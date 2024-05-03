الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسطورة ليفربول: صلاح أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي

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النجم المصري صلاح

وصف غرايم سونيس، أسطورة ليفربول، النجم محمد صلاح بأكثر لاعب أناني رآه في حياته، مشددا على أن الدولي المصري يختفي عندما يحتاجه الفريق في اللحظات الهامة.

وأثيرت الشكوك الأسبوع الماضي حول ما إذا كان صلاح سيبقى في "أنفيلد" هذا الصيف، بعد أن تورط البالغ من العمر "31 عاما" في خلاف مع يورغن كلوب، خلال تعادل ليفربول 2-2 مع وست هام، السبت الماضي.

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وحصلت مشادة كلامية بين صلاح وكلوب خلال مباراة وست هام الأسبوع الماضي (2-2) لدى قيام الثاني بإشراك الأول في الدقيقة 79، انتهت بعد تدخل من المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي حاول التخفيف من غضب المصري.

ولدى سؤاله عما حصل مع النجم المصري، رفض كلوب بعد المباراة في حديث لشبكة "تي أند تي" التكلم عما حصل، مضيفاً "تحدثنا بشأن ذلك (مع صلاح) في غرفة الملابس. الأمر انتهى".

لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لم يشر إلى أن الأمر انتهى، إذ أجاب لدى سؤاله عما حصل قائلاً "سأشعل حريقا إذا تحدثت".

ووجه غرايم سونيس انتقادات حادة صوب اللاعب المصري، وذلك في تصريحات لـ"بودكاست مع وليام هيل": أعتقد أن صلاح سيغادر ليفربول، لا شك في أن لديه رأيا كبيرا بشكل استثنائي في إمكاناته، وسيكون غاضبا لعدم بدء المباراة ضد وست هام، أعتقد أن الموقف مع كلوب كان رد فعل على إشراكه قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وزاد النجم الأسكتلندي الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ليفربول: صلاح أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي، حتى قبل تلك المباراة، عندما يقوم كلوب باستبداله، فإنه لا يكون سعيدا بذلك أبدا، كان يتشاجر طوال الوقت مع السنغالي ساديو ماني.

يذكر أن صلاح يملك 210 أهداف في 346 مباراة بقميص ليفربول، مما يضعه في المركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين التاريخيين بالنادي الإنجليزي، ويعتبر هداف الفريق في الموسم الحالي بعدما سجل 24 هدفا، لكن سونيس يصر على أن المصري لديه عادة سيئة تتمثل في الابتعاد عن مستواه في المباريات الهامة، عندما يعاني فريقه ويحتاج إليه بشدة، موضحا: عندما تصبح الأمور صعبة، يختفي صلاح من المباراة.

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