أندية "الثانية" تنسحب بعد تخفيض مستحقاتها من 12 إلى 3 آلاف

مصطفى بالو

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عمان - خاطبت أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، اتحاد اللعبة مؤكدة مقاطعتها للمشاركة في منافسات الدوري هذا الموسم.ومن المقرر أن يشارك في الدوري 16 ناديا يمثلون مختلف محافظات المملكة، على أن تنطلق مبارياته في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يبدأ تقييد لاعبي الفرق في 17 تموز (يوليو) المقبل.جاء هذا القرار على ضوء اجتماع بحضور مندوب هذه الأندية في عضوية الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة فؤاد الدويري، والذي جرى في نقابة المقاولين بحضور ممثلي الأندية الـ16، وفقا لما ذكره رئيس نادي جرش نعمان العتوم الذي أفضى بالخبر، قائلا: “خلال الاجتماع اتصل مندوبنا في اتحاد الكرة، بمساعد الأمين العام فليح الدعجة، الذي أبلغه بتخفيض مستحقات أندية الدرجة الثانية من 12 ألفا إلى 3 آلاف دينار، وهو الأمر الذي اعترض عليه جميع ممثلي الأندية الحاضرين، وقررنا عدم المشاركة منافسات دوري الدرجة الثانية”.وأضاف العتوم، أن الأندية خاطبت اتحاد الكرة رسميا بقرار عدم المشاركة، من خلال الكتاب الرسمي الذي جاء فيه: “اجتمعت أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، بحضور مندوبها في مجلس إدارة اتحاد الكرة فؤاد الدويري، وتدارست اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الكرة، والذي قررت فيه تخفيض مخصصات أندية الدرجة الثانية من 12 ألف دينار إلى 3 آلاف دينار، وعليه فإن الأندية تأسف لهذا القرار، وتأثيره على مشاركة الأندية لها الموسم، كونها تعاني من ضائقة مالية صعبة، وقررت الأندية عدم المشاركة لهذا الموسم الكروي، وحمل الكتاب توقيع جميع أندية الدرجة الثانية وهي جرش، حوارة، الحصن، الطيبة، دير أبي سعيد، سحم ، حرثا، دوقرة، رباع السرحان، الخالدية، غور الصافي، مرج الحمام ، الوحدة، بلعما، الكرمل والريان”.وتابع العتوم: “نترك باب الحوار مفتوحا، لكننا نصمم على موقفنا ورفضنا لتخفيض مستحقاتنا المالية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأندية الطامحة بالتأهل لمصاف الموسم الحالي، يكلفها الموسم الواحد ما بين 40 إلى 60 ألف دينار، لتقديم فريق بالتعاقدات الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، ومصاريف التنقلات وحجوزات الملاعب ومكافآت الفوز، لذا نطالب اتحاد الكرة بإعادة النظر بهذا القرار، الذي يمس جميع أندية الدرجة الثانية، وبما يحقق مصلحة الكرة الأردنية بجميع درجاتها”.