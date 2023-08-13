الأحد 13 آب 2023
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أكثر من 100 لاعب يشاركون في بطولة الأردن الدولية بكرة الطاولة

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المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة (من المصدر)
عمان – تشهد بطولة الأردن الدولية لكرة الطاولة، والتي تقام كافة منافساتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 22 ولغاية 25 آب (أغسطس) الحالي مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون دول (الهند وكوريا الجنوبية وكازاخستان ومصر والعراق وإيران والسعودية وفرنسا وبيلاروسيا والمغرب ولبنان وقطر والإمارات، إلى جانب الأردن)، يتنافسون في الفئات العمرية التي اعتمدها الاتحاد الدولي وهي (تحت 19 سنة و17 سنة و15 سنة و13 سنة و11 سنة)، فيما تم اعتماد المسابقات وهي (الفردي والمختلط تحت 19 سنة للإنات، والفردي تحت 17 سنة للذكور والإناث، والفردي والزوجي المختلط للذكور والإناث تحت 15 سنة، والفردي والزوجي المختلط للذكور والإناث تحت 13 سنة، والفردي للذكور والإنات تحت 11 سنة).اضافة اعلان
البطولة التي تحظى باهتمام كبير من الاتحاد الدولي، واهتمام بالغ من الاتحادات المشاركة، يتوقع أن تحفل بالندية والإثارة بين كوكبة اللاعبين واللاعبات المشاركين، الذين يسعون لتحقيق النتائج القوية والمميزة، التي تعزز من فرصهم في الصعود إلى منصات التتويج إضافة إلى تحقيق رغباتهم في تحصيل المزيد من النقاط الخاصة بالتصنيف الرسمي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي.
وخلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة الاتحاد الأردني أول من أمس برئاسة طارق الزعبي، تم الاطلاع على كافة الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بمنافسات البطولة، ووضع البرامج التنفيذية التي سيبدأ العمل بها في غضون اليومين المقبلين، وقبل الدخول في الموعد الرسمي للبطولة.
وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي: "يملك الاتحاد الأردني الخبرات الفنية والإدارية الكافية التي تساهم في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير، وأن الاتحاد لديه العديد من التجارب السابقة، في إقامة البطولات الكبرى وايصالها إلى شاطئ الأمان، وهذا ما يدفعنا باستمرار للتصدي لاستضافة البطولات المختلفة سواء على المستوى الدولي أو الآسيوي أو العربي.
وحول جاهزية اللاعبين واللاعبات الذين سيمثلون الأردن في هذه البطولة أضاف الزعبي "نعول كثيرا على لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية من الفئات العمرية، في تقديم المستويات القوية والمميزة في البطولة، وهذا يأتي ضمن برامج الاتحاد المختلفة لتطوير اللعبة، وهذا يتطلب منا توفير فرص خوض اللقاءات ذات الطابع القوي، وتوفير المعسكرات التدريبية التي من شأنها أن تسهم في رفع المستوى الفني أيضا، وتعتبر هذه البطولة محطة مهمة في برامج الإعداد، خصوصا وأن أغلب لاعبي المنتخبات الوطنية المشاركين فيها، عادوا للتو من العراق بعد مشاركتهم الناجحة في البطولة العربية، وحققوا من خلالها إنجازات كبيرة، عززت من ثقتنا في مواصلة دعم اللاعبين كافة باعتبارهم مستقبل كرة الطاولة الأردنية.
وينتظر أن تشارك المنتخبات الوطنية في العديد من البطولات الرسمية التي تقام خلال المرحلة المقبلة، على جانب إقامة المعسكرات الداخلية والخارخية.
ويذكر أن المنتخبات الوطنية التي شاركت في البطولة العربية بالعراق، قد حصلت على 11 ميدالية ملونة من بينها الميدالية الذهبية لفرق الرجال، والتي اعتبرت الأبرز والأميز بين مسابقات البطولة.
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