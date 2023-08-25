‏"أشبال التايكواندو" يبدأ تدريباته في سراييفو استعدادا لبطولة العالم

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - يبدأ المنتخب الوطني للتايكواندو للأشبال والزهرات اليوم، تدريباته في فندق هيلز بالعاصمة البوسنية سراييفو، قبل رحلة البحث عن ‏ميداليات ملونة في بطولة ‏‏‏العالم بعد غد الاثنين.ويضم المنتخب الوطني المشارك في البطولة كلا من أحمد الربابعة، ‏علاء درادكة، ليان الرواشدة، ‏محمد السلمي، محمد الفايز، ‏‏صفاء ‏‏‏‏‏عنيزات، ‏وسولاف ‏‏‏العدوان، يزيد السخني، ‏‏زينب بصيلة.‎ ‎ووصف الاتحاد الدولي للتايكواندو على موقعه الإلكتروني الرسمي المشاركين في بطولة العالم التي ‏تستضيفها البوسنة والهرسك، ‏بأنهم أفضل وأذكى رياضيي التايكواندو الشباب ‏في العالم.‏وأعلن الاتحاد الدولي عن تسجيل 620 لاعبا من 73 دولة للمشاركة في البطولة، إضافة إلى فريق للاجئين ورياضيين محايدين ‏‏فرديين للتنافس في البطولة.‏وقال رئيس العالم للتايكواندو د. تشونج وون تشو يوم أمس لموقع الاتحاد الدولي: "نحن متحمسون ‏للغاية لانطلاق بطولة العالم ‏‏‏للأشبال للتايكواندو الأسبوع ‏الحالي، وتسليط الضوء على مستقبل ‏الرياضيين الواعدين.‏يستعد رياضيون من أكثر من 70 ‏دولة للتنافس في بطولة العالم، ستكون النزالات رائعة ومميزة من خلال ‏أبطال المستقبل في رياضة ‏‏‏التايكواندو".‏وحققت التايكواندو الأردنية إنجازات لافتة في بطولة العالم لأشبال التايكواندو، ففي العام 2014، ظفر زيد الحلواني بالميدالية الذهبية لوزن تحت 45 كغم ب‏‏‏‏العاصمة الأذرية باكو.‏وفي العام 2015، توجت اللاعبة عائشة السدة بالميدالية الفضية لوزن تحت 59 كغم في البطولة التي أقيمت في كوريا الجنوبية.‏‏اما نسخة العام 2017، فنال فيها نال اللاعب فهد عمار الميدالية البرونزية لوزن فوق 65 كغم، وحققت اللاعبة جمانة الأصفر الميدالية البرونزية ‏‏‏لوزن تحت 51 كغم بمدينة شرم الشيخ المصرية.‏وفي سياق آخر، وافق الاتحاد العربي للتايكواندو على تنظيم مصر لبطولة الأندية العربية المفتوحة بالقاهرة للناشئين ‏‏(تحت 14 سنة) والشباب (تحت 17 سنة)، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ‏وكشف الاتحاد عن شعار البطولة، ومن المنتظر مشاركة ‏عدد كبير من الأندية العربية للتايكواندو في البطولة.