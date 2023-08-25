‏"أشبال التايكواندو" يبدأ تدريباته في سراييفو استعدادا لبطولة العالم

ويضم المنتخب الوطني المشارك في البطولة كلا من أحمد الربابعة، علاء درادكة، ليان الرواشدة، محمد السلمي، محمد الفايز، صفاء عنيزات، وسولاف العدوان، يزيد السخني، زينب بصيلة.
ووصف الاتحاد الدولي للتايكواندو على موقعه الإلكتروني الرسمي المشاركين في بطولة العالم التي تستضيفها البوسنة والهرسك، بأنهم أفضل وأذكى رياضيي التايكواندو الشباب في العالم.
وأعلن الاتحاد الدولي عن تسجيل 620 لاعبا من 73 دولة للمشاركة في البطولة، إضافة إلى فريق للاجئين ورياضيين محايدين فرديين للتنافس في البطولة.
وقال رئيس العالم للتايكواندو د. تشونج وون تشو يوم أمس لموقع الاتحاد الدولي: "نحن متحمسون للغاية لانطلاق بطولة العالم للأشبال للتايكواندو الأسبوع الحالي، وتسليط الضوء على مستقبل الرياضيين الواعدين.
يستعد رياضيون من أكثر من 70 دولة للتنافس في بطولة العالم، ستكون النزالات رائعة ومميزة من خلال أبطال المستقبل في رياضة التايكواندو".
وحققت التايكواندو الأردنية إنجازات لافتة في بطولة العالم لأشبال التايكواندو، ففي العام 2014، ظفر زيد الحلواني بالميدالية الذهبية لوزن تحت 45 كغم بالعاصمة الأذرية باكو.
وفي العام 2015، توجت اللاعبة عائشة السدة بالميدالية الفضية لوزن تحت 59 كغم في البطولة التي أقيمت في كوريا الجنوبية.
اما نسخة العام 2017، فنال فيها نال اللاعب فهد عمار الميدالية البرونزية لوزن فوق 65 كغم، وحققت اللاعبة جمانة الأصفر الميدالية البرونزية لوزن تحت 51 كغم بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وفي سياق آخر، وافق الاتحاد العربي للتايكواندو على تنظيم مصر لبطولة الأندية العربية المفتوحة بالقاهرة للناشئين (تحت 14 سنة) والشباب (تحت 17 سنة)، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وكشف الاتحاد عن شعار البطولة، ومن المنتظر مشاركة عدد كبير من الأندية العربية للتايكواندو في البطولة.