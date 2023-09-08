ألمانيا وصربيا إلى نهائي مونديال السلة

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مانيلا - تأهل المنتخبان الألماني والصربي أمس، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة السلة، والتي تقام يوم غد في العاصمة الفلبينية مانيلا.وتمكن المنتخب الألماني، من إزاحة المنتخب الأميركي عن طريقه بالفوز عليه 113-111، في الدور نصف النهائي.من ناحية ثانية، أظهر المنتخب الصربي علو كعبه وأقصى نظيره الكندي من الدور نصف النهائي، بعدما تغلب عليه 95-86 في طريقه لبلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه. وخالف المنتخب الصربي العديد من التوقعات حول أفضلية المنتخب الكندي المدجج بنجوم "أن بي ايه"، للعبور إلى النهائي.وهيمنت صربيا على المباراة من بدايتها وحتى نهايتها، من خلال دفاع محكم أربك الكنديين بشكل كبير، ناهيك عن تفوّق الصرب بقوة تحت السلّة هجوماً ودفاعاً، حيث عانى المنتخب الكندي لإيجاد نسقه الهجومي فيما اتسم دفاعه بالرعونة أمام اللعب الجماعي لمنافسه.وسدّد المنتخب الصربي بنسبة رائعة من خط الثلاثيات (45 في المائة)، ومن جميع المسافات (62 في المائة)، فيما ادّت الصلابة والقوة البدنية والجسدية لصربيا إلى وقوع العديد من اللاعبين الكنديين في مشكلة الاخطاء مبكرًا.وكان الهدّاف بوجدان بوجدانوفيتش أفضل مسجّل لصربيا بـ 23 نقطة وأضاف إليه نيكولا ميلوتينوف 16 نقطة و10 متابعات ودوبريتش 16 نقطة وماركو جودوريتش 12 نقطة.فيما سجّل للخاسر أر جاي باريت 23 نقطة وكل من جيلجيوس-الكسندر وديلون بروكس 16 نقطة. -(وكالات)