أزمة "المحترفين" تتفاقم واللاعبون يطالبون بمستحقاتهم

يحيى قطيشات

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عمان - تزداد الصعوبات المالية والمعاناة على أندية المحترفين بشكل واضح مع اقتراب موعد انطلاق مباريات مرحلة الإياب، المقررة بعد عودة المنتخب الوطني لكرة القدم من مشاركته بكأس آسيا وإقامة المباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب.وعلى الرغم من أن الفرق بدأت تحضيراتها للاستحقاقات المقبلة، يبدو المشهد محزنا نتيجة عدم انتظام الجرعات التدريبية بسبب المطالبات المالية من الفرق، وسط عجز واضح من الإدارات عن إيجاد حلول مؤقتة أو دائمة للمشكلة التي أصبحت لا تخفى على المتابعين والمهتمين.وشكل الموسم الحالي ظاهرة فريدة، حيث يستطيع جميع لاعبي أندية المحترفين فسخ عقودهم باستثناء ناد واحد، بسبب عدم استلامهم رواتبهم أشهرا عدة، ويفضل لاعبون الرحيل إلى أندية أخرى أملا بانتظام دفع مستحقاتهم، كما لوح مدربون برحيلهم عن فرقهم بسبب عدم القدرة على تلبية مطالبهم المالية، من دون رد فعل حقيقي من الأندية لحل المشكلة.وفي ظل الأزمة الخانقة، والظروف الصعبة التي يمرون بها، حيث طالب عدد من لاعبي أندية المحترفين اتحاد الكرة بضرورة البحث عن حلول جذرية لمشكلة تأخر أنديتهم بدفع مستحقاتهم المالية من رواتب شهرية وعقود، والتعاون مع إدارات الأندية لتأمين المستحقات المالية المتراكمة لهم، قبل التفكير الجدي في تقديم شكاوى رسمية ضد الأندية، وهذا الأمر قد يؤثر على مسيرة الفرق فنيا ومعنويا خلال المرحلة المقبلة.وأكد عدد من اللاعبين طلبوا عدم ذكر أسمائهم في تصريح لـ "الغد"، أن الأمور زادت عن حدها، والمشكلة تكمن في الأندية، التي لا تمتلك موارد مالية لتسديد التزامات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والاعتماد على حل مطالب المنظومة براتب شهر من مجموعة رواتب كثيرة مستحقة، أو بجزء منه، لا يمكن أن يحل الأزمة الحالية، وأضافوا السؤال المطروح لماذا تصل الإدارات لإبرام عقود مع لاعبين بمبالغ مالية عالية، وتبقى هذه المبالغ على الورق فقط، من دون أن يحصل اللاعب إلا على جزء يسير منها، ليأتي نهاية الموسم بمجوعة جديدة من الشكاوى من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.ويرى اللاعبون، أن اتحاد الكرة مطالب بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة من خلال ضرورة إيجاد شركة راعية لدوري المحترفين، وفتح قنوات الاتصال مع إدارات الأندية لحل الأزمة المالية هذا الموسم، والتوصل إلى طريقة أفضل في تعاقدات الإدارات مع اللاعبين في الموسم المقبل.ويؤكد الخبير الإداري ماهر طعمة، أن مرحلة الإياب ستشهد أزمة حقيقية بين اللاعبين والأندية، إذا لم يتم إيجاد طريقة لرفد صناديق الأندية، ودفع مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.وأضاف، "المتتبع لتحضيرات الأندية في الوقت الحالي يعرف أنها غير منتظمة نتيجة المطالبات المالية من اللاعبين، وهذا ينعكس سلبا على التدريبات، ويشكل عائقا فنيا للمديرين الفنيين الذين يعانون من عدم تعاون إدارات الأندية معهم".ويقول المشجع خالد العبادي: "تشخيص المشكلة بسيط للغاية، إدارات الأندية وخصوصا ذات الموارد المحدودة، توجهت للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب بمبالغ مالية عالية تفوق إمكاناتها بكثير، من دون وجود لجان فنية أو لجنة مراقبة، ما انعكس على اللاعبين والأجهزة الفنية بعد أشهر عدة، من بداية الموسم، وبدأت معها رحلة المعاناة في عدم القدرة على توفير هذه المبالغ، ونشوب الخلافات ما يدفع اللاعبين للغياب عن التدريبات خلال الموسم، والتوجه إلى اتحاد الكرة لرفع شكاوى رسمية"، وأشار العبادي إلى أن الإدارات يجب تتحمل مسؤولياتها في إيجاد مصادر دخل متنوعة وعدم الهروب من المشكلة".ويرى المشجع محمد التعمري، أن السياسة المالية الجديدة لاتحاد الكرة، أسهمت بتخفيض الدعم المادي للأندية، الأمر الذي انعكس على أوضاع الفرق المشاركة في البطولات، وأن اللعب في دوري المحترفين يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة للإيفاء بالتزامات الفرق، ولكن بالرغم من ذلك، قام اتحاد الكرة بتخفيض دعمه للأندية، نتيجة عدم وجود شركة راعية، كما تم تخفيض قيمة جوائز البطولات، إضافة إلى فشل إدارات الأندية في السياستين المالية والتعاقدية.