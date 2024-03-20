أندية "الثانية" تطالب اتحاد الكرة بمستحقاتها المتأخرة

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عادت أندية الدرجة الثانية، لمطالبة اتحاد كرة القدم بمستحقاتها المالية المتأخرة، خاصة المتعلقة بالدفعة الأخيرة من قيمة الدعم الذي جاء عن طريق شركة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عامر أبو عبيد والموجه للأندية وعددها 16 ناديا بقيمه 25 الف دينار من اصل 50 ألف دينار، كان أبو عبيد تبرع بها للأندية.وقال راتب شطناوي رئيس نادي حوارة والناطق الإعلامي باسم أندية الدرجة الثانية: "إن أبو عبيد رئيس نادي الحسين وعضو اتحاد كره القدم، أعلن عن تبرع بقيمه 50 ألف دينار توزع على جميع أندية الدرجة الثانية".وأضاف في تصريح صحفي، الدفعة الأولى من قيمة الدعم تم تحويلها إلى الأنديه وقيمتها 25 ألف دينار، من قبل أبو عبيد عن طريق الاتحاد. فيما تبقى الدفعة الثانية والأخيرة بقيمه 25 ألفا، ما يزال الاتحاد لم يقدمها للأندية التي تعاني من ضائقة مالية.قال شطناوي: "الدعم الذي قدمه أبو عبيد بواسطة أحد المطاعم المملوكة له تعتبر خطوة جيدة، حيث جاء هذا الدعم بالترتيب والتنسيق مع اتحاد الكرة، أثناء اجتماع الأندية مع الاتحاد، وبحضور الداعم وأعضاء الاتحاد. كما أن الاتحاد خاطب الأندية بكتاب رسمي يبين فيه مقدار الدعم المقدم للاندية، بما في ذلك القيمة من الداعم أبو عبيد، وبالتالي ضرورة الالتزام بالدفعات التي تحتاجها الأندية رغم عدم كفايتها لمصاريف الأندية".وجدد شطناوي تأكيده، أن الأندية تصطدم بشح الإمكانات المادية التي تحد من عملها، خاصة فيما يتعلق بتطوير كرة القدم، لافتا إلى أن أندية الدرجة الثانية مليئة بالمواهب الكروية الواعدة، ولكنها تحتاج إلى إمكانات مادية لصقلها ورفد المنتخبات الوطنية بها.