أرسنال يرفض هدية ليفربول ويمنح مانشستر سيتي الصدارة

رفض أرسنال هدية منافسه ليفربول، الذي خسر أمام كريستال بالاس في وقت سابق، ليستقبل هدفين قرب النهاية ويخسر هو الآخر 2-صفر أمام أستون فيلا، يوم الأحد، ليستفيد مانشستر سيتي المتصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من هذا الموقف.

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وبعد خسارة فريق المدرب يورغن كلوب بهدف دون رد في وقت سابق أمام كريستال بالاس في مباراة أهدر فيه زملاء محمد صلاح الكثير من الفرص كان أرسنال يمني النفس باعتلاء الصدارة.

لكن أرسنال مثل غريمه ليفربول أهدر فرصا بالجملة وسط تألق الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا قبل أن تهتز شباكه بهدفين قرب النهاية سجلهما ليون بايلي وأولي واتكينز.

وكادت النتيجة أن تصبح أكبر إذ سدد أستون فيلا قبلها مرتين في إطار المرمى.

وتجمد رصيد أرسنال عند 71 نقطة في المركز الثاني متساويا مع ليفربول الثالث ومتأخرا بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر.

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