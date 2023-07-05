أندية "المحترفين" تترقب إصدار جدول مباريات "الذهاب" اليوم

يحيى قطيشات

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عمان - ينتظر أن يصدر اتحاد الكرة اليوم، جدول مباريات دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي، والذي ينطلق يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل.وراعت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، توزيع مباريات الفرق بعدالة على الملاعب التي اختارتها، في ظل إغلاق ملعب الملك عبد الله بالقويسمة، وعدم جاهزية ملعب تطوير العقبة.وتم توزيع مباريات مرحلة الذهاب على 6 ملاعب اعتمدها اتحاد الكرة لإقامة المباريات، وهي ستاد عمان الدولي والحسن بإربد والأمير محمد بالزرقاء والأمير الحسين بالسلط والبترا بمدينة الحسين للشباب.وحسب جدول مباريات الأسبوع الأول من الدولي يفتتح الفيصلي مشوار الدفاع عن لقبه بملاقاة السلط، فيما يواجه الوحدات نظيره الأهلي، ويلتقي الحسين إربد مع شباب الأردن، ومغير السرحان مع الرمثا، والجليل مع معان، وشباب العقبة مع سحاب، ضمن الجولة الأولى.وفهمت "الغد"، أن اتحاد الكرة تواصل مع الأندية لتحديد الملاعب التي ترغب بخوض مبارياتها عليها حسب الإمكانيات المتاحة، حيث سيتم توزيع المباريات بعيدا عما كان معمولا به في المواسم السابقة، وسيكون الفريق الذي يرد اسمه أولا في جدول مباريات الأسبوع صاحب الأرض.وحرصت دائرة المسابقات، على إفساح المجال أمام الفيصلي للمشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، وفريق الوحدات في الدور التمهيدي من المسابقة القارية، اعتبارا من شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) المقبلين.وتشهد مرحلة الذهاب من مباريات دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي، والتي تنطلق يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، 3 توقفات بسبب تحضيرات المنتخبين الأول والأولمبي ومشاركتهما في تصفيات كأس العالم 2026، والتصفيات الآسيوية الأولمبية.وستكون فترة التوقف الأولى للدوري خلال الفترة من الرابع ولغاية الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يخوض منتخب "النشامى" خلال فترة أيام الفيفا للعام الحالي، مباراة مع المنتخب النرويجي يوم السابع عشر من الشهر نفسه، ويواجه منتخب أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو.وسيتوقف الدوري أيضا من أجل منح الفرصة لمنتخب النشامى للمشاركة في البطولة الودية الرباعية التي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي، خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق.فترة التوقف الأخيرة للعام الحالي، ستكون خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026، والتي تسحب قرعتها يوم السابع عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل.ويشارك المنتخب الأولمبي خلال فترة التوقف الأولى للدوري، في تصفيات كأس آسيا 2024، حيث يستضيف اتحاد الكرة مباريات المجموعة خلال الفترة من الرابع وحتى الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ يبحث المنتخب الوطني عن بطاقة العبور والتأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، سعيا للتأهل نحو دورة الألعاب الأولمبية 2024، وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سورية، سلطنة عمان وبروناي.ويحتل فريق الفيصلي، صدارة الفرق المحلية كأكثر الفرق فوزا بلقب الدوري بواقع 35 لقبا، فيما يحتل الوحدات الوصافة بـ17 لقبا، يليه الأهلي بـ8 ألقاب، الرمثا والجزيرة بـ3 ألقاب، شباب الأردن بلقبين، مقابل لقب وحيد لكل من عمان والأردن.