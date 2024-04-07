الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من ألف مشارك في البطولة العربية للروبوت بالأردن

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جانب من مشاركة أردنية في بطولة عربية سابقة للروبوت - (من المصدر)
عمان -الغد - أعلنت الجمعية العربية للروبوت ومقرها الرئيسي الأردن، عن إقامة البطولة العربية الخامسة عشرة في الأردن خلال الفترة من 26 ولغاية 29 نيسان (أبريل) الحالي، في قاعات فندق الكمبنسكي بالعاصمة عمان، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث ينتظر أن تشهد منافسات البطولة مشاركة أكثر من ألف مشارك يمثلون 13 دولة عربية.اضافة اعلان
وأكد رئيس الجمعية العربية للروبوت اسماعيل ياسين، أن الأردن بات جاهزا لاستضافة هذا الحدث العربي الكبير، والذي يشهد مشاركة كبيرة ونوعية من الطلاب من مختلف أنحاء الوطن العربي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مسابقات البطولة وهي (مسابقة جمع الكرات، مسابقة تتبع الخط، مسابقة السومو، مسابقة الابتكار).
وعن أهمية (الروبوت) قال ياسين: "عمدت غالبية دول العالم الصناعي إلى الاستثمار في هذا الحقل وتسخير الامكانيات الهائلة للبحث والتطوير في مجال الروبوت إيمانا منها بأهمية هذا العلم وفائدته للبشرية وقدرته على تحسين الظروف المعيشية، والجمعية العربية للروبوت ما هي إلا خطوة جدية وبناءة تجاه هذا الهدف، والذي أصبح يشكل ضرورة حتمية ومتطلبا مهما، كيف لا وطننا العربي يزخر بالآلاف من المبدعين والمخترعين والمبتكرين وأصحاب القدرات والعقول البناءة، والتي تنتشر في أنحاء العالم كافة، وقد حبانا الله سبحانه وتعالى بإمكانيات بشرية ومالية قادرة على الإبداع والابتكار والاختراع اذا ما أتيح لها المجال والبيئة الخصبة والمشجعة، كما أن مسؤوليتنا كتربويين وأكاديميين وباحثين ومتخصصين، تدفعنا للعمل بشكل جدي على إطلاق المبادرات العلمية وتوفير جميع الفرص الملائمة لهؤلاء المبدعين من الشباب، من أجل تسخير قدراتهم وطاقاتهم والاستفادة منها في بناء وطن عربي حضاري ومتجدد ومواكب للتطورات الكبيرة في جميع مجالات الحياة".
إلى ذلك، باشرت الأمانه العامة والمكتب التنفيذي للبطولة، بتشكيل اللجان المختلفه للبطولة من أصحاب الخبرة والكفاءة في الوطن العربي، حيث تمت تسمية الدكتور أسامة الأسمر مديرا عاما  للبطولة، والذي أشار إلى أن الجمعية قامت بتسمية اللجنة المنظمة العليا، واللجنة التوجيهية والاستشارية، وكذلك تم تشكيل اللجنة الإعلامية، والتي تضم عددا من الزملاء في الوطن العربي وهم: عيسى  السويدي (الإمارات)،  حنان العريض (تونس)، متعب الجوهر (السعودية)، عزمي باحريش (اليمن)، رائد الحراسيس، بلال الغلاييني، ربيع العدوان (الأردن).
وقال الأسمر: "يعتبر الأردن من الدول المتقدمة بالاهتمام في مسابقات الروبوت، وذلك من خلال ديمومة إقامة النشاطات والمسابقات الخاصة بهذه الرياضة الذهنية، وأن البطولة العربية في نسختها الخامسة عشرة ينتظر أن تشهد مشاركة نوعية من الطلاب الأذكياء في الوطن العربي، ما يساهم في خلق أجواء تنافسية كبيرة في المسابقات التي تم اعتنمادها، كما ستقوم الجمعية العربية للروبوت بالإعلان عن التفاصيل الإدارية والفنية المتعلقة باستضافة الأردن لهذه البطولة، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الجمعية المهندس إسماعيل ياسين خلال الأيام القليلة المقبلة". وأكد الأسمر، أن منافسات البطولة ستقام في قاعات فندق الكمبنسكي، وهي مناسبة جدا لهذا الحدث العربي الكبير، مثلما ستحظى البطولة بحضور رسمي وشعبي من المهتمين بألعاب الروبوت.
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