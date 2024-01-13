أندية المحترفين تبدأ تحضيراتها بمواجهات ودية وسط أزمة كبيرة

يحيى قطيشات

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عمان – رغم الظروف المالية الصعبة التي تضرب أندية المحترفين لكرة القدم، تواصل الفرق تدريباتها وسط عدم استقرار فني نتيجة مطالبات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بمستحقاتها، وغياب الإدارات عن الساحة ليتولى المدير الفني عملية إقناع اللاعبين بالالتزام بالتدريبات، استعدادا لمرحلة الإياب التي تنطلق بعد إقامة المباريات المؤجلة المقررة بعد 3 أيام من عودة منتخب النشامى من مشاركته في نهائيات كأس آسيا التي تجري حاليا بقطر.وتستثمر فرق المحترفين فترة التوقف الطويلة، لخوض العديد من المباريات الودية، لتجربة عدد من اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، وسط غياب لاعبي المنتخب الوطني، والمحترفين الذين يلعبون مع منتخبات بلادهم.متصدر ترتيب دوري المحترفين فريق الحسين إربد، باشر تدريباته بعد فترة توقف طويلة، أعقبت نهاية مرحلة الذهاب من الدوري، بقيادة مديره الفني البرتغالي جواو موتة والذي عاد بعد غياب من دورة تدريبية بالبرازيل، وسيخوض "الأصفر" العديد من اللقاءات الودية في الأيام المقبلة، يحمل الحسين الموسم الحالي طموح مدينة إربد لإحراز لقب الدوري لأول مرة في تاريخيه.فريق الفيصلي الذي بدأ مبارياته الودية بمواجهة المنتخب الأولمبي، انتهت لصالح الأخير بهدفين لهدف، استضاف يوم الخميس الماضي، على ملعبه فريق الأهلي في لقاء تحضيري، حيث سيطر التعادل الإيجابي 1-1على اللقاء، وسجل هدف الفيصلي مهاجمه عارف الحاج، فيما أحرز للأهلي لاعبه عمر خضر.وشهدت المباراة، مشاركة اللاعبين الجدد في الفريقين، وهم: صهيب أبو هشهش، بكر كلبونة (الفيصلي) وخالد الصياحين (الأهلي).وتلقى الفيصلي خبرا مزعجا، بعد خروج لاعبه محمد كلوب للإصابة خلال المباراة، بعد أن تبين أن اللاعب يعاني من قطع بالرباط الصليبي، وبحاجة إلى إجراء عملية جراحية حسب البيان الذي أصدره النادي أمس.وتستمر مواجهات الفيصلي الودية خلال الأيام المقبلة، حيث يواجه نظيره فريق الجليل في الثامن عشر من الشهر الحالي، ويستضيف في المباراة الرابعة، فريق معان في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، فيما يلعب فريق الأهلي مع نظيره فريق شباب الأردن في تجربة ودية تقام على ملعب الشباب يوم الخميس المقبل.وأعلن نادي الوحدات، أن فريق الكرة الذي يواصل تدريباته بقيادة المدير الفني أمجد أبو طعيمة، على ملعب النادي في المجمع الرياضي بمنطقة غمدان، سيواجه منتخب الأمن العام في مباراة ودية تقام يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، والتي تأتي بطلب من أبو طعيمة لتقييم جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية.وضمن تحضيراتهما المكثفة، خاض فريقا الرمثا والعقبة مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ويرنو كلا الفريقين من الاستفادة من اللاعبين الموجودين حاليا خصوصا اللاعبين الشباب بأفضل صورة، في ظل حرمان الفريقين من عملية تسجيل اللاعبين، في الوقت الذي يبحث فيه الجهازان الفنيان بقيادة وسيم البزور "الرمثا" ورائد الداوود "العقبة" عن مباريات ودية إضافية خلال الفترة المقبلة.ويواصل فريق شباب الأردن تدريباته بروح مرتفعة بعد رفع القيد عن التسجيل، والبدء باستقطاب عدد من اللاعبين لتعزيز صفوفه في مرحلة الإياب، ويعمل المدير الفني محمود الحديد على إيجاد توليفة مميزة من اللاعبين، خصوصا وأنه يملك مجموعة من اللاعبين الشباب، فيما غادر الفريق مدافعه شوقي القزعة الذي تعاقد مع فريق الوحدات، وسيواجه الشباب نظيره الأهلي يوم الخميس المقبل، كما يستقبل فريق الوحدات في مباراة تجريبية خلال الأسبوع المقبل.وبدأ فريق معان تدريباته وتحضيراته بقيادة المدير الفني الجديد مهند المحارمة، والذي يعرف قدرات وإمكانيات اللاعبين جيدا بصفته كان يعمل مديرا إداريا خلال فترة قيادة المدير الفني السابق أمجد أبو طعيمة.