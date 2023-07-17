الإثنين 17 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أندية الدوري الفرنسي مهددة بخسائر مالية كبيرة بسبب مبابي

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كيليان مبابي
باتت أندية الدوري الفرنسي في موقف ضعيف للغاية، إذ من المتوقع أن تخسر الكثير من حقوق النقل في حال انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الصيف الحالي، كون حقوق النقل ستطرح للمنافسة في سبتمبر المقبل.اضافة اعلان

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان الشهر الماضي بنيته عدم التجديد مع النادي عندما ينتهي عقده الموسم المقبل ورفض تفعيل خيار التمديد لعام ثالث.

وكتب موقع "ذا أثلتيك" يوم الاثنين: قصة مبابي لا تهم الأندية الراغبة بضمه فحسب، بل حتى الأندية الفرنسية التي تترقب مصيرها كون حقوق نقل الدوري الفرنسي الضئيلة أساساً تعرضت إلى ضربة قوية برحيل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، بينما سيكون انتقال كيليان مبابي خارج فرنسا القشة التي ستقصم ظهر البعير.

وتمسك كيليان مبابي بالبقاء الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان، وبررت وسائل إعلام فرنسية مثل "لو باريزيان" وراديو "مونت كارلو" ذلك بالحصول على مكافأة الولاء البالغة 40 مليون يورو والتي سيحصل عليها في يوم 31 من الشهر الجاري، بينما قال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي علناً بأن مبابي أمام خيارين وهما التجديد مع باريس أو الانتقال في هذا الصيف، لأن النادي لن يترك أحد أفضل لاعبي العالم يرحل مجاناً.
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