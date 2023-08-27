الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

أزمة القبلة مستمرة.. ومصير روبياليس بيد القضاء الإسباني

large (1)
أزمة القبلة مستمرة.. ومصير روبياليس بيد القضاء الإسباني
سيكون مصير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بيد القضاء بعد تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية ستجتمع الإثنين لدراسة طلب الحكومة بتعليق مهامه بصورة موقتة.اضافة اعلان

وقال وزير الرياضة الإسباني ميكيل إيسيتا في مقابلة مع صحيفة "بايس"، السبت: "سنطلب من المحكمة الإدارية الرياضية الاجتماع الإثنين، إذا قبلت شكوى الحكومة فسنشرع على الفور في تعليق مهام الرئيس".
كما قدم المجلس الرياضي الأعلى، وهو هيئة حكومية، شكوى أمام المحكمة الإدارية أيضا ضد روبياليس، الجمعة، بسبب "مخالفات خطيرة للغاية" وطلب من المحكمة الإذن بإيقافه في انتظار حل هذه الشكوى.
 
وقال المحامي الرياضي توني روكا في مقابلة، الأحد، مع التليفزيون الإسباني الرسمي: "العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة هي فرض غرامة مالية أو عدم الأهلية لمدة تتراوح بين عامين و15 عاما".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر السبت "إيقاف السيد لويس روبياليس مؤقتا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي"، بعد يومين من فتح تحقيق تأديبي ضده.

وأضاف أن الإيقاف سيستمر لمدة 90 يوما على الأقل، في انتظار سير الإجراءات المفتوحة ضده.

ومُنع روبياليس (46 عاما) وأعضاء الاتحاد من الاتصال بهيرموسو والمقربين منها.
على المستوى الجنائي، يواجه روبياليس أربع شكاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي تلقاها مكتب المدعي العام الإسباني يوم الجمعة، لكن لم يأت أي منها من اللاعبة حتى الآن، وبالتالي فإن فرص نجاحه ضئيلة.

وأثار روبياليس غضبا عندما قبل هيرموسو على شفتيها في 20 أغسطس، خلال حفل توزيع ميداليات بطولة العالم للسيدات.

وخلافا للتوقعات، رفض روبياليس الاستقالة خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني يوم الجمعة الماضي، ورد بالقول إن هذه القبلة كانت "بالتراضي".

ونفت اللاعب رقم 10 (33 عاما) في بيان مساء الجمعة ذلك، بقولها: "شعرت بالضعف وأنني كنت ضحية عدوان، عمل متهور ومتحيز جنسيا، في غير مكانه ودون أي موافقة من جانبي".

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا، السبت، أكد فيه أن هيرموسو "تكذب في كل تصريحاتها ضد الرئيس"، قبل أن تتم إزالة البيان من الإنترنت.

وأشار الاتحاد الإسباني أيضا إلى أن بدرو روشا جونكو نائب الرئيس، سيتولى مهام رئاسة الاتحاد مؤقتا أثناء إيقاف رئيسه.
F4eDnHSXcAAK0aU

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على نوتينغهام فورست منذ22 ساعة

F4djeWdXUAAomP8

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يهزم بورنموث بثنائية منذ24 ساعة

موعد-مباراة-كأس-السوبر-الأفريقي

السعودية تستضيف نهائي كأس السوبر الإفريقي منذ24 ساعة

F4devpRWQAAP0Hs

الموهبة الإسبانية فيغا ينتقل لأهلي جدة 26 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
247643

للمرة الأولى في تاريخها.. إسبانيا تحقق كأس العالم للسيدات

20 آب 2023
اقرأ أيضا
F4ivBlQWYAA7AeT

ميسي الأردن.. التعمري يتفنن بهدف عالمي (فيديو)

منذ 43 دقيقة
WhatsApp Image 2023-08-27 at 4.53.38 PM

ببيان حاد.. إنييستا يعلق على "أزمة القُبلة"

منذ1 ساعة
1e2d6b14-ccd2-4c4c-bb7f-a6880ee190ed

السلط يحقق انتصاراه الأول بدوري المحترفين

منذ18 ساعة
52d5e4f9-fddb-4f19-a727-290eead89720

إعلان قائمة "الأولمبي" الأولية للتصفيات الآسيوية

منذ19 ساعة
a9c2d016-4eee-47a6-8dcf-5ba9dff85b28

الأرثوذكسي ينفرد بصدارة مجموعته ببطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية

منذ19 ساعة
F4eBx46XEAAQGC9

الدوري الإنجليزي.. مواجهة آرسنال وفولهام تنتهي بالتعادل الإيجابي

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الرياض والتطبيع.. هل سيكون مجانيا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن غاضب من دمشق

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

اقتصاد أكثر منعة في مواجهة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"عام على التحديث"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الانتخابات تضرب الفيصلي

خالد خطاطبة |اليوم

صناعات التعدين عالية القيمة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
 