ألتراماراثون البحر الميت جاهز للانطلاق

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عمان -الغد- تنطلق، صباح اليوم، منافسات سباق ألتراماراثون البحر الميت، الذي تنظمه الجمعية الأردنية للماراثونات، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.وأنهى المنظمون جميع الترتيبات المتعلقة بالسباق، والتي تكفل خروجه بشكل جيد، كما هو الحال في السنوات الماضية التي كانت تشهد تنظيما مميزا ومشاركة كبيرة.ويأتي هذا الحدث في كل عام مؤكداً على موقع الأردن الجغرافي كوجهة أساسية في استقطاب العالم سياحياً ورياضياً؛ حيث يقام هذا الحدث تطبيقاً لمعايير الاتحاد الدولي، والتي تتمحور حول أهمية الحفاظ على سلامة العدائين.وأعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، وبالتعاون مع إدارة السير المركزية وأمانة عمان، عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مسار الألتراماراثون ابتداء من فجر اليوم الجمعة (الساعة 12 منتصف الليل) وحتى الواحدة بعد الظهر من اليوم نفسه.وتأتي مسارات السباق على النحو الآتي:سباق الألتراماراثون 50 كم فردي وتتابعوقت الانطلاق عند تمام الساعة 6 صباحاً. البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) باتجاه منطقة الفنادق وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، والانعطاف يساراً دخولاً إلى منطقة السكاي دايف والالتفاف من الدوار الموجود داخل المنطقة والدخول إلى مهبط الطائرات ومن ثم العودة إلى شارع الخدمات ومتابعة الجري باتجاه إشارات الرامة للوصول إلى نقطة الالتفاف الخاصة بسباق 50 كم قبل الوصول إشارات الرامة والعودة مرة أخرى لاستكمال الجري وصولا إلى شارع الخدمات والدخول إلى منطقة نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني (سكاي دايف) ومهبط الطائرات مرة أخرى ومن ثم الجري على المسار نفسه نزولا باتجاه شاطئ عمان السياحي إلى (خط النهاية).سباق نصف الماراثون 21 كموقت الإنطلاق عند تمام الساعة 6:00 صباحاً. البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، ثم الالتفاف والعودة إلى شارع الخدمات مرة أخرى باتجاه شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).سباق الـ10 كموقت الإنطلاق عند تمام الساعة 9:00 صباحاً. البداية بعد 2 كم من مثلث المغطس والجري نزولاً إلى منطقة الفنادق (باتجاه حركة السير) وصولاً إلى شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).