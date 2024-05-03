الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ألونسو: الجميع يتمنى أن يهزم ليفركوزن

GMorRE9WQAAb2v0
يقترب ليفركوزن من الفوز ببطولتين جديدتين بعد حسم الدوري
قال المدرب الإسباني لباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لكرة القدم تشابي ألونسو إن "جميع الفرق تريد الفوز علينا" في وقت بات فريقه على بعد ثلاث مباريات لإنهاء الموسم دون خسارة في البوندسليغا في سجل قياسي.اضافة اعلان

وأوضح نجم وسط بايرن ميونخ وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الاسباني سابقا "الجميع يريد أن يهزمنا، بالتأكيد. لكننا نريد أن نبقى دون هزيمة. كل أسبوع تزداد الأمور صعوبة لكن الهدف أكبر".

وضمن ليفركوزن الذي يحل ضيفا على أينتراخت فرانكورت يوم الأحد، لقب بطل الدوري للمرة الاولى في تاريخه، وبات على بعد ثلاث مباريات من ان يصبح اول فريق يبقى بلا هزيمة في الدوري، وهو إنجاز لم يحققه حتى العملاق بايرن ميونخ.

ومدد ليفركوزن سلسلة مبارياته بلا هزيمة في مختلف المسابقات هذا الموسم الى 47 بفوزه على روما الايطالي 2-0 الخميس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ويملك "فيركسليف" فرصة ذهبية لإحراز ثلاثية تاريخية حيث سيواجه كايزرسلاوترن أيضا في نهائي الكأس المحلية في اول موسم كامل يخوضه الونسو على رأس الادارة الفنية للفريق.

لكنّ بطل المانيا سيخوض مواجهة فرانكفورت من دون مدربه على دكة البدلاء بسبب الايقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وقال "إنه وضع جديد لكن آمل الا يؤثر على الفريق. لست قلقا حيال ذلك".

ورأى الونسو انّ عقوبة ايقافه قد تشكّل افضلية لفريقه من الناحية التكتيكية، مضيفا "من المدرجات، يمكنك ان ترى الصورة افضل، وسوف اكون قادرا على التواصل مع الدكة".

وأضاف "لن استطيع التواصل مع الفريق، لكنهم اذكياء كفاية لاتخاذ القرارات على ارض الملعب بأنفسهم".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
437054616_975492493942305_599887127500396809_n

لأول مرة في تاريخه.. ليفركوزن يحرز لقب الدوري الألماني

14 نيسان 2024
اقرأ أيضا
440004490_760571806201431_7264196018779223819_n

الحسين يتغلب على الأهلي ويمضي في صدارة دوري المحترفين

منذ 30 دقيقة
Mohamed_Salah_Liverpool_2023-24_(3)

أسطورة ليفربول: صلاح أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي

منذ1 ساعة
434474251_954620613330073_6090336758713083455_n

رزق بني هاني إلى سيلانجور الماليزي

منذ2 ساعة
فريق الحسين إربد لكرة القدم - (من المصدر)

الحسين إربد يخشى الأهلي .. والعقبة وشباب الأردن ينشدان التعويض

منذ23 ساعة
لاعب الفيصلي مهند خيرالله يقود هجمة لفريقه أمام مشاكسة لاعب الجليل عدي شديفات-( من المصدر)

الفيصلي يوجع الجليل برباعية ويواصل المطاردة بدوري المحترفين

منذ23 ساعة
المدير الفني لفريق سحاب محمد المحارمة-(من المصدر)

"المحارمة" يؤكد أهمية الفوز لسحاب ويطلب وقفة الجماهير للهروب من الهبوط بـ"المحترفين"

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات |30 نيسان 2024
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحدة

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!
 
 