أرضية ملعب الزرقاء تحت القصف مجددا.. فهل من حلول؟

يحيى قطيشات

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عمان – ما يزال ملعب الأمير محمد بالزرقاء تحت نيران قصف اللاعبين والمدربين، الذين عادوا لتكرار أسطوانة الشكوى من أرضية الملعب خلال مباريات دوري المحترفين، وهي الشكوى التي كان يقصف بها اللاعبون الملعب خلال مباريات بطولة الدرع التي أقيمت عليه جميع مباريات البطولة.وعاد اللاعبون ليؤكدوا مجددا أن أرضية الملعب المزروعة بالعشب الصناعي المتهالك، باتت تشكل تهديدا لهم ولفرقهم في منافسات دوري المحترفين، من خلال الأرضية الخطرة على الجسم، والتي لا تساعد ايضا على تقديم مستويات فنية جيدة، مطالبين بنقل المباريات إلى ملاعب العشب الطبيعي.وأكد لاعب فريق السلط محمد مصطفى ونيابة عن رفاقه اللاعبين في تصريحات إعلامية بعد نهاية مباراة فريقه مع فريق معان أول من أمس، أن الملعب بات يهدد استمرارية العديد من اللاعبين، بسبب الإصابات التي قد يتعرضون لها، نتيجة اللعب على أرضية لا تصلح لإقامة مباريات دوري المحترفين كما تساهم أرضية الملعب في تراجع المستوى الفني للفرق نتيجة الحرص من اللاعبين على عدم المخاطرة والحذر الزائد من أرضية صلبة.ويرى مدير فني في أحد اندية المحترفين، ان دائرة المسابقات لم تراع العدالة في توزيع مباريات مرحلة الذهاب، حيث يستضيف ستاد عمان الدولي المباريات التي يكون القطبين الفيصلي والوحدات طرفا فيها.وأضاف في تصريح لـ "الغد"، ان الاتحاد مطالب في منح الفرق فرصا أكبر للعب على ستاد عمان الدولي، رغم المعرفة التامة بان الملعب يستضيف مباريات منتخب النشامى في التصفيات الاسيوية المشتركة، ومباريات فريقي الفيصلي والوحدات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.وبين ان الفرق تعاني من إيجاد ملاعب تدريبية عشبية في تدريباتها اليومية، ومن حقها أن تلعب في المباريات الرسمية على أرضية عشبية، وتمنى ان تكون ملاعب الحسن والسلط قادرة على الاستمرار خلال الفترة المقبلة، وعدم تعرضها للإغلاق كما حصل مع ملعب البترا قبل أيام. من جانبه أكد المدرب الوطني طارق الكرونز، ان الملاعب العشبية تساهم في تطوير أداء الفرق وينعكس ذلك على مستويات المنتخبات الوطنية وأولها منتخب النشامى.وقال لـ "الغد"، ان التخطيط أساس الإبداع والنجاح، وعلى الاتحاد العمل مع الحكومة على بناء ملاعب جديدة، فلا يعقل أن يستضيف ستاد عمان هذه الفترة مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المشتركة ومباريات الفيصلي والوحدات والفيصلي في البطولات الاسيوية، وتعاني الأندية من أزمات اللعب على ملاعب غير عشبية.وطالبت الجماهير الأردنية خلال الفترة الماضية بمعرفة مصير ملعب الملك عبد الله بالقويسمة، وتاريخ عودته لاستقبال مباريات الأندية والمنتخبات الوطنية، خصوصا في ضل ضبابية المشهد حول ذلك، وترك استضافة الملعب بطولة الأندية الأردنية السعودية النسوية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، بمشاركة 8 فرق وقال المشجع خالد بني عطا، إن أرضية ملعب الأمير محمد لا تخدم اللاعب والمدرب في تنفيذ الواجبات وتقديم المستويات الفنية التي ترضي الجماهير، حيث تتسبب الأرضية في تراجع المستوى الفني، وتجعل اللاعب أكثر عرضة للإصابة.