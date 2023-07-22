أزمة مبابي تتفاقم.. وبداية حالمة لميسي مع إنتر ميامي

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مدن - تستعد رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، لدعم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ضد قرار استبعاده من جولة الفريق الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية.وذكرت شبكة "RMC سبورت"، أن الرابطة الفرنسية بصدد إصدار بيان رسمي، خلال ساعات، لتذكير الإدارة الباريسية بضرورة احترام المادة 507 من ميثاق اللاعبين المحترفين.وأوضحت الشبكة، أن تلك المادة تنص على أن "كل ناد ملزم بأن يوفر للاعبه مستوى تدريبيا ليكون جاهزًا بدنيًا، أو الحفاظ عليه ليكون لائقًا للمشاركة في المباريات".وأضافت، أن المادة تشير أيضًا إلى إمكانية استبعاد اللاعبين من التدريبات خلال الفترة من 1 تموز (يوليو) إلى 31 آب (أغسطس) لإتمام إجراءات انتقالهم إلى ناد آخر، لكن يجب دمجهم مرة أخرى في التدريبات بعد انتهاء هذه المهلة.ويشمل منطوق المادة أيضًا: "إذا تعذر ذلك، يجب على النادي إنشاء مجموعة تدريب ثانية، تتكون من 10 لاعبين على الأقل".وكان النادي الباريسي عاقب مبابي باستبعاده من الجولة الصيفية، اعتقادا من إدارة النادي بأن اللاعب اتفق على الانتقال مجانًا إلى صفوف ريال مدريد.وأبلغ مبابي (24 عامًا) إدارة سان جيرمان برغبته في البقاء مع الفريق لنهاية عقده في تموز (يونيو) 2024، دون تجديده.من جانبه، استنكر ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قرار اللاعب، ومنحه مهلة لحسم موقفه، إما التجديد أو الرحيل، قبل أن يتم استبعاده نهائيًا.وبمجرد إعلان عدم مرافقة مبابي للفريق في جولته الآسيوية، أزال باريس سان جيرمان صورة النجم الفرنسي من الملصق الترويجي للجولة، ووضع صورة المدافع لوكاس هيرنانديز مكانه.وفي تصرف غير مسبوق، نشر الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان صورة معدلة أبقي فيها على ماركينيوس وماركو فيراتي ونيمار والكوري الجنوبي لي كانج إن.وبالتالي، سيغيب المهاجم الشاب عن بطل فرنسا الذي سيخوض ثلاث مباريات ودية في اليابان: أمام النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو (25 تموز-يوليو) في أوساكا؛ وأمام سيريزو أوساكا (28 تموز-يوليو)؛ وأمام إنتر ميلان (1 آب-أغسطس) في طوكيو، وسيخوض مباراة أخرى في كوريا الجنوبية (3 آب-أغسطس).ويسعى باريس سان جيرمان أيضا لتجنب دفع 80 مليون مكافأة "ولاء" للاعب عن الموسم 2023-2024، التي تم التفاوض عليها خلال تمديد عقده العام 2022. ولا يرى الباريسيون أي جدوى من دفع 80 مليونا مكافأة للاعب سيغادر في غضون بضعة أشهر دون أي مقابل.وفي الأسبوع الأول لفترة الإعداد تحت قيادة المدير الفني الجديد، الإسباني لويس إنريكي، لم يبد مبابي أي إشارات على الانزعاج، بل وتدرب بشكل طبيعي، حتى أنه أتيحت له فرصة اللعب للمرة الأولى مع شقيقه إيثان البالغ من العمر 16 عاما.وفي المباراة الافتتاحية لفترة الإعداد، أول من أمس، أمام لوهافر، شارك مبابي في آخر 25 دقيقة من عمر المباراة، وكانت هذه الدقائق كافية ليسجل الهدف الثاني لفريقه، وبالنسبة للكثيرين، هذا آخر هدف له بالقميص الباريسي.بيدري يعلق على وضع مبابيتحدث بيدري جونزاليس لاعب برشلونة عن احتمالية ضم ريال مدريد للفرنسي كيليان مبابي، وأكد أن فريقه يركز في الوقت الحالي على جولته الأميركية وعلى الاستعداد للموسم الجديد.وصرح اللاعب الشاب (20 عاما) لوسائل الإعلام في لوس أنجليس، حيث يوجد الفريق الكاتالوني ، قائلا: "إنني لست المدير الرياضي لريال مدريد ولا رئيس النادي. فليفعلوا ما يتعين عليهم القيام به". نحن نركز على الجولة والاستعداد للموسم".وتابع: "في هذه الجولة لدينا أربع مباريات كبيرة". إنهم أربعة منافسين أقوياء للغاية. سنستمتع بأنفسنا وقبل كل شيء سنعمل على الاستعداد للموسم"، في إشارة إلى المواجهات الودية الأربعة التي يخوضها البرسا في جولته الاستعدادية، وبينها مباراة أمام غريمه الريال.وتتعلق الصفقة التي تأكدت بالفعل بانضمام الألماني إلكاي جودوجان لصفوف برشلونة، وعنه قال بيدري: "إنه لاعب مبهر. لقد رأيناه جميعًا مع مانشستر سيتي والآن تمكنت أيضًا من رؤيته في التدريبات. رائع أن مشاهدته وهو يناور وكيف لا تضيع منه أي كرة. سنستمتع به كثيرا داخل وخارج الملعب. في الاستحواذات من الصعب رؤيته يفقد الكرة، والهدوء الذي يبثه على أرض الملعب هو أكثر ما يدهشني".كما انضم للنادي إنييجو مارتينيز وأوريول روميو. وفي هذا الصدد قال بيدري: "من الصعب تعويض خسارة بوسكيتس وجوردي ألبا، سواء داخل الملعب أو خارجه. كانا بمثابة دعامتين للفريق. أعتقد أن التعاقدات الثلاثة التي قام بها النادي تتعلق بلاعبين من الطراز العالمي يريدون حقا القدوم إلى هذا النادي. أولئك الذين يريدون أن يكونوا في هذا النادي هم الأفضل بالنسبة لي".وأكد اللاعب الشاب: "إنهم لاعبون يتمتعون بالخبرة وأعتقد أنه يمكننا تعلم الكثير من الأشياء. يأتون للمساهمة. أرى الثلاثة لديهم رغبة كبيرة في مساعدتنا وأعتقد أن صفقات ضمهم ستصب في مصلحتنا، وسنكون فريقا رائعا".وعن اختيار فرينكي دي يونج ورونالدو أراوخو قائدين للفريق الكتالوني، أضاف بيدري: "ما أزال يافعا جدًا لأكون قائدا لبرشلونة. إنه لمن دواعي الفخر أن أحدهم أطلق علي لقب قائد الفريق ولكنني أعتقد أن اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار يستحقان ذلك. رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج يستحقان ذلك إنهما قائدان داخل الملعب وخارجه. إنني متأكد أنهما سيساعدوننا كثيرا".ميسي يسجل في مباراته الأولىكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفا رائعا من ركلة حرة في الدقيقة 94 في أول مباراة له مع إنتر ميامي، نجم اليوم الافتتاحي لبطولة كأس الدوريات.ووسط ترقب هائل من جانب الجماهير الأميركية لمشاهدة الدقائق الأولى للنجم الأرجنتيني بالقميص الوردي، كان قائد برشلونة السابق -الذي شارك بديلا في الشوط الثاني- على مستوى التوقعات، وسجل من ركلة حرة على طريقته المعهودة في الثواني الأخيرة للقاء، وأشعل المدرجات الأميركية، ليفوز إنتر ميامي على كروث آثول المكسيكي.ووضع روبرت تايلور الفريق الأميركي الذي يقوده الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو في المقدمة في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، في حين عادل المكسيكي أوريل أنتونا النتيجة في الدقيقة 65 لصالح الضيوف.وظهر أيضا للمرة الأولى بقميص إنتر ميامي اللاعب الإسباني سرخيو بوسكيتس، الذي شارك كبديل في الشوط الثاني.جوارديولا: أشياء كثيرة ستحدثتحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن موقف فريقه الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، على حسابه بموقع التواصل تويتر "لاعبو آسيا؟ ميتوما كان مذهلا، إنه في المكان المناسب مع برايتون، ويعمل مع مدرب جيد، موسمه الأخير كان مبهرا".وتابع جوارديولا عن صفقات مانشستر سيتي هذا الصيف: "أعتقد أن أشياء كثيرة ستحدث.. لا أستطيع الإجابة".وحول ارتباط كايل ووكر بالانتقال إلى بايرن ميونيخ، علق: "أريد الأفضل للاعبي فريقي، لقد تحدثت مع كايل وكل شيء على ما يرام.. سنرى ما سيحدث".يذكر أن مانشستر سيتي حقق في الموسم المنصرم، الثلاثية التاريخية بحصد ألقاب البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.لايبزج: سيتي ليس قريبا من جفارديولادعى لايبزج، أنه لا يوجد أي اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال المدافج جوسكو جفارديول إلى الأخير، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن المدافع على وشك الانضمام إلى النادي الإنجليزي.وبدا أن الدولي الكرواتي على وشك إبرام صفقة للانضمام إلى مانشستر سيتي، الذي أبدى استعداده لدفع 90 مليون جنيه إسترليني.لكن في حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس ألمانيا"، نفى ماكس إيبرل، المدير الرياضي في لايبزج، أن يكون جفارديول على وشك الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال إيبرل: "لا يوجد اتفاق مع مانشستر سيتي. لم نقترب من ذلك، الحقيقة هي أن مان سيتي يرغب في الحصول عليه. حاليا نحن ما نزال بعيدين جدا".وأضاف إيبرل: "لقد أمن لنا انتقال سوبوسلاي (إلى ليفربول) دعما ماليًا. لسنا بحاجة إلى المال. نفضل بقاء جوسكو".ويعتبر جفارديول أحد أكثر المدافعين طلبا في أوروبا، ومثل كرواتيا في كأس العالم 2022، وحل معها في المركز الثالث.ومنذ انضمامه إلى لايبزج في العام 2020، خاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، 88 مباراة مع النادي وساعد الفريق على الفوز بكأس ألمانيا مرتين متتاليتين.وخاض قلب الدفاع 21 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسيضيف مزيدًا من العمق في حال انتقاله إلى مانشستر سيتي مع وجود روبن دياز وناثان أكي ومانويل أكانجي في خط الدفاع.بارتي باق في آرسنالأكد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، أن توماس بارتي سيبقى في النادي، منهيا أسابيع من عدم اليقين بشأن مستقبله.وتعرض بارتي للكثير من التكهنات المتعلقة بالانتقالات، بما في ذلك العروض المقدمة له من السعودية، كما أدى تأخر وصوله إلى جولة الفريق في الولايات المتحدة، إلى زيادة هذه التكهنات.لكن عشية مباراته التحضيرية ضد مانشستر يونايتد في نيوجيرسي، بدد أرتيتا أي فكرة عن رحيل لاعب خط الوسط الغاني.وعندما سئل عما إذا كان يتوقع بقاء بارتي، قال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "نعم. في كل مرة أتحدث معه، تكون إرادته معنا. لا يوجد شيء هناك (تحرك محتمل) على الإطلاق".وأضاف: "بدون شك، توماس بارتي لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ولي شخصيا. نريده أن يكون في الفريق، هذا أمر مؤكد".مرسيليا يضم أوباميانجأعلن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي أول من أمس، ضم المهاجم الجابوبي بييري إيمريك أوباميانج (34 عاما) قادما من تشلسي.ولم يعلن النادي عن مدة العقد، ولكن الصحافة الفرنسية تؤكد أنه لمدة ثلاث سنوات.وعاد بذلك لاعب أرسنال وبروسيا دورتموند وبرشلونة السابق إلى الدوري الفرنسي الذي لعب فيه لسانت إيتيان وموناكو وليل.دورتموند يمدد عقد تشانأعلن بوروسيا دورتموند الألماني أمس، تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط إيمري تشان حتى العام 2026.وكان عقد تشان السابق مع دورتموند ينتهي العام المقبل.وانتقل تشان إلى دورتموند قادما من يوفنتوس في العام 2020 مقابل 25 مليون يورو (27.8 مليون دولار). وفي الموسم الماضي، أصبح تشان أقوى لاعبا دفاعيا تحت قيادة المدير الفني إدين ترزيتش.وقال المدير الرياضي، سيبستيان كيل: "تطور إيمري ليصبح اللاعب البارز الذي كنا دائما نراه بداخله. نقدر طمعه، وقوته، ورغبته المطلقة في الفوز، ليس فقط في بوروسيا دورتموند، ولكن أيضا مع المنتخب الوطني".وأضاف تشان: "أشعر براحة كبيرة هنا في دورتموند. على مدار الأشهر القليلة الماضية، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك ما أتوقعه من نفسي، وما توقعته الجماهير مني. تتناسب طريقة لعبي مع طريقة لعب الفريق. لهذا السبب أرغب في البقاء هنا، وأن أتدرب بقوة وأن أساعد الفريق في تحقيق أهدافه".ريال مهتم بفلاهوفيتشيبدو ريال مدريد مهتما بخدمات أحد لاعبي يوفنتوس، وفقا لما أكدته تقارير صحفية إيطالية.وزعمت صحيفة "توتوسبورت" وشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي مهتما بضم دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، لكن البيانكونيري ما يزال ينتظر عرضا افتتاحيا من الميرينجي.وأكد يوفنتوس سابقا، أنه على استعداد للاستماع إلى العروض "التي لا تقبل الجدل" للنجم الدولي الصربي، وقد تم ربط العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بتأمين خدماته.وذكرت "توتوسبورت"، أن المدرب أنشيلوني، أجرى اتصالا مع فلاهوفيتش، لكن لا يوجد حتى الآن أي عرض على طاولة يوفنتوس.وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس في صفقة بقيمة 80 مليون يورو من فيورنتينا في كانون الثاني(يناير) من العام 2022، وأحرز 23 هدفًا في 63 مباراة مع البيانكونيري تحت قيادة ماسيميليانو أليجري.وسجل 49 هدفا في 108 مباريات مع فيورنتينا، قبل انتقاله إلى "السيدة العجوز" العام الماضي.وينتهي عقد فلاهوفيتش في حزيران (يونيو) 2026، ويقدر يوفنتوس قيمته بين 80 و90 مليون يورو.ليفربول يجهز لائحة بدائلأكدت تقارير صحفية، أن مدرب ليفربول يورجن كلوب، لديه قائمة مختصرة من تسعة لاعبين لتعزيز خط وسطه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.يخضع فريق الريدز حاليًا لعملية تجديد ضخمة، حيث غادر كل من: جيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين بعد انتهاء عقودهم الشهر الماضي.ويبدو أن البرازيلي فابينيو البالغ من العمر 29 عامًا مستعد لللانتقال بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني إلى فريق اتحاد جدة.ويستعد جوردان هندرسون ليصبح أول نجم إنجليزي ينضم إلى دوري المحترفين السعودي، من خلال الانتقال إلى الاتفاق الذي يدربه أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد.في المقابل، ضم ليفربول كلا من: أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن القائمة التي وضعها ليفربول، تضم كلا من: سفيان أمرابط وريان جرافينبيرش وكالفن فيليبس وروميو لافيا.أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا، مطلوب هذا الصيف لأندية معروفة عدة، بما فيها مانشستر يونايتد.وارتبط لاعب خط الوسط الهولندي جرافنبيرش (21 عامًا)، بالعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم أول صعب مع بايرن ميونيخ.من ناحيته، انضم فيليبس إلى مانشستر سيتي مقابل أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، لكن الإصابات ومشاكل اللياقة البدنية جعلته يشارك في مباراتين فقط كأساسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.في الوقت نفسه، غادر لافيا (19 عامًا)، سيتي إلى ساوثهامبتون قبل 12 شهرًا مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني، وقدم موسمًا رائعًا مع 34 مباراة في المسابقات كافة، رغم هبوط فريقه إلى دوري "التشامبيونشيب".إلى ذلك، أبدى ليفربول اهتماما بخمان لاعب كريستال بالاس شيخ دوكوري البالغ من العمر 24 عاما، الذي اشتراه فريقه من لنس مقابل 18 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني لاعب آخر وضعه كلوب على لائحة اهتماماته، في ظل إمكانية فقدان مكانه في الفريق الملكي نتيجة قدوم الإنجليزي جود بيلينجهام.ومن اللاعبين المتواجدين على اللائحة أيضا، يبرز اسم لاعب وسط فولهام جواو بالينيا، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى وست هام.اسم آخر موجود على اللائحة، هو كيفرين تورام، نجم نيس ونجل الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، الذي تقدر قيمته في السوق حاليا بحوالي 52 مليون جنيه إسترليني.وأخيرا، ادعت صحيفة "ليكيب"، أن ليفربول مهتم بخدمات لاعب وسط باريس سان جيرمان ماركو فيراتي، وأن أحد الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز كانا على اتصال مع النادي الفرنسي بشأن الدولي الإيطالي. -(وكالات)