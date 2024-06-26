 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أزمة بين محمد صلاح ومدرب ليفربول الجديد

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محمد صلاح

يبدو أن الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي سيدخل في صدام مبكر مع النجم محمد صلاح خلال الصيف الحالي بسبب زميله الياباني واتارو إندو، بالإضافة إلى رغبة الهداف المصري المشاركة في أولمبياد باريس الذي يقام أواخر الشهر المقبل.

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وتحتضن باريس دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بين يوليو وأغسطس من العام الجاري، بينما تشارك مصر في منافسات كرة القدم للرجال.
وبدا أن الأمر أصبح منتهياً لليفربول العام الماضي، لكن الياباني واتارو إندو أشعل شرارة الخلاف بشكل غير مباشر، بعدما كشف عن رغبته بالمشاركة في أولمبياد باريس.
وقال إندو لـ"أبيما سبورتس تايم": أنا أتساءل عن ما سيحدث، لم يبلغني النادي بأي شيء، لكنني أرغب بالمشاركة عقب التفاهم مع ليفربول.
ويحرص سلوت على أن يكون جميع لاعبيه جاهزين في المعسكر الإعدادي الصيف الحالي، إذ يبدأ النادي الأحمر حقبة ما بعد مدربه الأيقوني يورغن كلوب الذي رحل نهاية الموسم الماضي.
وشارك صلاح في أولمبياد 2012 الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن، لكن ليفربول منعه من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.



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