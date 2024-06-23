 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أندية المحترفين تتوجس خيفة من أجندة مفروضة تزيد معاناتهم

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صراع على الكرة بين لاعب الحسين إربد عبد العزيز نداي ولاعب الرمثا إبراهيم الخب - (من المصدر)
عمان - مرة أخرى تضع أندية المحترفين، يدها على قلبها خوفا من تكرار صعوبات ومشكلات وتحديات  الموسم الحالي، والذي ينتهي يوم الجمعة المقبل بإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، في ظل عدم اتضاح معالم أجندة الموسم الكروي المقبل 2024-2025، وغياب التشاركية الحقيقية مع اتحاد الكرة.اضافة اعلان
و"زاد الطين بلة" استقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة والتعاقد مع المدير الفني الجديد المغربي جمال سلامي، في مشهد يعيد سيناريو العام الماضي بعدم التجديد للمدير الفني للمنتخب، العراقي عدنان حمد والتعاقد مع المغربي عموتة، ما  يشير بوضوح إلى أن فترات التوقف خارج أيام الفيفا ستكون حاضرة هذا الموسم أيضا.  
وتشير المعلومات المتوفرة من مقر اتحاد الكرة، إلى أن الموسم المقبل سيبدأ خلال النصف الثاني من شهر أب (أغسطس) المقبل من خلال بطولة دوري المحترفين، وتأجيل بطولة الدرع إلى ما بعد ذلك مع إمكانية إلغائها، ومنح الجهاز الفني الجديد بقيادة سلامي، فترة أطول تحضيرا  للمشاركة في منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، أواخر شهر آب (أغسطس) المقبل، وقبل أيام من فترة التوقف الدولية المقبل والتي تستمر من الثاني ولغاية العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، وسيبدأ "النشامى" مشوار في التصفيات يوم الخامس من الشهر المقبل، فيما يخوض مباراته الثانية في العاشر من الشهر ذاته. 
ويزخر شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بالتوقفات فإضافة إلى مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026، تظهر مشاركة الفرق الأردنية الحسين إربد و(الوحدات أو الفيصلي) في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، وتبدأ المباريات في منتصف الشهر نفسه. 
وتترقب أندية المحترفين لكرة القدم، بفارغ الصبر إعلان اتحاد الكرة عن أجندة الموسم الكروي المقبل، أملا في إعادة ترتيب أوراقها بما يكفل ضررا أقل، رغم صعوبة حدوث ذلك، نظرا للتحديات الكبيرة المنتظرة.
وتنتظر الأندية اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين خلال الأيام المقبلة، والتي ستحمل مزيدا من الأعباء المالية على الإدارات وترفع عدد الأندية المحرومة من التعاقد خلال الموسم المقبل، كما يشكل عدم الإعلان عن شركة راعية لمنافسات دوري المحترفين قلقا لإدارات أندية المحترفين.
وتطالب الأندية بالتعرف على المواعيد الثابتة حتى نهاية الموسم، وفترات التوقف التي ستكون خارج أيام الفيفا، كما تطالب الأندية بتحديد مواعيد الدوري بشكل دقيق، والتعويض ماديا عن فترات التوقف، إضافة إلى عقد لقاء وطني تشارك فيه جميع الأطراف، ويتبنى مخرجاته اتحاد الكرة، ويساهم مع الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة، في البناء على الإنجاز الذي سجله منتخب "النشامى"، في بطولة كأس آسيا 2023.
ويتمنى رئيس نادي شباب الأردن العين سليم خير، ضرورة انطلاق الموسم خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لمنح إدارات الأندية فرصة لترتيب أوضاعها المالية وتسوية الأمور في الموسم الحالية والبدء بالتعاقدات للموسم المقبل، وأضاف في تصريحه للغد": "التشاركية بين الاتحاد والأندية طريق النجاح لمنظومة الكرة الأردنية، وإصدار أجندة الموسم بمواعيد محددة يساهم في خدمة الاتحاد والمنتخبات الوطنية". 
من جانبه، أكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، إن أجندة الموسم المقبل يجب أن تكون واضحة قبل انطلاق الموسم، متمنيا في حديثه لـ"الغد": "تحديد مواعيد الدوري بشكل دقيق، والتعويض عن فترات التوقف خارج أيام الفيفا إذا حدثت، وعدم بدء الموسم من دون شركة راعية لدوري المحترفين، خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تضرب الأندية".
وطلب المتابع للشأن الرياضي المحلي الدكتور سليم العمران، أن يحدد الاتحاد أجندة الموسم الجديد بشكل يخدم المنتخب الوطني الذي يطمح إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق وتأهل لمونديال 2026، ولكن من دون التغول على أندية المحترفين وبناء تشاركية بين الجانبين، مضيفا:" واجب الاتحاد في ظل عدم وجود رابطة للأندية العمل على المساهمة في توفير المبالغ المالية لرفع القيد والبدء بتعاقدات جديدة للموسم المقبل فقط".  
وأضاف، أن معظم أندية المحترفين تعيش هذه الأيام في مأزق حقيقي نتيجة ضعف الموارد، ما تسبب في شكاوى ضدها من قبل لاعبين ومدربين، وأثرت الأزمات المتتالية على انتظام اللاعبين في التدريبات، خاصة وأنهم يشكون من تأخر رواتبهم منذ أشهر عدة، وهذا جعل الدوري الأردني من أضعف الدوريات العربية، وغابت عنه الإثارة والندية.
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