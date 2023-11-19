"أناديكم.. أشد على أياديكم".. مبادرة رياضية لدعم الأهل في غزة

خالد تيسير العميري

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عمان – تحت شعار "أناديكم.. أشد على أياديكم"، تنظم رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية بالتعاون مع أكاديمية حركة للبرامج الرياضية العربية وملاعب تراكس، مساء السبت المقبل، تجربة تفاعلية تشاركية تأتي في إطار التعبير عن الدعم والتضامن المطلق مع أهالي قطاع غزة في مواجهة آلة الحرب.وقالت ريما عامر، مالكة أكاديمية حركة للياقة البدنية ومركز "جي اكس جيم جيم" ورئيسة اللجنة الفنية للاتحاد العربي للجمباز وعضو اللجنة الفنية في الاتحادين الآسيوي والمحلي والحكمة الدولية (درجة ثانية): "هذه تجربة تفاعلية تشاركية، تأتي تعبيرا عن وقوفنا مع أهلنا في قطاع غزة، ومشاركتهم مأساتهم".وتابعت: "لأن الرياضة رسالة، ندعو جميع أفراد المجتمع للتعبير عن دعمهم لأهالي غزة وأطفالها بمشاركتهم في اليوم الحركي الرياضي والعشاء التقشفي، في برنامج مبني على جمل حركية تحت أنغام الأغنيات الوطنية الملتزمة"، لافتة إلى أن الفاعلية التي تقام من الساعة السادسة وحتى العاشرة من مساء يوم السبت المقبل في ملاعب تراكس، تتضمن أيضا عروضا منوعة للفئات كافة.ويبلغ سعر التذكرة 10 دنانير، حيث أعلن المنظمون أن ريع الفعالية سيذهب كاملا لدعم الأهل في قطاع غزة بالتعاون مع تكية أم علي، علما بأن حملة "جيب كوفيتك وادعم قضيتك"، والتي أقامها مركز "جي إكس جيم جيم" مؤخرا لدعم صمود الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، حققت نجاحا كبيرا.إلى ذلك، يعقد اتحاد الجمباز اجتماعا في مقره عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، لبحث ترتيبات تنظيم النسخة الأولى من بطولة الراحلة نهى حتر للمراكز "الجمباز الفني" والتي تقام يومي الأول والثاني من كانون الأول (ديسمبر)، المقبل في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة واسعة.