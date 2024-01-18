أستراليا تعقد مهمة سورية ببلوغ ثمن النهائي

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عقد المنتخب الأسترالي مهمة المنتخب السوري في التأهل للدور الثاني من بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية.وحجزت أستراليا بطاقة العبور للدور الثاني، بعد أن وصلت للنقطة السادسة في المجموعة، عقب فوزها في المباراة الافتتاحية لها على المنتخب الهندي بهدفين دون مقابل، قبل أن يمنح اللاعب جاكسون إيرفين منتخب بلاده الفوز أمس بتسجيله الهدف الوحيد عند الدقيقة 59 من زمن اللقاء.وبقي برصيد المنتخب السوري نقطة واحدة، بعد تعادله في المباراة الأولى بدون أهداف، ليتطلب منه الفوز في الجولة الأخيرة على المنتخب الهندي من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني.وكان المنتخب القطري قد حجز مقعده في دور ثمن النهائي كأول فريق يضمن بطاقة العبور للدور الثاني، بعد أن تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط، بعد أن فاز أول من أمس على ستاد البيت على نظيره الطاجكي بهدف نظيف، حمل إمضاء اللاعب أكرم عفيف، والذي رفع عدد أهدافه إلى 3 بصدارة هدافين البطولة.