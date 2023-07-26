‏أضواء على تصنيف ونقاط نجوم التايكواندو في الطريق إلى باريس

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - يواصل لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو، رحلتهم في البحث عن نقاط تصنيفهم، من خلال مشاركاتهم في مختلف البطولات، سعيا للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.ويتوقع أن يشهد تصنيف الشهر المقبل، تقدما للاعبينا في التصنيفين الدولي والأولمبي، بعد مشاركات إيجابية في بطولات جرت أخيرا.ويبحث المنتخب الوطني للتايكواندو، عن تأهيل أكبر عدد من نجوم المنتخب إلى أولمبياد باريس، حيث يتوقع المراقبون تأهل 3 نجوم في رقم غير مسبوق، رغم أن طموحات الجهاز الفني تفوق هذا العدد.وتستعرض "الغد"، لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، وتفاصيل النقاط التي حصلوا عليها، وتصنيفهم خلال الفترة المقبلة.‏ويحتل اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، المركز الثالث أولمبيا، برصيد تراكمي ‏‏332.69 نقطة، والمركز الرابع ‏بالرصيد نفسه في التصنيف ‏العالمي، وحقق في بطولة الحسن الدولية التاسعة (عيار نجمة) 10 نقاط، ونال في بطولة أستراليا ‏المفتوحة (عيار نجمة) 3.6 نقطة، ‏وحقق في بطولة العالم في أذربيجان (عيار 14 نحمة)، 30.24 نقطة، وأحرز في الجولة الأولى من ‏سلسلة الجائزة الكبري في روما 60 نقطة.‏وتحتل اللاعبة جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي برصيد‎ ‎‏ تراكمي 411.70 نقطة، والمركز ‏الثالث أولمبيا برصيد ‏‏422.50 نقطة، ونالت في البطولة العربية الثالثة في الفجيرة (عيار نجمة) 6 نقاط، وحققت في بطولة الحسن ‏الدولية التاسعة (عيار نجمة) 10 نقاط، وأحرزت في بطولة العالم في ‏أذربيجان (عيار 14 نجمة) 84 نقطة، ونالت في الجولة الأولى من ‏سلسلة الجائزة الكبرى في روما نقطة 9.7 نقطة.‏ويأتي اللاعب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، في المركز الثالث في التصنيف العالمي ‏برصيد تراكمي 337.18 نقطة، ويحتل ‏المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي ‏برصيد 338.80 نقطة، وحقق في بطولة الحسن الدولية التاسعة (عيار نجمة) 10 نقاط، ونال في ‏بطولة أستراليا المفتوحة (عيار نجمة) 2.6 نقطة، وحقق في بطولة العالم في أذربيجان (عيار 14 نجمة) 30.24 نقطة، وحقق في الجولة ‏الأولى من سلسلة الجائزة الكبرى في روما 12.96 نقطة.‏ويحتل اللاعب زيد الحلواني في المركز الـ12 نفسه أولمبيا برصيد تراكمي 206 نقاط، ويحتل في (وزن تحت 63 كغم)، المركز ‏الرابع برصيد 183.39 نقطة، وحقق في البطولة العربية الثالثة في الفجيرة (عيار نجمة) 10 نقاط، ونال في ‏بطولة الحسن الدولية ‏التاسعة (عيار نجمة) 10 نقاط، وحقق في بطولة أستراليا المفتوحة (عيار نجمة) 3.6 نقطة، وحقق في بطولة العالم في أذربيجان ‏‏(عيار ‏‏14 نجمة) 21.7 نقطة، وحقق في الجولة الأولى من سلسلة الجائزة الكبرى في روما 6.35 نقطة.‏ويأتي اللاعب ‏‎محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، في المركز الثالث والثلاثين في التصنيف الأولمبي، برصيد تراكمي 119.52 ‏نقطة، ويحتل المركز الخامس ‏والعشرين في التصنيف العالمي ضمن الوزن نفسه برصيد 99.86 نقطة،‏ ونال في بطولة الحسن ‏الدولية التاسعة (عيار نجمة) 6 نقاط، وحقق في بطولة استراليا ‏المفتوحة (عيار نجمة) 10 نقاط، وحقق في بطولة العالم في أذربيجان ‏‏(عيار 14 نجمة)، 50.40 نقطة.‏وتحتل اللاعبة راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، المركز الخامس بالتصنيف العالمي برصيد تراكمي 135.13 نقطة، وتحتل في ‏المركز التاسع عشر بالتصنيف ‏الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد 160.94 نقطة، ونالت في بطولة الفجيرة المفتوحة العاشرة ‏‏(عيار نجمتين) 20 نقطة، وحققت في بطولة العالم في أذربيجان (عيار 14 نجمة)، 30.24 نقطة، وفي الجولة الأولى من ‏سلسلة الجائزة ‏الكبرى في روما حققت 6.35 نقطة.‏ويأتي اللاعب فهد عمار (وزن تحت 87 كغم)، في المركز العاشر في التصنيف العالمي برصيد تراكمي 132.51 نقطة، ويحتل المركز الخامس والعشرين بالتصنيف ‏الأولمبي في وزن فوق 80 كغم برصيد 139.32 نقطة، ‏وحقق في بطولة الفجيرة المفتوحة ‏العاشرة (عيار نجمتين) 7.20 نقاط، وحقق في البطولة العربية الثالثة في ‏الفجيرة (عيار نجمة) 10 نقاط، ونال في بطولة الحسن ‏الدولية التاسعة (عيار نجمة) 6 نقاط، وحقق في بطولة العالم في أذربيجان (عيار14 نجمة)، 21.17 نقطة، ونال في ‏الجولة الأولى من ‏سلسلة الجائزة الكبرى في روما 6.35 نقطة.‏في حين يحتل اللاعب أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، المركز الخامس والعشرين برصيد تراكمي 78.9 نقطة، في التصنيف ‏العالمي، ‏وحقق في بطولة الفجيرة المفتوحة ‏العاشرة (عيار نجمتين) 12 نقطة، وحقق في البطولة العربية الثالثة في الفجيرة (عيار ‏نجمة) 10 نقاط،، ونال في بطولة الحسن الدولية التاسعة (عيار نجمة) 10 ‏نقاط، ونال في بطولة أستراليا المفتوحة (عيار نجمة) ‏‏2.16 نقطتين، وحقق في بطولة العالم في أذربيجان (عيار 14)، ‏‎ ‎30.24نقطة.‏ويحتل اللاعب لؤي حميدان (وزن تحت 54 كغم المركز التاسع والثلاثين في التصنيف العالمي برصيد تراكمي 47.79 ‏نقطة، ‏وحقق في بطولة الفجيرة المفتوحة ‏العاشرة (عيار نجمتين) 6 نقاط، وحقق في البطولة العربية الثالثة في الفجيرة (عيار نجمة) 3.60 ‏نقطة، وحقق في بطولة مصر المفتوحة السابعة (عيارنجمة) 6 ‏نقاط، ونال في بطولة كأس الرئيس – أفريقيا (عيار نجمتين) 4.32 ‏نقطة، ونال في بطولة استراليا المفتوحة (عيار نجمة) 2.16 نقطتين، وحقق في بطولة العالم ‏في أذربيجان (عيار 14 نجمة) ‏10.37 نقطة.‏