الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

‏أشبال التايكواندو يشاركون في بطولة العالم

التايكواندو
التايكواندو
عمان - أعلن اتحاد التايكواندو، المشاركة في بطولة العالم للأشبال التي ستقام في ساراييفو عاصمة البوسنة والهرسك التي بالفترة من ‏‏8‏‏2 إلى 30 الشهر الحالي.اضافة اعلان
ويضم المنتخب الوطني وفقا لما أعلن عنه اتحاد اللعبة 9 لاعبين هم أحمد الربابعة وعلاء درادكة وليان الرواشدة ومحمد السلمي ومحمد الفايز وصفاء عنيزات وسولاف ‏‏‏العدوان ويزيد السخني وزينب بصيلة.‏
ويترأس وفد المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم إبراهيم أبو زيد عضو مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، ويضم الوفد الإدارية بتول قطيشات والمعالجة نوار الوادي والمدربون يوسف عصفور ومحمد العساف وسيف الطرايرة.
وتعد البطولة محطة مهمة لأشبال التايكواندو من أجل اكتساب خبرات وصل لمهاراتهم، حيث يضم المنتخب لاعبين واعدين يتمتعون بفنيات عالية، ويبشرون بمستقبل مشرق في البطولات العربية والآسيوية والعالمية.‏
وتزدحم مشاركات التايكواندو الخارجية على المستوي الآسيوي والعالمي، حيث يكثف المنتخب الوطني الأول استعداداته للمشاركة ‏في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى “جائزة باريس” عيار (6 نجمات) التي ستقام بالفترة من 1 إلى 3 أيلول (سبتمبر) المقبل، والتي ‏يسعى من خلالها لاعبو المنتخب الوطني لتحقيق ميداليات ملونة تساعدهم في التأهل لأولمبياد باريس 2024. ‏
ويواصل المنتخب الوطني الأول اليوم تدريباته على جرعتين صباحية ومسائية، دون تعليق للتدريبات بسبب موجة الحر التي ‏تسود المملكة، وفقا لما ذكره الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات.‏
وكان المنتخب الوطني قد ركز في الآونة الأخيرة على عملية رفع اللياقة البدنية وعملية الاستشفاء للاعبين المصابين الذين تماثلوا ‏للشفاء وانخرطوا بتدريبات المنتخب، ويستمر المعسكر التدريبي الداخلي للمنتخب الوطني في صالة جبل عمان الرياضية التابعة ‏لاتحاد التايكواندو حتى موعد “جائزة باريس”، وتباعا سينخرط المنتخب في تدريباته استعدادا ‏للدورة الآسيوية.‏
ويسعى المنتخب الوطني لإحراز نقاط جديدة في تصنيف الاتحاد الدولي، في الجولة الثالثة من الجائزة الكبرى ‏‏”جائزة الصين” التي ستقام بالفترة من 10 إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفي” جائزة مانشستر” الجولة الأخبرة التي ستقام في ‏شهر كاون الأول (ديسمبر) المقبل.‎
وفي وقت سابق أعلن اتحاد اللعبة عن تشكيلة المنتخب الوطني الأول المشارك في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب ‏الآسيوية، والتي تستضيفها مدينة ‏هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر)  الحالي حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل‎‏ ، والتي يبحث فيها لاعبو المنتخب الوطني عن تحقيق ميدالية ذهبية و40 نقطة عن طريق البوابة الآسيوية، والتي ستساهم في زيادة ‏عددهم من النقاط التصنيفية استعدادا للأولمبياد المقبل.‏
واللاعبون هم صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وجوليانا الصادق، وزيد مصطفى وزيد ‏الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، ‏محمود ‏الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، نتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم‎‏).‏
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