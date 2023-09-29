الجمعة 29 أيلول 2023
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ألونسو يعلق على ارتباطه بتدريب ريال مدريد

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تشابي ألونسو
أكدت تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، أنه لا يشعر بالانزعاج إزاء التقارير الأخيرة التي ألمحت إلى انتقاله لناديه السابق ريال مدريد الإسباني.اضافة اعلان
وذكرت إذاعة "ماركا" الإسبانية هذا الأسبوع أن مسؤولي ريال مدريد اختاروا ألونسو ليكون المدير الفني الجديد للفريق عقب رحيل كارلو أنشيلوتي، لتدريب البرازيل في 2024.

وقال ألونسو: الوقت مبكر جدا. نحن في سبتمبر. لذلك فإن هذا لا يمثل مشكلة. بالطبع أنا أحافظ على تركيزي. بدأنا الموسم بشكل جيد ويجب أن أكون أول شخص يواصل العمل بتركيز كبير.
وأضاف أن الأمر لا يمثل مشكلة للاعبيه لأنهم يعرفون طريقة العمل في كرة القدم، وقال: لا توجد مشكلة لدى أي لاعب. ولم نتحدث في هذا الأمر.
وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن قبل 12 شهرا، حيث قاد الفريق للصعود من المركز الثاني من القاع إلى السادس في الدوري الألماني. وبدأ الفريق الموسم الحالي بشكل جيد حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلا، ويبتعد عن بايرن ميونخ، متصدر جدول الترتيب، بفارق الأهداف قبل مواجهة ماينز غدا السبت.

ولعب ألونسو لريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2014 وفاز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق في آخر موسم له. كما فاز باللقب أيضا مع فريق ليفربول، بالإضافة لفوزه بكأس العالم في عام 2010 وفوزه ببطولة أمم أوروبا مرتين مع المنتخب الإسباني.
وارتبط اسم ألونسو (41 عاما) من قبل بتدريب الريال ولكنه جدد تعاقده مع ليفركوزن، قبل شهرين، حتى 2026 . وذكرت تقارير أن ليفركوزن مستعد لتركه يرحل قبل نهاية عقده في حال وجود رغبة من ناد كبير لضمه مثل ريال مدريد.
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