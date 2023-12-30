أندية المحترفين تبدأ رحلتها في "النفق المظلم".. وتداعيات خطيرة بالانتظار

خالد الخطاطبة

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عمان- بدأت أندية المحترفين لكرة القدم، رحلتها الشاقة في "النفق المظلم"، مع بدء فترة التوقف الطويلة، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي تقام خلال الفترة من 10 كانون الثاني (يناير) وحتى 12 من شباط (فبراير) المقبلين.وما إن بدأت فترة توقف المباريات الرسمية، حتى طفت المشاكل بسرعة البرق على السطح، وكأنها كانت تنتظر الفرصة المناسبة للإعلان عن نفسها بقوة، بعد أن شهدت الفترة الماضية احتقانا واضحا داخل الأندية بسبب المشاكل المالية وشح الموارد، وغياب الرعاية، لتنفجر هذه الاحتقانات في الأيام الأخيرة، وتنذر بمزيد من المصائب والمشاكل التي قد تصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلال شكاوى قد تزيد من أوجاع الأندية، وتدفعها للتوغل في "النفق المظلم".وشهدت الأيام الثلاثة الماضية، بداية قوية لمشاكل الأندية، حيث فسخ فريق الجليل عقود 6 من لاعبيه المحليين والأجانب، بسبب عدم قدرته على صرف مستحقاتهم المتأخرة كثيرا، وبات مستقبل مديره الفني محمد العبابنة في مهب الريح، فيما يشهد النادي الفيصلي حاليا نقاشات بشأن محترفيه الأجانب الذين يطالبون بمستحقاتهم المالية، والمطالبة أيضا بفسخ العقود لأسباب مختلفة، وهو الأمر الذي تشهده أغلب أندية المحترفين التي بدأت تتلقى طلبات لاعبين بفسخ عقودهم، كما استقبلت الأندية أيضا تهديدات لاعبين بتقديم شكاوى ضدها في حال لم تبادر فورا بصرف الرواتب الشهرية المتأخرة كثيرا عن موعدها.وكما يقول المثل "المكتوب مقروء من عنوانه"، فإن المرحلة المقبلة، ستشهد توغل الأندية في "النفق المظلم"، في ظل غياب الحلول القادرة على تجاوز الأزمة المالية، ما يعني أننا مقبلون على شكاوى محلية ودولية، وفسخ عقود لاعبين، وصدامات بين الإدارات والمدربين واللاعبين، ما يعني أن المرحلة التالية ستكون حافلة بالمصائب والمشاكل التي قد تصل إلى رفع أندية "الراية البيضاء" مبكرا، وإعلان حالة الاستسلام، حيث لا تأبه هذه الأندية بالنتائج وتعزيز الصفوف أو الحفاظ على اللاعبين الحاليين، بل ستتجه إلى بيع لاعبيها وفسخ عقودهم، لتقليل النفقات، حتى لو كلف ذلك هبوط الفريق الذي لم يعد أمرا مهما للبعض في ظل ارتفاع وتيرة المشاكل المالية.وذهبت أندية، إلى إعلان الإفلاس والتقشف، لمواجهة مصائبها المالية المتفاقمة.وقال المدير الفني لفريق الجليل لكرة القدم محمد العبابنة: "إن المشكلة المالية هي العائق الأكبر أمام جميع أندية المحترفين، ولا بد من أن تأتي الحلول من الأندية نفسها".وأضاف في تصريح لـ"الغد": "لا بد من وقفة يتم فيها مناقشة واقع الأندية، والبحث عن حلول منطقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، لافتا إلى أن الأندية في مصر باتت تتبع للشركات، وهذا أمر مهم وأحد الحلول في حال نجحت الأندية في إقناع الشركات في هذا الموضوع.وكشف العبابنة عن عدم تفاؤله بالمرحلة المقبلة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل المالية، ولا بد لإدارات الأندية من سرعة البحث عن موارد مالية لإنقاذ فرقها، أو إعلان الاستسلام ورفع "الراية البيضاء" مبكرا، وهو أمر غير مقبول بالتأكيد.ويقول المدير الفني لفريق معان أمجد أبو طعيمة: "إن الوضع المالي لجميع الأندية غير مستقر، وما يحدث الآن في أندية المحترفين هو أمر متوقع، في ظل غياب الإمكانات المادية التي خلقت حالة من التململ لدى اللاعبين، وبالتالي حصول صدامات مع الإدارات التي بدا أغلبها عاجز عن توفير رواتب اللاعبين والمدربين، وهذا أمر سيء في كرة القدم، ولا يخدم التفاصيل الفنية".واعتبر أبو طعيمة، أن شح الموارد المالية لأندية المحترفين، بات يشكل خطرا أكبر على الكرة الأردنية، ولا بد من البحث عن حلول قادرة على إعادة المنظومة إلى الطريق الصحيح.وكان عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، أكدوا لـ"الغد"، توجههم لتقديم شكاوى ضد أنديتهم، بسبب تأخر المستحقات والرواتب، كما كشفوا عن طلبات بفسخ العقود، وهو ما ينطبق على عدد من المدربين الذين وجهوا إنذارات رسمية للأندية في خطوة أولى تسبق تقديم شكاوى رسمية.