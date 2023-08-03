ألكاراز يملك فرصة للتحليق بصدارة التصنيف العالمي

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مدن - يملك الإسباني كارلوس ألكاراز، فرصة للتحليق في صدارة التصنيف العالمي، حال فوزه ببطولة تورونتو للتنس ذات الألف نقطة، التي يغيب عنها الصربي نوفاك ديوكوفيتش.ويتوجه ألكاراز إلى كندا اليوم، مع التركيز على خوض بطولة أميركا المفتوحة للتنس، رابع وآخر بطولات الجراند سلام في الموسم، حيث سيسعى للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.ولكن قبلها، سيتعين عليه خوض بطولتين مهمتين، وهما بطولة تورونتو للتنس ذات الألف نقطة التي تقام بين 7 و13 آب (أغسطس)، وسينسيناتي، التي تقام بعدها مباشرة.وتأتي أول بطولة في جولته الأميركية، بينما يمتلك في جبعته 9225 نقطة، مقابل 8795 نقطة لديوكوفيتش، أي أنه يتفوق عليه بـ430 نقطة، ويستطيع أن يضيف لجعبته المزيد في البطولة الكندية.وتخلى ديوكوفيتش عن خوض بطولة تورونتو وقرر المشاركة مباشرة في بطولة سينسيناتي.في المقابل، تأهلت الأميركية كوكو جوف إلى ربع نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس بعد تغلبها على مواطنتها هيلي بابتسيت، حيث استطاعت جوف، المرشحة الثالثة للفوز باللقب والمصنفة الرابعة عالميا، أن تفوز على بابتيست بنتيجة 6-1 و6-4 في ساعة و17 دقيقة.وتواجه جوف في ربع النهائي، السويسرية بليندا بنتشيتش، المرشحة السادسة للقب والمصنفة 15 عالميا، والتي أطاحت بدورها في اللاعبة الأميركية لورين ديفيس بواقع 6-1 و6-4 في ساعة و18 دقيقة.وتأهلت إلى ربع نهائي البطولة أيضا اللاعبة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة 27 عالميا، بعد تغلبها على الروسية داريا كاساتكينا، المرشحة الخامسة للقب والمصنفة 11 عالميا، بواقع 6-2 و6-2 في ساعة و36 دقيقة.وتواجه سفيتولينا في ربع النهائي الفائزة بالمواجهة التي تجمع بين الأميركيتين جيسيكا بيجولا، المرشحة الأولى للقب والمصنفة الثالثة عالميا، وبيتون ستيرنز، المصنفة 59 عالميا.إلى ذلك، تأهل الأميركي تيلور فريتز، المصنف التاسع عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، إلى ثمن نهائي بطولة واشنطن المفتوحة، بعد تغلبه على مواطنه زاكاري سفايدا في أولى مبارياته بالبطولة التي يعد المرشح الأول للفوز بها.وتمكن فريتز من الفوز باللقاء بنتيجة 6-3 و6-3 في ساعة و13 دقيقة، ليضرب موعدا في ثمن النهائي مع البريطاني أندي موراي المصنف 44 عالميا، والذي أطاح بدوره بالأميركي ماكينزي مكدونالد بواقع 7-6 (7-5) و6-4 في ساعتين و12 دقيقة.وكانت أكبر مفاجآت دور الـ32، توديع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المرشح الثالث للقب والمصنف 12 عالميا، البطولة بعد سقوطه أمام الياباني يوسكوي واتانوكي، المصنف 99 عالميا، بواقع 7-6 (12-10) و7-6 (7-3) في ساعتين و27 دقيقة. -(وكالات)