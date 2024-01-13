أستراليا تجتاز الهند بهدفين.. والأنظار تتوجه إلى موقعة فلسطين وإيران الليلة

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مدن- تغلب منتخب أستراليا على نظيره الهندي 2-0 أمس على ستاد أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.وسجل جاكسون ايرفاين (50) وجوردان بوس (73) هدفي الفوز لصالح المنتخب الأسترالي.وأقيمت في وقت متأخر أمس، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، وجمعت أوزبكستان وسورية على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.وجاءت بداية مجريات اللقاء متكافئة بين الفريقين، مع أفضلية للمنتخب الأسترالي الذي بادر في تهديد مرمى منافسه مُبكراً عندما سدد عزيز بيهيتش كرة قويّة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرّت بجوار الأيمن (5).في المقابل، سنحت أولى الفرص للمنتخب الهندي حينما أرسل نيكيل بوجاري كرة عرضية مُتقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حوّلها سونيل تشيتري برأسه من منتصف الصندوق مرّت قريبة بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس الأسترالي ماثيو رايان (16).وأهدر المنتخب الأسترالي فرصة افتتاح التسجيل عندما وصلت الكرة إلى كونور ميتكالف على مشارف منطقة الجزاء بعد درّبكة في دفاع المنتخب الهندي ليسددها لاعب خط الوسط قويّة بقدمه اليمنى، لكن حارس المرمى جوربريت سينغ ساندو كان لها بالمرصاد (21).اعتمد المنتخب الأسترالي في محاولاته بعد ذلك على الكرات العرضية خاصة من الجهة اليمنى التي يتواجد فيها الظهير الأيمن مارتن بويل، في حين عَمِل المنتخب الهندي على إغلاق مناطقه الدفاعية مع محاولته الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.ولم تشهد الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول محاولات خطيرة على كلا المرميين، لتنتهي مجريات الشوط بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.ومع بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب الاسترالي في افتتاح التسجيل حينما أرسل بويل كرة عرضية مُتقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء فشل الحارس سينغ ساندو في التعامل معها لتصل أمام جاكسون ايرفاين الذي سددها قوية بقدمه اليسرى من منتصف الصندوق داخل الشباك (50).ثم أجرى مدرب المنتخب الأسترالي جراهام ارنولد عدة تبديلات خاصة في منطقة وسط الميدان وعلى الأطراف، وذلك في محاولة لمضاعفة تقدمه بالنتيجة.وأسفرت أفضلية المنتخب الأسترالي عن إحرازه الهدف الثاني بعد توغل البديل رايلي ماكجري من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية باتجاه القائم البعيد سددها البديل الآخر المدافع جوردان بوس مباشرة بقدمه اليسرى باتجاه الزاوية اليسرى لتسكن الشباك (73).وكاد المنتخب الأسترالي أن يعزز تقدمه بالهدف الثالث عندما سدد البديل برونو فورنارولي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حافة منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى تألق الحارس سينغ في التصدي لها (81).واصل المنتخب الأسترالي فرض سيطرته على مجريات المباراة، وأهدر جاكسون فرصة إحراز الهدف الثالث حينما استلم كرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليسددها أرضية قوية لكنها مرّت قريبة بجوار القائم الأيمن (88). ولم تسفر الدقائق المتبقية عن وجود فرص خطيرة على مرمى كلا الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الأسترالي بهدفين دون مقابل.وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس 18 كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث تلتقي سورية مع أستراليا، والهند مع أوزبكستان.ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.من ناحية ثانية، تستهل اليابان حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس آسيا سعيها نحو لقب خامس، عندما تواجه فيتنام اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في حين تبرز المواجهة بين إيران وفلسطين ضمن المجموعة الثالثة.وتصب الترشيحات في صالح “الساموراي الأزرق” الذي حقق نتائج لافتة في الاشهر الـ14 الاخيرة بدأها بفوزين مبهرين على ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات في مونديال قطر 2022، قبل ان يواصل عروضه القوية العام الماضي بتجديد الفوز على المانيا بانتصار كاسح 4-1 في عقر دار الاخيرة.وفازت اليابان في مبارياتها العشر الاخيرة مسجلة 45 هدفاً.تعتمد على مجموعة من المحترفين في أوروبا، أبرزهم جناح برايتون كاورو ميتوما الذي سيغيب عن المباريات الأولى بداعي الاصابة. كما يتألق جناحه تاكيفوسا كوبو في صفوف ريال سوسييداد الإسباني.وسيواجه المنتخب الياباني مدرّبه السابق الفرنسي فيليب تروسييه الذي قاده إلى اللقب العام 2000 في لبنان، قبل أن يشرف عليه في نهائيات مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان ويقوده إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك لأنه يشرف على تدريب فيتنام في الوقت الحالي.وخسرت اليابان مرة يتيمة في آخر 18 مباراة (13 فوزاً و4 تعادلات)، أمام قطر في نهائي 2019.في المقابل، يبني منتخب الامارات على سلسلة نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو عندما يلاقي هونح كونج اليوم ضمن المجموعة الثالثة.ومنذ استلام مدرب كوريا الجنوبية السابق قيادة الامارات في آب (أغسطس) بديلا للأرجنتيني رودولفو اروبارينا، حقق “الأبيض” سلسلة من ستة انتصارات توالياً رسمياً وودياً، قبل ان يخسر أمام عمان 0-1 في آخر ودية قبل السفر إلى الدوحة.وأدخل بينتو دماء جديدة على التشكيلة التي لم يبق من تلك التي خاضت نسخة 2019 في الامارات وتأهلت الى نصف النهائي قبل ان تخسر أمام قطر 0-4 سوى خمسة لاعبين، بينهم ثنائي حراسة المرمى علي خصيف وخالد عيسى، اضافة إلى الهداف علي مبخوت وخليفة الحمادي وعلي سالمين.وقال خصيف أكبر اللاعبين سناً (36 عاماً): “هناك حالة من الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب والجميع حريص على تقديم افضل ما لديه في كأس آسيا، رغم المواجهات القوية التي سنلعبها”.وينحاز التاريخ لصالح الامارات في مواجهاتها مع هونغ كونغ التي حققت قبل انطلاق البطولة فوزاً ودياً على الصين 2-1، هو الأول لها على جارتها منذ 30 عاماً.والتقت الامارات وهونج كونج رسمياً مرتين في تصفيات كأس آسيا 2013 وانتهتا لصالح الأولى بنتيجة واحدة 4-0.وفي المجموعة ذاتها، يستهل منتخب ايران سعيه لاحراز لقبه الرابع الغائب عن خزائنه منذ العام 1976 ومعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم اليابان عندما يلتقي فلسطين للمرة الأولى في البطولة القارية.ورغم أن إيران تعتبر من منتخبات الصف الاول على الصعيد القاري في العقود الثلاثة الاخيرة، فإنها فشلت حتى في بلوغ المباراة النهائية منذ اخر تتويج لها على الرغم من ضمها اسماء رنانة في صفوفها برزت خلال تلك الفترة ومنها علي دائي هداف نهائيات كأس آسيا المطلق برصيد 14 هدفاً.ويحوم الشك حول مشاركة حارس ايران علي رضا بيرانوند الذي تعرض للاصابة ضد بوركينا فاسو (2-1) ودياً وغاب عن مباراة اندونيسيا (5-0).في المقابل، تشارك فلسطين في النهائيات للمرة الثالثة توالياً من دون ان تسجل اي انتصار حتى الان.ولا يدخل المنتخب الفلسطيني البطولة في افضل حالة فنية بعد فشله في الفوز في مبارياته الثماني الاخيرة وتسجيله هدفا واحدا خلالها.وقال قائد فلسطين مصعب البطاط في مؤتمر صحفي أمس: “الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني ليست سهلة على اي انسان، صعبة ومؤلمة. لدينا رسالة ان منتخب فلسطين من حقه التواجد في أي بطولة وأي مكان”.وتابع البطاط الذي شكر قائد قطر حسن الهيدوس لمنحه فرصة إلقاء قسم البطولة في حفل الافتتاح الجمعة: “نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ونعيش نفس المعاناة. نسبة كبيرة من الرياضيين في غزة كان من المفترض أن تتواجد معنا. لكن ظروفاً أكبر منا ومنهم منعتهم من التواجد، نعمل على مواساة زملائنا الذين لديهم عائلات في غزة. نمضي وقتاً طويلا في محاولة الاطمئنان على الأهل والأصدقاء”. -(وكالات)