أندية "الأولى" تواصل حراكها لتحقيق مطالبها

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تواصل أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حراكها لتحقيق مطالبها المتعلقة بالموسم الكروي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.ولم تنجح الأندية حتى الآن في الحصول على ردود فعل إيجابية من اتحاد الكرة على مطالبها، الأمر الذي يدفعها إلى مواصلة الحراك أملا في تحقيق المطالب التي تراها الأندية منطقية.وتتمثل مطالب الأندية، بطلب لقاء اتحاد الكرة لوضعه بصورة ما يجري في الكرة الأردنية وخاصة في أندية الدرجة الأولى، وما تعانيه من مصاعب وعقبات وتحديدا، فيما يتعلق بالمصاعب المالية التي ترهق هذه الأندية التي تطالب بدعم من اتحاد الكرة، كما تحتج أندية الدرجة الأولى على أجندة الموسم الكروي الجديد، خاصة فيما يتعلق بإشراك فرق سن 23 في أندية المحترفين، في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، وهو ما تعتبره أندية الأولى خطأ كبيرا لا يخدم الدوري ولا مبرر أصلا لاستحداث مثل هذه التعليمات الجديدة.وسبق أن عقدت أندية الدرجة الأولى اجتماعا قبل أيام في نادي السرحان، لمناقشة هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى تتعلق بمسيرة تلك الأندية في الموسم الكروي المقبل، بانتظار الوقوف على رد اتحاد الكرة بشأن هذه المطالب، أملا في الوصول إلى حلول إيجابية تخدم الكرة الأردنية بشكل عام، علما بأن أندية الأولى تقف على “قلب رجل واحد” خلف مطالبها.