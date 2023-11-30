ألكاراز يقهر تومي بول في مباراة استعراضية

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مدن - تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، على الأميركي تومي بول في مباراة استعراضية بالعاصمة المكسيكية.وأمام أكثر من 20 ألف شخص حضروا المباراة الاستعراضية التي أقيمت أول من أمس، تمكن ألكاراز من هزيمة بول بمجموعتين دون رد بواقع "7-6 (7-3) و6-3"، في ساعة و14 دقيقة. وفي وقت سابق تغلبت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة التاسعة عالميا، على الدنماركية كارولين فوزنياكي، بواقع "6-3 و6-4" في ساعة و14 دقيقة.وقال الإسباني كارلوس ألكاراز، بطل ويمبلدون: "إن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، مستعد للفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى العام 2024، لكنه أكد أنه سيحاول منعه من ذلك".وفي مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي، قال ألكاراز الذي توج ببطولة ويمبلدون الأخيرة على حساب اللاعب الصربي: "إن ديوكوفيتش أظهر عاما بعد عام أنه مستعد للفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى، لكننا هنا لنمنعه من تحقيق ذلك إلى جانب اللاعبين الآخرين القادرين على هزيمته".وردا على ميل وسائل الإعلام لإبراز اسمه كخليفة لأسطورة التنس السويسري روجر فيدرير أو المخضرم الإسباني رافائيل نادال أو حتى ديوكوفيتش، أكد صاحب العشرين ربيعا: "أحاول التركيز على مسيرتي، حلمي هو أن أكون واحدا من أعظم اللاعبين في التاريخ".في المقابل، تتطلع البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام) في التنس، إلى سحب بساط بطولات الأساتذة ذات الـ1000 نقطة، من تحت سيطرة رابطة محترفي التنس (ATP)، وهو ما قد يعني ثورة في عالم اللعبة البيضاء.وكشف النقاب عن هذه المعلومة، من خلال قناة التنس الرياضية، حيث إنه في حال حدوث هذا الأمر، فسيكون بمثابة التغير الأكبر في اللعبة في العقود الأخيرة، وكذلك على مستوى توزيع الجوائز المالية، وسيمنح اللاعبون فرصة أكبر للراحة.يذكر أن رابطة محترفي التنس، هي التي تسيطر حاليا على بطولات الماسترز، وكذلك على البطولات من فئة 250 و500 نقطة، وكذلك البطولة الختامية التي ستقام حتى 2027 في مدينة تورينو الإيطالية، بينما يقوم الاتحاد الدولي، بتنظيم بطولتي كأس ديفيز وكأس بيلي جين، ثم البطولات الأربع الكبرى بشكل منفصل (أستراليا ورولان جاروس وويمبلدون وأميركا المفتوحة).كما يتضمن المقترح الجديد، إضافة بطولة جديدة في الماسترز ستقام بالمملكة العربية السعودية، وستكون قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، باكورة بطولات الجراند سلام في الموسم. -(وكالات)